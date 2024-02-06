Журналист объяснил, какое хитрое "окошко" использует Зеленский, чтобы быстро расправиться с Залужным - 06.02.2024 Украина.ру
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Журналист объяснил, какое хитрое "окошко" использует Зеленский, чтобы быстро расправиться с Залужным
Журналист объяснил, какое хитрое "окошко" использует Зеленский, чтобы быстро расправиться с Залужным - 06.02.2024 Украина.ру
Журналист объяснил, какое хитрое "окошко" использует Зеленский, чтобы быстро расправиться с Залужным
Сейчас для Зеленского открыто определенное окно возможностей, чтобы расправиться с политическим оппонентом. Он может апеллировать к тому, что Залужный не справился с контрнаступом и давлением российских войск. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
2024-02-06T04:20
2024-02-06T04:20
новости
россия
украина
сво
валерий залужный
владимир зеленский
наступление
политика
европа
сша
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На самом деле особых разногласий между президентом Украины Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным нет. Есть острая политическая борьба рейтингов. Хотя у Зеленского нет явных конкурентов, его политический рейтинг стремительно падает, рассказал эксперт.Единственная фигура, которая может оппонировать Зеленскому в политическом борьбе, — это Залужный. Хотя он для этого ничего не предпринимает, добавил журналист.Ранее США давили на Зеленского, чтобы он рассмотрел возможность заморозки фронта. Но сейчас флаг по обеспечению Украины перехватывает Европа и Киев может чувствовать себя немного спокойнее. А поскольку тревожиться не о чем, Зеленский может расправиться со своим главным политическим оппонентом, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240204/1053065162.html
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новости, россия, украина, сво, валерий залужный, владимир зеленский, наступление, политика, европа, сша, борьба, увольнение
Новости, Россия, Украина, СВО, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, наступление, политика, Европа, США, борьба, увольнение

Журналист объяснил, какое хитрое "окошко" использует Зеленский, чтобы быстро расправиться с Залужным

04:20 06.02.2024
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Сейчас для Зеленского открыто определенное окно возможностей, чтобы расправиться с политическим оппонентом. Он может апеллировать к тому, что Залужный не справился с контрнаступом и давлением российских войск. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
На самом деле особых разногласий между президентом Украины Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным нет. Есть острая политическая борьба рейтингов. Хотя у Зеленского нет явных конкурентов, его политический рейтинг стремительно падает, рассказал эксперт.
Единственная фигура, которая может оппонировать Зеленскому в политическом борьбе, — это Залужный. Хотя он для этого ничего не предпринимает, добавил журналист.
"Сейчас для Зеленского открыто определенное окошко [возможностей]. Он может апеллировать к тому, что Залужный не справился с контрнаступом и давлением российских войск, которые продолжают занимать новые территории", - указал Скоробогатый.
Ранее США давили на Зеленского, чтобы он рассмотрел возможность заморозки фронта. Но сейчас флаг по обеспечению Украины перехватывает Европа и Киев может чувствовать себя немного спокойнее. А поскольку тревожиться не о чем, Зеленский может расправиться со своим главным политическим оппонентом, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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Разведчик, инструктор по работе с беспилотниками Каспер: Я хочу вернуться домой победителемАрмия для многих, кто сюда приходит, становится школой. И в прямом смысле - на войне необходимо учиться, как обращаться с оружием, создавать укрытия, оказывать первую медицинскую помощь, здесь обучают профессии. И в переносном смысле тоже - формирование коллектива происходит совсем на других, чем на гражданке основаниях,
 
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