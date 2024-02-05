https://ukraina.ru/20240205/1053046933.html

"Добровольцы рвутся в бой": командир роты объяснил, почему русским бойцам неведом страх и безысходность

"Добровольцы рвутся в бой": командир роты объяснил, почему русским бойцам неведом страх и безысходность - 05.02.2024 Украина.ру

"Добровольцы рвутся в бой": командир роты объяснил, почему русским бойцам неведом страх и безысходность

В Армии РФ задействованы сотни тысяч человек и десятки тысяч командиров, которые стремятся выполнить свою задачу меньшей кровью. Но русского человека сложно организовать, он забывает обо всем, видя несправедливость. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру командир мотострелковой роты 200-й бригады Северного флота с позывным Француз

2024-02-05T03:50

2024-02-05T03:50

2024-02-05T03:50

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Командир рассказал, что в его роте большинство бойцов — это добровольцы, которые рвутся в бой, не жалея себя. Русского человека сложно организовать, он забывает обо всем, видя несправедливость, добавил офицер.В кинофильмах часто показывают, как генералы бросают подчинённых в бой как "пушечное мясо", и многие могут это принять за чистую монету. На самом же деле в армии существует своя вертикаль власти, указал военный.Задача Верховного главнокомандующего — меньшими потерями закончить спецоперацию. В Армии РФ задействованы сотни тысяч человек и десятки тысяч командиров, которые пытаются выполнить свою задачу меньшей кровью, заключил собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240202/1053038067.html

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новости, россия, украина, сво, спецоперация, командование, потери, доброволец, армия, вс рф, бойцы