https://ukraina.ru/20240205/1053093264.html

"Один из национальных чемпионов экономики": Кремль приветствовал продажу Яндекса

"Один из национальных чемпионов экономики": Кремль приветствовал продажу Яндекса - 05.02.2024 Украина.ру

"Один из национальных чемпионов экономики": Кремль приветствовал продажу Яндекса

Яндекс продолжает работу в России, а менеджмент компании останется российским, это важно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

2024-02-05T13:39

2024-02-05T13:39

2024-02-05T13:39

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Эта компания дает работу многим талантливым людям, молодежь ищет работу, добавил он."В этой связи можно приветствовать договоренность акционеров. Главным владельцем останется менеджмент компании, российский - это тоже важно, все остальное является исключительно корпоративным вопросами, результатом переговоров, здесь ограничены возможности комментировать", - добавил он.В компании "Яндекс" 5 февраля сообщили, что нидерландская компания Yandex N.V. заключила сделку по продаже российской доли Яндекса за 475 млрд рублей."Яндекс" — частная и независимая компания, акции которой будут торговаться на Московской бирже, заявили в пресс-службе предприятия. Генеральным директором Яндекса останется Артём Савиновский.В Яндексе заявили, что продолжат развивать поисковые, городские, развлекательные и образовательные сервисы, а также облачные технологии, автономные автомобили, технологии искусственного интеллекта и другие направления.На Московской бирже наблюдается падение акций "Яндекса". К 12:00 акции "Яндекса" подешевели до 2965 рублей, а на самом старте торгов падали в цене на 9,3%, до 2870 рублей.

https://ukraina.ru/20240205/1053087654.html

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