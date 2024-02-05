"Один из национальных чемпионов экономики": Кремль приветствовал продажу Яндекса - 05.02.2024 Украина.ру
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"Один из национальных чемпионов экономики": Кремль приветствовал продажу Яндекса
"Один из национальных чемпионов экономики": Кремль приветствовал продажу Яндекса - 05.02.2024 Украина.ру
"Один из национальных чемпионов экономики": Кремль приветствовал продажу Яндекса
Яндекс продолжает работу в России, а менеджмент компании останется российским, это важно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
2024-02-05T13:39
2024-02-05T13:39
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Эта компания дает работу многим талантливым людям, молодежь ищет работу, добавил он."В этой связи можно приветствовать договоренность акционеров. Главным владельцем останется менеджмент компании, российский - это тоже важно, все остальное является исключительно корпоративным вопросами, результатом переговоров, здесь ограничены возможности комментировать", - добавил он.В компании "Яндекс" 5 февраля сообщили, что нидерландская компания Yandex N.V. заключила сделку по продаже российской доли Яндекса за 475 млрд рублей."Яндекс" — частная и независимая компания, акции которой будут торговаться на Московской бирже, заявили в пресс-службе предприятия. Генеральным директором Яндекса останется Артём Савиновский.В Яндексе заявили, что продолжат развивать поисковые, городские, развлекательные и образовательные сервисы, а также облачные технологии, автономные автомобили, технологии искусственного интеллекта и другие направления.На Московской бирже наблюдается падение акций "Яндекса". К 12:00 акции "Яндекса" подешевели до 2965 рублей, а на самом старте торгов падали в цене на 9,3%, до 2870 рублей.
https://ukraina.ru/20240205/1053087654.html
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Новости, Россия, Нидерланды, Яндекс

"Один из национальных чемпионов экономики": Кремль приветствовал продажу Яндекса

13:39 05.02.2024
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Яндекс продолжает работу в России, а менеджмент компании останется российским, это важно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

"Яндекс" один из национальных чемпионов экономики в области высоких технологий, одна из крупнейших компаний. Для нас важно продолжение работы компании у нас в стране", - заявил Песков.

Эта компания дает работу многим талантливым людям, молодежь ищет работу, добавил он.
"В этой связи можно приветствовать договоренность акционеров. Главным владельцем останется менеджмент компании, российский - это тоже важно, все остальное является исключительно корпоративным вопросами, результатом переговоров, здесь ограничены возможности комментировать", - добавил он.
В компании "Яндекс" 5 февраля сообщили, что нидерландская компания Yandex N.V. заключила сделку по продаже российской доли Яндекса за 475 млрд рублей.
"Яндекс" — частная и независимая компания, акции которой будут торговаться на Московской бирже, заявили в пресс-службе предприятия. Генеральным директором Яндекса останется Артём Савиновский.
В Яндексе заявили, что продолжат развивать поисковые, городские, развлекательные и образовательные сервисы, а также облачные технологии, автономные автомобили, технологии искусственного интеллекта и другие направления.
На Московской бирже наблюдается падение акций "Яндекса". К 12:00 акции "Яндекса" подешевели до 2965 рублей, а на самом старте торгов падали в цене на 9,3%, до 2870 рублей.
Офис компании Яндекс в Москве - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
12:00
Нидерландский Yandex N.V. продает российский "Яндекс" за 475 млрд рублейНидерландская компания Yandex N.V. заключила сделку по продаже российской доли Яндекса за 475 млрд рублей, сообщили 5 февраля в компании
 
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