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Зеленский обвинил США в вымирании украинских пенсионеров
Зеленский обвинил США в вымирании украинских пенсионеров - 12.01.2024 Украина.ру
Зеленский обвинил США в вымирании украинских пенсионеров
Президент Украины Владимир Зеленский 11 января раскритиковал позицию кандидата в президенты США, губернатора Флориды Рона Десантиса и республиканцев из конгресса, блокирующих выделение помощи Украине
2024-01-12T07:27
2024-01-12T07:27
2024-01-12T07:32
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зарубежье
владимир зеленский
пенсионеры
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"Они (республиканцы - ред.) и такие как он отказались помогать нашим военным зарплатой и сказали, что это вопрос исключительно Украины. А потом говорить, что на военных мы не можем (выделить помощь - ред.), потому что мы страна НАТО и не можем поддерживать войну... На зарплаты военным не давали, нам нужна была помощь на бюджет", - сказал Зеленский.Он пригрозил, что в случае задержки с предоставлением финпомощи от партнеров, пострадают уязвимые категории населения. В частности, по его словам, на Украине порядка 12 миллионов пенсионеров, которые просто вымрут, если им не дать пенсию.Он добавил, что Десантис молодой и "не понимает, что такое поддерживать пенсионеров" в воюющей стране. На прошлой неделе Десантис заявил, что американские власти отправляют "ужасно много денег" на Украину, которые идут на "пенсии и зарплаты бюрократам", при этом игнорируются угрозы безопасности со стороны Китая. В ноябре он называл многомиллиардную помощь, запрошенную Белым домом для Украины, "нелепой тратой средств налогоплательщиков".
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помощь, новости, сша, зарубежье, владимир зеленский, пенсионеры
Зеленский обвинил США в вымирании украинских пенсионеров
07:27 12.01.2024 (обновлено: 07:32 12.01.2024)
Президент Украины Владимир Зеленский 11 января раскритиковал позицию кандидата в президенты США, губернатора Флориды Рона Десантиса и республиканцев из конгресса, блокирующих выделение помощи Украине
"Они (республиканцы - ред.) и такие как он отказались помогать нашим военным зарплатой и сказали, что это вопрос исключительно Украины. А потом говорить, что на военных мы не можем (выделить помощь - ред.), потому что мы страна НАТО и не можем поддерживать войну... На зарплаты военным не давали, нам нужна была помощь на бюджет", - сказал Зеленский.
Он пригрозил, что в случае задержки с предоставлением финпомощи от партнеров, пострадают уязвимые категории населения. В частности, по его словам, на Украине порядка 12 миллионов пенсионеров, которые просто вымрут, если им не дать пенсию.
Он добавил, что Десантис молодой и "не понимает, что такое поддерживать пенсионеров" в воюющей стране.
"Когда Десантис станет пенсионером, я ему лично с благодарностью помогу за то, что США помогали нашим пенсионерам", - заключил Зеленский.
На прошлой неделе Десантис заявил, что американские власти отправляют "ужасно много денег" на Украину, которые идут на "пенсии и зарплаты бюрократам", при этом игнорируются угрозы безопасности со стороны Китая. В ноябре он называл многомиллиардную помощь, запрошенную Белым домом для Украины, "нелепой тратой средств налогоплательщиков".