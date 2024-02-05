https://ukraina.ru/20240205/1053081762.html

Сенаторы США хотят выделить десятки миллиардов долларов на защиту границы - законопроект

Сенаторы США хотят выделить десятки миллиардов долларов на защиту границы - законопроект - 05.02.2024 Украина.ру

Сенаторы США хотят выделить десятки миллиардов долларов на защиту границы - законопроект

Представленный сенатом США законопроект о дополнительном финансировании, объединяющий помощь Израилю и Украине, включает 20,2 миллиарда долларов на защиту американской границы

2024-02-05T07:12

2024-02-05T07:12

2024-02-05T07:22

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законопроект

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Всего законопроектом предлагается выделить 118,28 миллиарда долларов, из которых 60,06 - на поддержку Киева.Как отмечается, 20,23 миллиарда планируется выделить на защиту собственной границы.Американский сенатор Джеймс Лэнкфорд заявил, что законопроект предполагает выделение 650 миллионов долларов на строительство стены на границе с Мексикой. Кроме того, инициатива ограничивает право на предоставление убежища и предусматривает депортацию нелегальных мигрантов, а также "закрывает" границу для мигрантов, когда число нелегалов, пересекающих ее, превышает 5 тысяч в неделю.Также будет отменена распространенная практика, когда нелегалов отпускали после пересечения границы, чтобы они самостоятельно являлись в иммиграционные ведомства.Республиканское большинство в палате представителей, как ожидается, не поддержит сенатский законопроект. В минувшую субботу спикер палаты Майк Джонсон представил собственный проект закона, предусматривающий выделение 17,6 миллиардов долларов на помощь Израилю, помощь Киеву в нем не предусмотрена.

https://ukraina.ru/20240204/1053071008.html

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