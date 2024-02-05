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"Они все в доле". Почему Сенат США выделяет больше всего денег Украине

"Они все в доле". Почему Сенат США выделяет больше всего денег Украине - 05.02.2024 Украина.ру

"Они все в доле". Почему Сенат США выделяет больше всего денег Украине

4 февраля председатель комитета Сената по ассигнованиям демократ Пэт Мюррей представила компромиссный законопроект о выделении дополнительного финансирования в 2024 финансовом году (начавшемся в США 1 октября 2023-го) по направленному ещё в прошлом году запросу Белого дома

2024-02-05T16:41

2024-02-05T16:41

2024-02-05T16:41

эксклюзив

сша

украина

сенат

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израиль

владимир зеленский

финансирование

джо байден

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Над проектом демократы и республиканцы верхней палаты Конгресса работали на протяжении нескольких месяцев. Инициатива предусматривает выделение дополнительных ассигнований на общую сумму $118,28 млрд, а распределятся они таким образом:- $19,85 млрд – на восполнение запасов военного вооружения и техники, предоставленных Украине со складов Пентагона;- $13,8 млрд - закупки Украиной оружия и боеприпасов у американского ВПК;- $14,8 млрд - продолжение поддержки Украины со стороны США посредством военной подготовки, обмена разведданными и других вспомогательных мероприятий.Почему Украине решили выделить самую большую сумму, объяснил политический аналитик Павел Шипилин. "Ларчик открывается довольно просто: где ВПК больше зарабатывает, туда деньги и направляются, я имею в виду американский ВПК. Они нашли неплохой источник дохода именно на Украине. В связи с этим, естественно, больше половины выделенных средств поступает на Украину. В таких ситуациях, мне кажется, деньги решают всё. С границами сложнее – там контроль, там надо отчитываться. А на Украине ВПК проще заработать. Там же они все в доле", – сообщил Шипилин.По мнению эксперта, если бы американские законодатели рассматривали эти статьи финансирования по отдельности, то договориться им было бы сложнее."Отдельно Украину, отдельно Израиль и отдельно границу и все остальные потребности, которые сейчас присутствуют в США, им не удаётся пролоббировать, а в этом пакете как бы "комплексный обед", что-то в этом роде, и получается меньше возражений, потому что у каждой группы есть интерес: у кого-то на Украине, у кого-то – в Израиле и так далее", – продолжил Шипилин.На каких условиях Украина получит деньгиВот так, Киеву американские сенаторы предлагают дать денег почти в 3 раза больше, чем на укрепление внешних рубежей собственного государства, но при этом предусмотрен строгий контроль за расходованием средств."[Выделить] $8 млн генеральному инспектору Министерства обороны США, который выступает в качестве специального генерального инспектора по операции Atlantic Resolve с целью дальнейшего осуществления надзора за помощью Украине", – гласят сопроводительные документы к законопроекту.Кроме того, сенаторы предлагают выделить $25 млн аппаратам генеральных инспекторов Госдепартамента и Агентства по международному развитию США на обеспечение надзора за расходованием всех средств, которые могут быть выделены в соответствии с этим законопроектом.Вашингтон не хочет повторять допущенные ошибки на этом направлении. В отчёте инспектор Пентагона признал, что в 2023 году ведомство не смогло "полностью выполнить требования по контролю за конечным использованием поставок оборонной продукции на Украину": недосчитались 40 000 единиц переданных Киеву вооружений и оборудования, в частности беспилотников, мин, приборов ночного видения, они так и не дошли до ВСУ, по серийным номерам техника не значилась ни в одной базе. Не исключено, что она разошлась контрабандой в разные регионы мира и попала в руки террористическим группировкам.К тому же нарастает недовольство в американском обществе насчёт огромных трат на Украину, люди хотят знать, куда именно идут эти деньги. А не учитывать настроения граждан власти не могут – до президентских выборов остаётся всего 9 месяцев.В связи с этим законопроект требует от Белого дома передать в Конгресс стратегию поддержки Украины, рассчитанную на несколько лет. Она должна включать конкретные и достижимые цели, оценки предполагаемых расходов, а также фиксировать интересы США и способы измерения прогресса. Обновление стратегии нужно проводить минимум раз в квартал в период до 30 сентября 2025 года. Отчёты о её реализации должны сопровождаться засекреченными оценками глав Комитета начальников штабов ВС США и Европейского командования ВС США.Законопроект Сената также предусматривает бюджетную помощь Украине в 2024 году на сумму в $7,85 млрд, но с условием, что эти средства не пойдут на выплату пенсий. А как негодовал Зеленский совсем недавно, обвинял США в вымирании миллионов украинских пенсионеров, если западная помощь прекратится.Что может оставить Украину без денегСенат намерен провести голосование по этому законопроекту до 7 февраля, сообщил лидер демократического большинства Сената Чак Шумер. Поддержал разработанный проект и лидер республиканского меньшинства Митч Макконнелл, подчеркнув, что у США "есть два друга, которые находятся в разгаре масштабной битвы, — Израиль и Украина и им нужна помощь", и предупредив, что более выгодную сделку республиканцы получить не смогут.Впрочем, как отмечает газета The New York Times, ещё не ясно, получит ли законопроект одобрение Сената, поскольку та часть сделки, которая касается мер безопасности на границе, не устраивают как некоторых демократов, которые считают их слишком жёсткими, так и некоторых республиканцев, которые ждали более радикальных шагов.Президент Байден разработанное сенаторами соглашение поддержал."Теперь мы достигли двухпартийного соглашения по национальной безопасности, которое включает самый жёсткий и справедливый набор пограничных реформ за последние десятилетия", – говорится в его заявлении.Но республиканцев не устраивает представленный механизм по борьбе с наплывом нелегалов. Он предусматривает, что границу США закроют, если её в среднем за неделю пересекут более 5000 мигрантов в день. То есть более 1,8 млн нелегалов в год всё равно успеют проникнуть на территорию Соединённых Штатов. Более того, все получившие убежище получат автоматическое разрешение на работу, уточнил лидер республиканского большинства в Палате представителей Стив Скэлис, назвав этот аспект ещё большим магнитом для нелегальной миграции.Всё это категорически не устраивает республиканцев, главным образом председателя Палаты представителей Майка Джонсона."Этот законопроект оказался даже хуже, чем мы ожидали, он даже не приблизится к тому, чтобы положить конец катастрофе на границе, созданной президентом. Если этот законопроект дойдёт до Палаты представителей, он будет мёртв по прибытии", – заявил он.А учитывая, что большинство в нижней палате Конгресса в руках республиканцев, инициатива с большой вероятностью застрянет на этом этапе, и вопрос останется нерешённым. К тому же бывший президент США Дональд Трамп, пользующийся большим авторитетом среди однопартийцев, ранее призывал провалить принятие этой инициативы.По мнению директора Международного института новейших государств Алексея Мартынова, этот законопроект с вероятностью 99,9% не будет принят. Эксперт задаётся вопросом, в чём заключается компромисс, если инициатива подаётся как компромиссная."[В законопроекте] может быть какая-то уловка, нюансы, которые нам неизвестны. В Штатах много двусмысленностей, лакун в правилах. Возможно, специально выносится заведомо неприемлемый законопроект, но чтобы что? Чтобы продемонстрировать обществу неспособность этих палат парламента прийти к какому-то решению в этой непростой ситуации?" – добавил он.Помощь Украине, миграционный вопрос – острые темы внутри политической и предвыборной повестки, а демократы, предоставляя новый законопроект, "ещё больше подливают керосина в этот костёр, чтобы горело получше", подчеркнул Мартынов."Такое впечатление, что администрация Байдена сама себя закапывает. Демократы, видимо, не собираются или уже отчаялись пройти праймериз и подобным образом пытаются оставить тяжёлое "наследство" тем, кто займёт Белый дом уже в январе следующего года", – считает он.Отказываясь от разработки Сената, Джонсон пытается перехватить инициативу и взять ситуацию в свои руки. Ещё 3 февраля, за день до презентации компромиссной сделки, председатель Палаты представителей проинформировал конгрессменов о намерении на текущей неделе провести голосование по законопроекту о выделении Израилю помощи в размере $17,6 млрд до конца финансового года, то есть до 30 сентября 2024 года. Одному только Израилю, об Украине – ни слова.Белый дом счёл этот шаг не более чем уловкой со стороны республиканцев, подчеркнул и Байден в письменном заявлении, и его советник по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телекомпании NBC, который акцентировал внимание на необходимости разработки именно пакетного законопроекта, а не рассматривать вопросы о финансировании Украины, Израиля, укрепления границы по отдельности.Что в итоге. Инициатива, которая устраивает Сенат и Байдена, Палата представителей категорически не приемлет и наоборот, так что всё остаётся на своих местах – деньги для Украины по-прежнему в подвешенном состоянии.А президент страны Владимир Зеленский тем временем в интервью первому каналу Государственного итальянского телевидения RAI, сетует что если помощь Запада уменьшится, то оборона ВСУ будет прорвана. Конечно, спонсорские вливания США возместить не сможет никто из остальных доноров, но ЕС не без труда, прибегнув к самому жёсткому шантажу премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, одобрил выделение Украине €50 млрд, правда, эта сумма размазана на 4 года, к тому же €33 млрд из них – это кредиты, которые нужно вернуть, но европейцы сомневаются, что получат их от Киева. Многие считали, что Орбан не откажется от своего вето ни за что, но кнут, грозивший его республике серьёзными экономическими последствиями, сделал своё дело, так, может, и республиканцы Палаты представителей в конечном итоге согласятся, только взамен на пряники, которых давно добивались от Белого дома. Которые, не исключено, сыграют на руку Трампу в ходе избирательной кампании

https://ukraina.ru/20240201/1053028330.html

https://ukraina.ru/20230715/1048033904.html

https://ukraina.ru/20240129/1052967227.html

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Евгения Кондакова

эксклюзив, сша, украина, сенат, палата представителей когресса сша, израиль, владимир зеленский, финансирование, джо байден