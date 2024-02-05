https://ukraina.ru/20240205/1053081911.html

"Хуже, чем ожидали": спикер палаты представителей США о новом сенатском законопроекте

"Хуже, чем ожидали": спикер палаты представителей США о новом сенатском законопроекте - 05.02.2024 Украина.ру

"Хуже, чем ожидали": спикер палаты представителей США о новом сенатском законопроекте

Спикер палаты представителей США Майк Джонсон в соцсети Х заявил, что предложенный сенатом законопроект, объединяющий помощь Киеву, Израилю и охрану собственных границ, обречен на провал

2024-02-05T07:27

2024-02-05T07:27

2024-02-05T07:27

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провал

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"Этот законопроект даже хуже, чем мы ожидали", - написал Джонсон.По его словам, он даже близко не поможет положить конец катастрофе на границе, "которую создал президент".Сенат США в понедельник представил законопроект, объединивший выделение денег на охрану границ, помощь Украине и Израилю. Всего законопроектом предлагается выделить 118,28 миллиарда долларов, из которых 60,06 - на поддержку Киева. На охрану границы при этом предполагается направить втрое меньше - 20,2 миллиарда долларов.

https://ukraina.ru/20240205/1053081762.html

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сша, новости, сенат, законопроект, провал, зарубежье