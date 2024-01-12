https://ukraina.ru/20240112/1052646323.html

Зеленский обвинил США в вымирании украинских пенсионеров

Зеленский обвинил США в вымирании украинских пенсионеров - 12.01.2024 Украина.ру

Зеленский обвинил США в вымирании украинских пенсионеров

Президент Украины Владимир Зеленский 11 января раскритиковал позицию кандидата в президенты США, губернатора Флориды Рона Десантиса и республиканцев из конгресса, блокирующих выделение помощи Украине

2024-01-12T07:27

2024-01-12T07:27

2024-01-12T07:32

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владимир зеленский

пенсионеры

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"Они (республиканцы - ред.) и такие как он отказались помогать нашим военным зарплатой и сказали, что это вопрос исключительно Украины. А потом говорить, что на военных мы не можем (выделить помощь - ред.), потому что мы страна НАТО и не можем поддерживать войну... На зарплаты военным не давали, нам нужна была помощь на бюджет", - сказал Зеленский.Он пригрозил, что в случае задержки с предоставлением финпомощи от партнеров, пострадают уязвимые категории населения. В частности, по его словам, на Украине порядка 12 миллионов пенсионеров, которые просто вымрут, если им не дать пенсию.Он добавил, что Десантис молодой и "не понимает, что такое поддерживать пенсионеров" в воюющей стране. На прошлой неделе Десантис заявил, что американские власти отправляют "ужасно много денег" на Украину, которые идут на "пенсии и зарплаты бюрократам", при этом игнорируются угрозы безопасности со стороны Китая. В ноябре он называл многомиллиардную помощь, запрошенную Белым домом для Украины, "нелепой тратой средств налогоплательщиков".

https://ukraina.ru/20240109/1052583828.html

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помощь, новости, сша, зарубежье, владимир зеленский, пенсионеры