Конец эпохи флотов? Дроны против авианосцев - 06.02.2024 Украина.ру
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Конец эпохи флотов? Дроны против авианосцев
Конец эпохи флотов? Дроны против авианосцев - 06.02.2024 Украина.ру
Конец эпохи флотов? Дроны против авианосцев
Йеменские хуситы, над которыми еще недавно потешались псевдоэксперты из телеграма, смогли серьезно ограничить интенсивность судоходства в акватории Красного моря.
2024-02-06T05:39
2024-02-06T05:40
эксклюзив
великобритания
йемен
хуситы
нефть
сша
флот
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Об этом наглядно свидетельствуют данные о текущих доходах Суэцкого канала. Потому что египетские власти взымают плату с проходящих иностранных судов.Как сообщил директор администрации канала Осама Раби, эти доходы снизились в январе почти вдвое – с 804 до 428 миллионов долларов.А по данным американского издания Bloomberg, в результате обстрелов, которые осуществляют с территории Йемена, количество судов, проходящих через Суэцкий канал, сократилось сразу на 36%.Сейчас можно говорить о том, что хуситы взяли под свой контроль самые важные коммуникации на путях между Европой и Азией. Ведь до начала израильской атаки на сектор Газа, против которой выступают йеменские повстанцы, через Красное море осуществлялось 30% всех мировых контейнерных перевозок."Ежегодно через Красное море проходят миллиарды долларов торговых товаров и поставок, а это означает, что задержки там могут привести к значительным сбоям во всем мире.Все, от стоимости бензина на заправке до наличия новейших электронных устройств, во многом зависит от безопасности узкого водного пролива шириной всего двадцать миль между Джибути и Йеменом: Баб-эль-Мандебского пролива. Хуситы обстреливают суда на этом водном пути", – пишет The Guardian.После удара по британскому нефтяному танкеру Marlin Luanda транснациональная корпорация BP (ранее известная под названием British Petroleum), приостановила весь транзит через Красное море, а также запретила следовать через его воды своим партнерам.Такая ситуация ускорила рост цен на топливо в странах Евросоюза. А эксперты предупреждают, что блокада со стороны хуситов способна повлиять и на глобальный продовольственный рынок.В отдельных странах Европы уже зафиксированы проблемы с поставками продуктов, что отражается на ценниках и наносит убытки производителям.Экспорт риса из Индии обвалился сразу на 47%. Потери других фермерских хозяйств, ориентированных на выращивание фруктов и овощей, обещают быть гораздо серьезнее. Ведь даже несколько дней задержки на обходном пути означают, что эти товары могут безнадежно испортиться."Теперь судам приходится идти по много более длинному маршруту, огибая всю Африку. Из-за этого становится настоящей проблемой доставлять скоропортящиеся продукты питания", – пишет об этом Bloomberg.Ситуация в Красном море способствует росту мировых цен, благодаря растущим расходам на доставку товаров. А это ведет к разгону инфляции – и, таким образом, опосредованно влияет на международную экономическую систему."Первые серьёзные последствия войны с хуситами – явное замешательство в финансовой сфере США. Стоимость фрахта в Красном море подскочила в четыре раза.Федеральная резервная система на первом заседании 2024 года наотрез отказалась понижать ключевую ставку с нынешних 5,5%. Причина – опять растущая инфляция, которая в декабре составила 3,4%.И теперь активность хуситов может привести к финансовым неурядицам в США и очередному банковскому кризису. Издержки глобализированной экономики", – пишет об этом эксперт Малек Дудаков.Однако йеменцы атакуют не все суда, и судоходство в Красном море не прекратилось.Через него по-прежнему свободно проходят сухогрузы и танкеры, которые не имеют отношения к Израилю, Великобритании и США, заранее указывая это в маршрутном листе, с которым можно ознакомиться в интернете.Таким образом, повстанцы показывают себя хозяевами положения, пропуская тех, кого пожелают. И одновременно демонстрируют всему миру ограниченность возможностей Пентагона.Американцы вместе со своими союзниками постоянно бомбят территорию Йемена, эти атаки забирают жизни мирных людей – но они не в состоянии помешать хуситам, которые по-прежнему держат транспортные коммуникации под огнем.В районе Баб-эль-Мандебского пролива курсирует американский атомный авианосец "Дуайт Эйзенхауэр" в сопровождении внушительной ударной группировки. Противостоящие ему повстанцы располагают беспилотными летательными аппаратами и переносными ракетными комплексами.Казалось бы, силы сторон являются очевидно неравными. Но бурное развитие технологий, спровоцировавшее эволюцию противокорабельных ракет и дронов, серьезно сокращает огромное преимущество, которым, на первый взгляд, обладают американцы.Военные корабли западной коалиции с опаской приближаются к йеменским берегам, чтобы не превратиться из охотника в жертву. Потому что благодаря своим внушительным размерам они могут пострадать от ответных атак хуситов.Британская авиация, которая участвует в операции против Йемена, базируется в Средиземном море, на аэродромах Кипра, пролетая на пути к цели тысячи километров и попадая в поле зрения различных радарных станций. А это очевидно снижает эффективность таких ударов, позволяя заранее подготовиться к воздушной бомбардировке.Великобритания располагает двумя авианосцами, которые можно было бы направить к водам Красного моря. Однако они оказались в этой ситуации практически бесполезными.Новейший авианосец "Принц Уэльский" постоянно чинится в доках из-за проблем с двигателем. А его систершип "Королева Елизавета" – корабль того же проекта – на днях не смог выйти в море из-за проблем с гребным валом.В британских СМИ спорят, насколько эффективны эти невероятно дорогие монстры, стоимостью в 3,5 миллиарда фунтов стерлингов за каждый корабль? Потому что пока они в основном используются для того, чтобы снимать духоподъёмные пропагандистские ролики, напоминающие о былом морском господстве Соединенного Королевства.В мировых экспертных кругах тоже существует точка зрения, что крупные корабли надводного флота постепенно отживают свое – точно так же, как когда-то ушли в прошлое вооруженные сверхмощной артиллерией линкоры-дредноуты, проиграв конкуренцию все тем же авианосцам.Современные ракеты и дроны – не только надводного, но и подводного типа – позволяют атаковать любой корабль, который оказывается в радиусе их действия.Они точно наводятся на цель с помощью спутниковой связи – или, наоборот, действуют полностью автономно, на основе записанных программ, оставаясь неуязвимыми для систем радиоэлектронной борьбы.Современные корабельные системы ПВО пока не в состоянии полностью купировать такую угрозу. Окружить авианосец или эсминец сварной решеткой тоже нельзя. А сравнительно небольшие средства поражения нового типа способны нанести огромным стальным машинам серьезные повреждения.Так что британские авианосцы надежнее чувствуют себя в доках, а не у берегов Йемена – где вооруженные ракетами и беспилотниками хуситы эффективно влияют на мировую экономику, определяя европейские цены на бензин, паэлью и карри.
https://ukraina.ru/20220615/1034150249.html
https://ukraina.ru/20220829/1038201474.html
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Александр Савко
Александр Савко
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Украина.ру
1
5
4.7
96
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, великобритания, йемен, хуситы, нефть, сша, флот
Эксклюзив, Великобритания, Йемен, хуситы, нефть, США, флот

Конец эпохи флотов? Дроны против авианосцев

05:39 06.02.2024 (обновлено: 05:40 06.02.2024)
 
© fonwall.ru
© fonwall.ru
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Александр Савко
автор издания Украина.ру
Все материалы
Йеменские хуситы, над которыми еще недавно потешались псевдоэксперты из телеграма, смогли серьезно ограничить интенсивность судоходства в акватории Красного моря.
Об этом наглядно свидетельствуют данные о текущих доходах Суэцкого канала. Потому что египетские власти взымают плату с проходящих иностранных судов.
Как сообщил директор администрации канала Осама Раби, эти доходы снизились в январе почти вдвое – с 804 до 428 миллионов долларов.
А по данным американского издания Bloomberg, в результате обстрелов, которые осуществляют с территории Йемена, количество судов, проходящих через Суэцкий канал, сократилось сразу на 36%.
Сейчас можно говорить о том, что хуситы взяли под свой контроль самые важные коммуникации на путях между Европой и Азией. Ведь до начала израильской атаки на сектор Газа, против которой выступают йеменские повстанцы, через Красное море осуществлялось 30% всех мировых контейнерных перевозок.
"Ежегодно через Красное море проходят миллиарды долларов торговых товаров и поставок, а это означает, что задержки там могут привести к значительным сбоям во всем мире.
Все, от стоимости бензина на заправке до наличия новейших электронных устройств, во многом зависит от безопасности узкого водного пролива шириной всего двадцать миль между Джибути и Йеменом: Баб-эль-Мандебского пролива. Хуситы обстреливают суда на этом водном пути", – пишет The Guardian.
- РИА Новости, 1920, 15.06.2022
15 июня 2022, 07:15
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После удара по британскому нефтяному танкеру Marlin Luanda транснациональная корпорация BP (ранее известная под названием British Petroleum), приостановила весь транзит через Красное море, а также запретила следовать через его воды своим партнерам.
Такая ситуация ускорила рост цен на топливо в странах Евросоюза. А эксперты предупреждают, что блокада со стороны хуситов способна повлиять и на глобальный продовольственный рынок.
В отдельных странах Европы уже зафиксированы проблемы с поставками продуктов, что отражается на ценниках и наносит убытки производителям.
Экспорт риса из Индии обвалился сразу на 47%. Потери других фермерских хозяйств, ориентированных на выращивание фруктов и овощей, обещают быть гораздо серьезнее. Ведь даже несколько дней задержки на обходном пути означают, что эти товары могут безнадежно испортиться.
"Теперь судам приходится идти по много более длинному маршруту, огибая всю Африку. Из-за этого становится настоящей проблемой доставлять скоропортящиеся продукты питания", – пишет об этом Bloomberg.
Ситуация в Красном море способствует росту мировых цен, благодаря растущим расходам на доставку товаров. А это ведет к разгону инфляции – и, таким образом, опосредованно влияет на международную экономическую систему.
"Первые серьёзные последствия войны с хуситами – явное замешательство в финансовой сфере США. Стоимость фрахта в Красном море подскочила в четыре раза.
Федеральная резервная система на первом заседании 2024 года наотрез отказалась понижать ключевую ставку с нынешних 5,5%. Причина – опять растущая инфляция, которая в декабре составила 3,4%.
И теперь активность хуситов может привести к финансовым неурядицам в США и очередному банковскому кризису. Издержки глобализированной экономики", – пишет об этом эксперт Малек Дудаков.
Однако йеменцы атакуют не все суда, и судоходство в Красном море не прекратилось.
Через него по-прежнему свободно проходят сухогрузы и танкеры, которые не имеют отношения к Израилю, Великобритании и США, заранее указывая это в маршрутном листе, с которым можно ознакомиться в интернете.
Таким образом, повстанцы показывают себя хозяевами положения, пропуская тех, кого пожелают. И одновременно демонстрируют всему миру ограниченность возможностей Пентагона.
Американцы вместе со своими союзниками постоянно бомбят территорию Йемена, эти атаки забирают жизни мирных людей – но они не в состоянии помешать хуситам, которые по-прежнему держат транспортные коммуникации под огнем.
В районе Баб-эль-Мандебского пролива курсирует американский атомный авианосец "Дуайт Эйзенхауэр" в сопровождении внушительной ударной группировки. Противостоящие ему повстанцы располагают беспилотными летательными аппаратами и переносными ракетными комплексами.
Казалось бы, силы сторон являются очевидно неравными. Но бурное развитие технологий, спровоцировавшее эволюцию противокорабельных ракет и дронов, серьезно сокращает огромное преимущество, которым, на первый взгляд, обладают американцы.
Военные корабли западной коалиции с опаской приближаются к йеменским берегам, чтобы не превратиться из охотника в жертву. Потому что благодаря своим внушительным размерам они могут пострадать от ответных атак хуситов.
Британская авиация, которая участвует в операции против Йемена, базируется в Средиземном море, на аэродромах Кипра, пролетая на пути к цели тысячи километров и попадая в поле зрения различных радарных станций. А это очевидно снижает эффективность таких ударов, позволяя заранее подготовиться к воздушной бомбардировке.
Великобритания располагает двумя авианосцами, которые можно было бы направить к водам Красного моря. Однако они оказались в этой ситуации практически бесполезными.
Новейший авианосец "Принц Уэльский" постоянно чинится в доках из-за проблем с двигателем. А его систершип "Королева Елизавета" – корабль того же проекта – на днях не смог выйти в море из-за проблем с гребным валом.
HMS Prince of Wales
29 августа 2022, 09:39
Британский авианосец сломался, едва отойдя от берегаОдин из двух новых британских авианосцев класса Queen Elizabeth сломался, отойду от берегов Соединенного Королевства, сообщил 28 августа канал Sky News
В британских СМИ спорят, насколько эффективны эти невероятно дорогие монстры, стоимостью в 3,5 миллиарда фунтов стерлингов за каждый корабль?
Потому что пока они в основном используются для того, чтобы снимать духоподъёмные пропагандистские ролики, напоминающие о былом морском господстве Соединенного Королевства.
В мировых экспертных кругах тоже существует точка зрения, что крупные корабли надводного флота постепенно отживают свое – точно так же, как когда-то ушли в прошлое вооруженные сверхмощной артиллерией линкоры-дредноуты, проиграв конкуренцию все тем же авианосцам.
Современные ракеты и дроны – не только надводного, но и подводного типа – позволяют атаковать любой корабль, который оказывается в радиусе их действия.
Они точно наводятся на цель с помощью спутниковой связи – или, наоборот, действуют полностью автономно, на основе записанных программ, оставаясь неуязвимыми для систем радиоэлектронной борьбы.
Современные корабельные системы ПВО пока не в состоянии полностью купировать такую угрозу. Окружить авианосец или эсминец сварной решеткой тоже нельзя. А сравнительно небольшие средства поражения нового типа способны нанести огромным стальным машинам серьезные повреждения.
Так что британские авианосцы надежнее чувствуют себя в доках, а не у берегов Йемена – где вооруженные ракетами и беспилотниками хуситы эффективно влияют на мировую экономику, определяя европейские цены на бензин, паэлью и карри.
 
ЭксклюзивВеликобританияЙеменхуситынефтьСШАфлот
 
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