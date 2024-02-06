Главное за ночь 6 февраля
Издание Украина.ру публикует дайджест событий минувшей ночи:
Семь украинских беспилотников самолетного типа перехвачены ночью над Белгородской областью.
Над Россией расширяется радиолокационное поле по контролю беспилотников на низких высотах, в том числе на опасных направлениях, – замгендиректора "Алмаз-Антея" Савицкий.
Байден наложит вето на законопроект о помощи Израилю без Украины, если его одобрит Конгресс США.
Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель прибыл в Киев.
Оглашение послания президента Владимира Путина Федеральному собранию планируется на период между 23 февраля и 8 марта.
Над Россией расширяется радиолокационное поле по контролю беспилотников на низких высотах, в том числе на опасных направлениях, – замгендиректора "Алмаз-Антея" Савицкий.
Байден наложит вето на законопроект о помощи Израилю без Украины, если его одобрит Конгресс США.
Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель прибыл в Киев.
Оглашение послания президента Владимира Путина Федеральному собранию планируется на период между 23 февраля и 8 марта.