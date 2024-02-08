Военный эксперт раскрыл, почему ВСУ не хватает боеприпасов и как Запад посадил Украину на "снарядный ИВЛ" - 08.02.2024 Украина.ру
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Военный эксперт раскрыл, почему ВСУ не хватает боеприпасов и как Запад посадил Украину на "снарядный ИВЛ"
Военный эксперт раскрыл, почему ВСУ не хватает боеприпасов и как Запад посадил Украину на "снарядный ИВЛ" - 08.02.2024 Украина.ру
Военный эксперт раскрыл, почему ВСУ не хватает боеприпасов и как Запад посадил Украину на "снарядный ИВЛ"
Украина напоминает человека, который лежит на аппарате ИВЛ и не может самостоятельно дышать. Как только у Запада происходит заминка помощи для Киева, у ВСУ возникает нехватка техники и боеприпасов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру председатель правления Общероссийской организации "Офицеры России", подполковник запаса Роман Шкурлатов
2024-02-08T03:50
2024-02-08T03:50
новости
украина
россия
запад
военная помощь
артиллерия
снаряды
техника
боеприпасы
ивл
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Из-за кассового разрыва в западной помощи у ВСУ не хватает боеприпасов для ствольной артиллерии. Они могут расходовать в день до 2 тысяч снарядов, когда российские подразделения выпускают по противнику в три раза больше, рассказал военный.США обещали, что окажут Украине более массовую помощь. Но для решения вопроса снарядного голода ВСУ важна регулярность и цикличность. Как только происходит заминка, у противника сразу возникает нехватка техники и боеприпасов, добавил офицер.Сейчас российские войска решили проблему со снарядным голодом. И если противник не сможет больше вести контрбатарейную борьбу, если ВСУ не смогут поставить в строй еще 500 тысяч человек, то на каком-то участке фронт может посыпаться, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240207/1053099476.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, украина, россия, запад, военная помощь, артиллерия, снаряды, техника, боеприпасы, ивл
Новости, Украина, Россия, Запад, военная помощь, артиллерия, снаряды, техника, боеприпасы, ИВЛ

Военный эксперт раскрыл, почему ВСУ не хватает боеприпасов и как Запад посадил Украину на "снарядный ИВЛ"

03:50 08.02.2024
 
© AP / Alex Brandon
- РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© AP / Alex Brandon
Читать в
Украина напоминает человека, который лежит на аппарате ИВЛ и не может самостоятельно дышать. Как только у Запада происходит заминка помощи для Киева, у ВСУ возникает нехватка техники и боеприпасов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру председатель правления Общероссийской организации "Офицеры России", подполковник запаса Роман Шкурлатов
Из-за кассового разрыва в западной помощи у ВСУ не хватает боеприпасов для ствольной артиллерии. Они могут расходовать в день до 2 тысяч снарядов, когда российские подразделения выпускают по противнику в три раза больше, рассказал военный.
США обещали, что окажут Украине более массовую помощь. Но для решения вопроса снарядного голода ВСУ важна регулярность и цикличность. Как только происходит заминка, у противника сразу возникает нехватка техники и боеприпасов, добавил офицер.
"Украина действительно напоминает человека, который лежит на аппарате ИВЛ. Он не может самостоятельно дышать, у него искусственные почки. Если этот краник перекрыть, человек умрет", - подчеркнул Шкурлатов.
Сейчас российские войска решили проблему со снарядным голодом. И если противник не сможет больше вести контрбатарейную борьбу, если ВСУ не смогут поставить в строй еще 500 тысяч человек, то на каком-то участке фронт может посыпаться, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Разведчик Кот интервью
Вчера, 04:00
Разведчик Кот: Если б мы применили тактику Израиля, то давно закончили спецоперацию. Но нам это запрещеноГероические будни на войне — это не каждый день и даже не каждую неделю. Иногда приходится ждать месяцами боевого задания. Но это не значит, что наши бойцы в это время пребывают в спокойствии. Идут обстрелы, летают беспилотники, наши тоже активно противодействуют противнику. Обычные будни войны
 
НовостиУкраинаРоссияЗападвоенная помощьартиллерияснарядытехникабоеприпасыИВЛ
 
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