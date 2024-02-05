Сенаторы США хотят выделить десятки миллиардов долларов на защиту границы - законопроект - 05.02.2024 Украина.ру
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Сенаторы США хотят выделить десятки миллиардов долларов на защиту границы - законопроект
Сенаторы США хотят выделить десятки миллиардов долларов на защиту границы - законопроект - 05.02.2024 Украина.ру
Сенаторы США хотят выделить десятки миллиардов долларов на защиту границы - законопроект
Представленный сенатом США законопроект о дополнительном финансировании, объединяющий помощь Израилю и Украине, включает 20,2 миллиарда долларов на защиту американской границы
2024-02-05T07:12
2024-02-05T07:22
помощь
законопроект
сша
зарубежье
украина
сенат
новости
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Всего законопроектом предлагается выделить 118,28 миллиарда долларов, из которых 60,06 - на поддержку Киева.Как отмечается, 20,23 миллиарда планируется выделить на защиту собственной границы.Американский сенатор Джеймс Лэнкфорд заявил, что законопроект предполагает выделение 650 миллионов долларов на строительство стены на границе с Мексикой. Кроме того, инициатива ограничивает право на предоставление убежища и предусматривает депортацию нелегальных мигрантов, а также "закрывает" границу для мигрантов, когда число нелегалов, пересекающих ее, превышает 5 тысяч в неделю.Также будет отменена распространенная практика, когда нелегалов отпускали после пересечения границы, чтобы они самостоятельно являлись в иммиграционные ведомства.Республиканское большинство в палате представителей, как ожидается, не поддержит сенатский законопроект. В минувшую субботу спикер палаты Майк Джонсон представил собственный проект закона, предусматривающий выделение 17,6 миллиардов долларов на помощь Израилю, помощь Киеву в нем не предусмотрена.
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помощь, законопроект, сша, зарубежье, украина, сенат, новости
помощь, законопроект, США, Зарубежье, Украина, сенат, Новости

Сенаторы США хотят выделить десятки миллиардов долларов на защиту границы - законопроект

07:12 05.02.2024 (обновлено: 07:22 05.02.2024)
 
© CC0, PixabayСША флаг
США флаг
© CC0, Pixabay
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Представленный сенатом США законопроект о дополнительном финансировании, объединяющий помощь Израилю и Украине, включает 20,2 миллиарда долларов на защиту американской границы
Всего законопроектом предлагается выделить 118,28 миллиарда долларов, из которых 60,06 - на поддержку Киева.
Как отмечается, 20,23 миллиарда планируется выделить на защиту собственной границы.
Американский сенатор Джеймс Лэнкфорд заявил, что законопроект предполагает выделение 650 миллионов долларов на строительство стены на границе с Мексикой. Кроме того, инициатива ограничивает право на предоставление убежища и предусматривает депортацию нелегальных мигрантов, а также "закрывает" границу для мигрантов, когда число нелегалов, пересекающих ее, превышает 5 тысяч в неделю.
Также будет отменена распространенная практика, когда нелегалов отпускали после пересечения границы, чтобы они самостоятельно являлись в иммиграционные ведомства.
Республиканское большинство в палате представителей, как ожидается, не поддержит сенатский законопроект.
В минувшую субботу спикер палаты Майк Джонсон представил собственный проект закона, предусматривающий выделение 17,6 миллиардов долларов на помощь Израилю, помощь Киеву в нем не предусмотрена.
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