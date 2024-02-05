https://ukraina.ru/20240205/1053080511.html

Инструктор-пулеметчик Кен о том, как перестать бояться и полюбить пулемет

Инструктор-пулеметчик Кен о том, как перестать бояться и полюбить пулемет - 05.02.2024 Украина.ру

Инструктор-пулеметчик Кен о том, как перестать бояться и полюбить пулемет

Любая военная специальность — это целый мир, полный нюансов, о которых непосвященные даже не подозревают

2024-02-05T02:42

2024-02-05T02:42

2024-02-05T10:36

интервью

сво

спецоперация

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О работе с пулеметом, специфике подготовки пулеметчиков, тюнинге оружия, а также о том, каково это — заходить в траншею противника с пулеметом наперевес, изданию Украина.ру рассказал инструктор-пулеметчик Гвардейской 200-й ОМСБр Северного флота с позывным Кен.— Почему именно пулемет?— Пулемет играет очень важную роль на передке. Когда пулемет работает, все остальные просто лежат. И, соответственно, от пулеметчиков многое зависит. Мы с ребятами очень плотно работаем и выводим их на качественно новый уровень.— Каковы особенности подготовки пулеметчиков?— Очевидно, что пулемет — оружие тяжелое. У него крупный калибр и довольно сильная отдача. Далеко не каждый может быть пулеметчиком. Если уж совсем просто, то человек с пулеметом — это не пулеметчик. Он просто может стрелять из него.Чтобы стать пулеметчиком, нужно знать массу аспектов и очень много уметь. В первую очередь пулеметчик должен прикрывать свою пехоту. То есть он должен знать, как наступает пехота и как ему работать в этой ситуации.Дальше штурм окопов. Вообще-то, пулеметчику несвойственны эти задачи. Согласно тем же советским методикам, пулеметчик не должен этим заниматься, но война изменилась, и мы меняемся вместе с ней. Появляются новые техники, новые способы штурмов. Доходит до того, что пулеметчики штурмуют окопы, работают двойками, тройками, пятерками. Это очень мощная боевая единица.Но стать ею может не каждый. Нужна физическая подготовка. Нужна гибкость. Некоторые элементы невозможно выполнять, если ты «деревянный». Нет, в принципе, можно освоить некоторые аспекты, но курс целиком не пройдешь. А еще нужен интеллект.Понятно, что все люди разные. Кто-то приходит уже с передка, кто-то на гражданке работал грузчиком, кто-то — продавцом, кто-то в полиции служил. У всех разный уровень и к каждому нужен индивидуальный подход. Ведь если ориентироваться лишь на тех, кто работает хорошо, другие отстанут и в итоге подведут свои подразделения. Ввиду своей неподготовленности во время штурма они могут не справиться, а в результате погибнет много людей. Поэтому наша задача — поднять всех на достаточно высокий уровень. Отсюда каждый уходит с нормальной подготовкой.Когда ты долго работаешь с пулеметом, когда привыкаешь к нему, ты начинаешь его любить. Если полюбишь пулемет, то все начнет получаться. Ты почувствуешь себя уверенно и на передок отправишься с багажом знаний за плечами. А когда пулеметчик уверен, шансы на успешное выполнение боевой задачи и выживаемость подразделения увеличиваются на сто процентов.— Помнишь, как впервые взял пулемет в руки?— Я не так давно сюда приехал. Длительное время служил в разведке с ребятами, но уволился еще до начала войны. Отучился на тренера. Да-да, по специальности я фитнес-тренер.В общем, есть у меня друзья, с которыми мы в разведке постоянно в каких-то соревнованиях участвовали. Неважно, гиревой спорт это, бег, рукопашка. Мы участвовали всюду. А поскольку они оба, как и я, невысокого роста, нас все называли боевыми карлетосами. Позвали они меня, пришли на полигон и каждому нужно было освоить новое оружие. Там все менялось в зависимости от задачи.«Кен, ты будешь пулеметчиком», — говорят они мне. Никто ведь пулемет таскать не хотел, потому что тяжелый он. А я вот ходил с ним и даже куда-то попадал, неправильно с ним двигался. Не чувствовал оружия.Спустя две недели меня отправили учиться на пулеметчика в Центр Жоги. Честно скажу, что ничего подобного я раньше не видел. Там просто лучшие инструкторы, которые обучают на высочайшем уровне. Там готовят и медиков, и снайперов, и операторов FPV-дронов, и пулеметчиков.Все начитанные, умеют найти подход, имеют серьезный боевой опыт, умеют правильно подать информацию. И вот там я полюбил пулемет. И все стало получаться. Не хочу хвастаться, но в группе из десяти-одиннадцати человек я был одним из лучших. На выходе мы получили классность. Нам вручили шеврон и документ, согласно которому мы квалифицированные пулеметчики, а потому знаем, как работать с оружием, и умеем обучать.Сейчас, когда беру пулемет в руки, он ощущается, как часть моего тела. Беру автомат и чувствую себя на передке неуверенно. Что это? Всего тридцать патронов. Пиф-паф, и все — меняй магазин. А тут мощнейший калибр. Ты работаешь — и все опускают головы, а наши ребята двигаются вперед. Думаю, что другие пулеметчики понимают, что я имею в виду.— С каким пулеметом работаешь?— Я работал с ПКМ, но был в отпуске, а тут штурм. И мой хороший друг взял его с собой. Но осколками ему повредило ногу и пришлось уходить с передка. Пулемет мой пришлось оставить. Вот так геройски погибло мое оружие.Я недавно вернулся из Богдановки и вот сегодня получил новый пулемет. Командир, с которым дружим еще с разведки, выдал просто шикарную машинку. Он, представляешь, весь в масле, со всеми бумажками. Просто новенький. Но 64-го года. Я к нему привыкаю. Пока не чувствую. Неудобно. Но сейчас подгоню под себя — приклад, прицел хороший. Все будет замечательно.— То есть к тюнингу пулемета относишься положительно?— Пулемет обязательно, обязательно нужно апгрейдить. Допустим, есть дульный тормоз-компенсатор специально для пулемета. От базового он отличается тем, что шума дает гораздо больше, но при этом заметно уменьшает отдачу. Так почему бы не купить такой ДТК и не поставить на пулемет, если с ним ты будешь легче двигаться, отдача уменьшится, и ты будешь точнее попадать? Притом что стоит эта приблуда всего несколько тысяч. Приклад телескопический. Длина рук у всех разная. Кому-то с базовым прикладом стрелять неудобно — у него руки короткие. Допустим, я стреляю с базового, переношу на левое плечо, и лента утыкается мне в руку. Это неудобно. Если уменьшаю приклад, то рука изменяет свое положение, и лента уже не цепляется. Также ручки обязательно ставьте. Они очень удобные. Ну и в идеале, прицел с тепловизором. И, в принципе, будете стрелять как днем, так и ночью идеально. Там есть зум, там все замечательно. Апгрейды просто необходимы. Тем более сейчас, на этой войне.— Ты обмолвился, что приехал из Богдановки. Сегодня это один из самых горячих участков фронта. Какова обстановка?— Есть определенное движение. Все парни, которые там находятся, ответственно подходят к делу. Я там был на штурме, потом был на эвакуации. Мы эвакуировали раненых. Но в целом наши парни двигаются, к ним постоянно идут поставки боеприпасов, воды, питания. Всем необходимым они обеспечены.Я там, к примеру, был в новогоднюю ночь. Так вот нам доставили мандарины и шашлык, представляете? Прямо на передок в Богдановку. В общем, ребята духом не падают. Они двигаются вперед, потому что чувствуют поддержку.— Каково это — заходить с пулеметом в траншею, которую защищает противник?— Все относятся к этому по-разному. Кто-то воспринимает это абсолютно нормально. У таких нет ни страха, ни чего-то подобного. Для кого-то это уже страшнее. Мне кажется, что есть сотни вариантов. Я, к примеру, когда иду вперед… выделяется адреналин, я слышу биение своего сердца. Очень быстро и громко. Включаются инстинкты — бей или беги. Ты можешь испугаться, но тогда и задача не будет выполнена и шансы погибнуть заметно повысятся. Либо ты направишь этот страх, сконцентрируешься на ситуации, почувствуешь прилив сил. Тогда откроется второе дыхание. Ты начнешь работать четко и быстро.Смысл в том, чтобы направить страх и адреналин в правильное русло. Тогда все получится. Для меня это просто как, знаешь, компьютерная игра. Я так это вижу. Реальность отключается, и я просто двигаюсь. Я знаю, что мне нужно сделать, а в голове пульсирует мысль, что точно не погибну. Я буду жив. Так и получается в итоге. Доходишь до нужной точки. Ты все сделал, ты живой. Не знаю, кого благодарить за это… или бога, или просто ситуация так складывается. Но знаю, что нужно верить в себя.— Страх может быть полезным инструментом?— Вот! Инструментом, конечно! Все нужно использовать для своей пользы. Неважно, эмоции это, оружие или еще что-то. Все должно быть настроено под себя. Экипировку нужно подогнать правильным образом, чтобы двигаться было удобно в любых положениях, оружие настроить, эмоции направить в нужное русло.— Ты сказал, что для пулеметчика особенно важны физические кондиции. Чему стоит уделить внимание молодому человеку, который хочет работать с пулеметом?— Прежде всего нужно бегать. Элементы кроссфита мы постоянно делаем, ползаем, двигаемся. Немножко гиревого спорта, легкая атлетика, лыжи очень здорово помогут. У меня есть разряды по лыжам, по легкой атлетике, по гиревому спорту, я КМС по многоборью. Все это пригодилось. Вот прямо большой плюс.Вот Монтана — предыдущий инструктор, которого я сменил, да? У него шикарная физическая подготовка. Плюс у него есть напор. Он никогда не сдается и за счет этого стал отличным пулеметчиком. Вот у него второй класс, а у меня третий. Он лучше, чем я. Тут каждый берет чем-то своим.

https://ukraina.ru/20240131/1052982776.html

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https://ukraina.ru/20240203/1053064015.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Игорь Гомольский

Игорь Гомольский

Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Игорь Гомольский

интервью, сво, спецоперация