Журналист объяснил, какое хитрое "окошко" использует Зеленский, чтобы быстро расправиться с Залужным
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Сейчас для Зеленского открыто определенное окно возможностей, чтобы расправиться с политическим оппонентом. Он может апеллировать к тому, что Залужный не справился с контрнаступом и давлением российских войск. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
На самом деле особых разногласий между президентом Украины Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным нет. Есть острая политическая борьба рейтингов. Хотя у Зеленского нет явных конкурентов, его политический рейтинг стремительно падает, рассказал эксперт.
Единственная фигура, которая может оппонировать Зеленскому в политическом борьбе, — это Залужный. Хотя он для этого ничего не предпринимает, добавил журналист.
"Сейчас для Зеленского открыто определенное окошко [возможностей]. Он может апеллировать к тому, что Залужный не справился с контрнаступом и давлением российских войск, которые продолжают занимать новые территории", - указал Скоробогатый.
Ранее США давили на Зеленского, чтобы он рассмотрел возможность заморозки фронта. Но сейчас флаг по обеспечению Украины перехватывает Европа и Киев может чувствовать себя немного спокойнее. А поскольку тревожиться не о чем, Зеленский может расправиться со своим главным политическим оппонентом, заключил собеседник Украина.ру.
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