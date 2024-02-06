https://ukraina.ru/20240206/1053098846.html

Журналист объяснил, какое хитрое "окошко" использует Зеленский, чтобы быстро расправиться с Залужным

Журналист объяснил, какое хитрое "окошко" использует Зеленский, чтобы быстро расправиться с Залужным - 06.02.2024 Украина.ру

Журналист объяснил, какое хитрое "окошко" использует Зеленский, чтобы быстро расправиться с Залужным

Сейчас для Зеленского открыто определенное окно возможностей, чтобы расправиться с политическим оппонентом. Он может апеллировать к тому, что Залужный не справился с контрнаступом и давлением российских войск. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый

2024-02-06T04:20

2024-02-06T04:20

2024-02-06T04:20

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На самом деле особых разногласий между президентом Украины Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным нет. Есть острая политическая борьба рейтингов. Хотя у Зеленского нет явных конкурентов, его политический рейтинг стремительно падает, рассказал эксперт.Единственная фигура, которая может оппонировать Зеленскому в политическом борьбе, — это Залужный. Хотя он для этого ничего не предпринимает, добавил журналист.Ранее США давили на Зеленского, чтобы он рассмотрел возможность заморозки фронта. Но сейчас флаг по обеспечению Украины перехватывает Европа и Киев может чувствовать себя немного спокойнее. А поскольку тревожиться не о чем, Зеленский может расправиться со своим главным политическим оппонентом, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240204/1053065162.html

россия

украина

европа

сша

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новости, россия, украина, сво, валерий залужный, владимир зеленский, наступление, политика, европа, сша, борьба, увольнение