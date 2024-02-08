Военный эксперт раскрыл, почему ВСУ не хватает боеприпасов и как Запад посадил Украину на "снарядный ИВЛ"

Разведчик Кот: Если б мы применили тактику Израиля, то давно закончили спецоперацию. Но нам это запрещено

Героические будни на войне — это не каждый день и даже не каждую неделю. Иногда приходится ждать месяцами боевого задания. Но это не значит, что наши бойцы в это время пребывают в спокойствии. Идут обстрелы, летают беспилотники, наши тоже активно противодействуют противнику. Обычные будни войны