https://ukraina.ru/20240207/1053133606.html

Окончательная чистка системы от кадров Назарбаева. В Казахстане сменилось правительство

Окончательная чистка системы от кадров Назарбаева. В Казахстане сменилось правительство - 07.02.2024 Украина.ру

Окончательная чистка системы от кадров Назарбаева. В Казахстане сменилось правительство

В Казахстане сменилось правительство. Соответствующее распоряжение казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев отдал 5 февраля, а на следующий день в Астане уже был сформирован новый кабинет министров

2024-02-07T12:22

2024-02-07T12:22

2024-02-07T12:23

эксклюзив

казахстан

правительство

назарбаев

касым-жомарт токаев

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Причины отставки предыдущего кабмина, согласно мнению большинства наблюдателей, лежат в экономической плоскости. Казахстанские власти стремятся привести социально-экономическую ситуацию в республике к стадии устойчивого развития, с чем пока что возникают проблемы. Политолог Данияр Ашимбаев, в частности, отметил, что в последнее время рейтинги правительства серьёзно просели. Кроме того, оно так и не смогло представить стратегию долгосрочного развития Казахстана.Новым премьером стал ранее занимавший пост руководителя аппарата президента Олжас Бектенов. Часть местных и российских экспертов назвала это назначение неожиданным: ранее в качестве потенциального главы правительства назывались другие кандидатуры – к примеру, министр иностранных дел Мурат Нуртлеу. Бектенов в своё время возглавлял Агентство по борьбе с коррупцией, и в свои 43 года имеет звание генерал-лейтенанта.Так или иначе, смена кабинета министров Казахстана вряд ли является свидетельством принципиальных изменений основных направлений его внутренней и внешней политики. Во-первых, предыдущее правительство под руководством Алихана Смаилова было сформировано сразу после массовых беспорядков января 2022 года, в ходе которых нынешний президент едва не лишился власти. Созданное в такой обстановке правительство, само собой, носило прежде всего антикризисный характер – напомним, что первопричиной январских событий являлся рост цен на энергоносители.Во-вторых, казахстанские кабинеты министров вообще живут не очень долго. Два-три года – стандартный срок существования "среднего" правительства Казахстана. Соответственно, ничего экстраординарного в нынешних событиях нет. Однако сегодня российскую аудиторию всё больше интересует происходящее в Казахстане, так как его значение для внешней политики РФ в текущей мировой ситуации серьёзно выросло.Прежде всего, через Казахстан идёт львиная доля российского "серого импорта", с которым Запад изо всех сил пытается бороться. Астана находится в зоне постоянного внимания ряда структур США и ЕС, отвечающих за соблюдение санкционного режима. К слову, казахстанские власти регулярно заверяют своих западных партнёров в том, что этот режим они соблюдают неукоснительно.На этом фоне отношения официальной Астаны с Западом явно укрепляются. Наибольший объём иностранных инвестиций в Казахстан обеспечивают Нидерланды и США. Издание Euroactiv сообщает, что казахстанские власти готовы передать европейским инвесторам все располагающиеся на территории страны аэропорты, а также два порта на Каспии - Актау и Курык. Да и в целом среди западных политиков уже давно стала трендом регулярная демонстрация интереса к региону, связи которого с Россией, по их мнению, в обозримом будущем можно прервать.Казахстан, как и его соседи, действительно заинтересован в инвестициях в свою транспортно-логистическую отрасль. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказала редактор телеграм-канала LogiStan Евгения Ким. По её словам, источник этих инвестиций (европейский, российский или китайский), в принципе, имеет второстепенное значение. "Подобные предложения от Казахстана в той или иной форме звучат на схожих площадках в Москве, Вашингтоне, Брюсселе и Пекине", - отметила эксперт.По её словам, всплеск активности по поиску инвестиций в Казахстане объясняется целым рядом причин. В их числе планы его руководства по проведению масштабных преобразований экономики, включающих в себя реализацию крупных проектов в логистике и инфраструктуре, и передел собственности, ранее принадлежащей семье и приближенным Нурсултана Назарбаева. Кроме того, руководство Казахстана хочет использовать меняющийся баланс сил в мире для привлечения дополнительных инвесторов в экономику страны, балансируя при этом между собой влияние крупных игроков, полагает Ким.Она также считает, что интерпретация громких заявлений про "передачу 22 аэропортов страны и портов на Каспии" может быть очень разной. "Российские специалисты по геополитике скажут, что Казахстан, получая все преференции партнерства в рамках ЕАЭС, заигрывает с недружественными России странами. Представители бизнеса мыслят категориями прибыли, надежности и устойчивости. И они вам скажут, что в Европе сидят далеко не дураки, которые хорошо умеют считать деньги и обладают исключительной памятью. Например, они понимают, что иностранный инвестор в Казахстане (да и в некоторых других странах региона) может столкнуться с политическими рисками и не защищен от национализаций или конфискаций", - подчеркнула эксперт.В качестве примера она напомнила, что переданный турецкому холдингу TAV Airports аэропорт Алма-Аты, по некоторым данным, ранее принадлежал зятю Назарбаева Тимуру Кулибаеву."Судя по текущей ситуации с аэропортами и портами, объемам вложений, срокам окупаемости и ожидаемым объемам перевозок, европейцы не стоят в очереди из желающих вложиться в объекты Казахстана. Чтобы всерьез оценить степень готовности инвесторов нужно садиться и считать. А для этого заявлений правительства Казахстана "о планах нарастить торговый оборот" и "намерении привлечь 40 млрд евро в развитие инфраструктуры страны" явно недостаточно", - заявила Ким.По её словам, это же касается и параллельного импорта. "Это взаимовыгодный процесс, и он будет существовать до тех пор, пока все участники цепочек поставок на этом зарабатывают. С точки зрения стран Центральной Азии, если недружественные России страны будут препятствовать этому бизнесу - они обязаны компенсировать упущенную прибыль", - подчеркнула политолог.Она отметила, что на февраль 2024 года внятных предложений со стороны Запада на эту тему нет и, вероятнее всего, не будет. "Дело не только в нежелании платить – на Западе понимают, что выплата одной из стран денег "за отказ от участия в параллельном импорте" создать прецедент, после которого аналогичные счета ЕС и США выставят десятки других государств", - сообщила Евгения Ким.По мнению эксперта, власти Казахстана опасаются "политически окрашенных" инвестиций. "В качестве примера напомню про череду протестных акций, организованные западной сетью влияния против китайских инвесторов осенью 2019 года. Или похожие попытки информационных атак в отношении помощи ОДКБ во время беспорядков в Казахстане в январе 2022 года. Хочется верить, что Казахстан соизмеряет выгоду и риски. Судя по последним новостям, Астана сейчас зачищает свое информационное поле от иностранного влияния, снижая свою привлекательность как площадки, на которой сталкиваются интересы Китая и России с одной стороны и Запада с другой", - отметила политолог.Она также считает, что нынешняя смена правительства прежде всего связана с внутренней политикой. "Новые назначения и переназначения подводят черту под окончательной чисткой системы от кадров прежнего президента. Первая волна увольнений проходила сразу после январских протестов 2022 года, после чего начался передел собственности приближенных экс-главы Казахстана. Если кто-то из прежних кадров Назарбаева и остался в политике - значит он сумел договориться с новой правящей элитой страны", - подчеркнула Евгения Ким, добавив, что специфика мышления политиков в регионе такова, что они, в первую очередь, сосредоточены на процессах, происходящих внутри страны, а не вне ее.

https://ukraina.ru/20231130/1051633884.html

https://ukraina.ru/20231024/1050427779.html

https://ukraina.ru/20240207/1053124421.html

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эксклюзив, казахстан, правительство, назарбаев, касым-жомарт токаев