Главное за ночь 6 февраля - 06.02.2024 Украина.ру
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Главное за ночь 6 февраля
Главное за ночь 6 февраля - 06.02.2024 Украина.ру
Главное за ночь 6 февраля
Издание Украина.ру публикует дайджест событий минувшей ночи:
2024-02-06T08:07
2024-02-06T08:07
владимир путин
джо байден
россия
новости
беспилотники
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Семь украинских беспилотников самолетного типа перехвачены ночью над Белгородской областью.Над Россией расширяется радиолокационное поле по контролю беспилотников на низких высотах, в том числе на опасных направлениях, – замгендиректора "Алмаз-Антея" Савицкий.Байден наложит вето на законопроект о помощи Израилю без Украины, если его одобрит Конгресс США.Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель прибыл в Киев.Оглашение послания президента Владимира Путина Федеральному собранию планируется на период между 23 февраля и 8 марта.
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Новости
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владимир путин, джо байден, россия, новости, беспилотники
Владимир Путин, Джо Байден, Россия, Новости, беспилотники

Главное за ночь 6 февраля

08:07 06.02.2024
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкНовогоднее обращение президента РФ В. Путина
Новогоднее обращение президента РФ В. Путина - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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Издание Украина.ру публикует дайджест событий минувшей ночи:
Семь украинских беспилотников самолетного типа перехвачены ночью над Белгородской областью.

Над Россией расширяется радиолокационное поле по контролю беспилотников на низких высотах, в том числе на опасных направлениях, – замгендиректора "Алмаз-Антея" Савицкий.

Байден наложит вето на законопроект о помощи Израилю без Украины, если его одобрит Конгресс США.

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель прибыл в Киев.

Оглашение послания президента Владимира Путина Федеральному собранию планируется на период между 23 февраля и 8 марта.
 
Владимир ПутинДжо БайденРоссияНовостибеспилотники
 
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