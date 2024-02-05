"Добровольцы рвутся в бой": командир роты объяснил, почему русским бойцам неведом страх и безысходность - 05.02.2024 Украина.ру
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"Добровольцы рвутся в бой": командир роты объяснил, почему русским бойцам неведом страх и безысходность
"Добровольцы рвутся в бой": командир роты объяснил, почему русским бойцам неведом страх и безысходность - 05.02.2024 Украина.ру
"Добровольцы рвутся в бой": командир роты объяснил, почему русским бойцам неведом страх и безысходность
В Армии РФ задействованы сотни тысяч человек и десятки тысяч командиров, которые стремятся выполнить свою задачу меньшей кровью. Но русского человека сложно организовать, он забывает обо всем, видя несправедливость. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру командир мотострелковой роты 200-й бригады Северного флота с позывным Француз
2024-02-05T03:50
2024-02-05T03:50
новости
россия
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спецоперация
командование
потери
доброволец
армия
вс рф
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Командир рассказал, что в его роте большинство бойцов — это добровольцы, которые рвутся в бой, не жалея себя. Русского человека сложно организовать, он забывает обо всем, видя несправедливость, добавил офицер.В кинофильмах часто показывают, как генералы бросают подчинённых в бой как "пушечное мясо", и многие могут это принять за чистую монету. На самом же деле в армии существует своя вертикаль власти, указал военный.Задача Верховного главнокомандующего — меньшими потерями закончить спецоперацию. В Армии РФ задействованы сотни тысяч человек и десятки тысяч командиров, которые пытаются выполнить свою задачу меньшей кровью, заключил собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240202/1053038067.html
россия
украина
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, украина, сво, спецоперация, командование, потери, доброволец, армия, вс рф, бойцы
Новости, Россия, Украина, СВО, Спецоперация, командование, потери, доброволец, Армия, ВС РФ, бойцы

"Добровольцы рвутся в бой": командир роты объяснил, почему русским бойцам неведом страх и безысходность

03:50 05.02.2024
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкПолевой аэродром ВКС России в зоне проведения специальной военной операции
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В Армии РФ задействованы сотни тысяч человек и десятки тысяч командиров, которые стремятся выполнить свою задачу меньшей кровью. Но русского человека сложно организовать, он забывает обо всем, видя несправедливость. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру командир мотострелковой роты 200-й бригады Северного флота с позывным Француз
Командир рассказал, что в его роте большинство бойцов — это добровольцы, которые рвутся в бой, не жалея себя. Русского человека сложно организовать, он забывает обо всем, видя несправедливость, добавил офицер.

"Страх и тем более безнадежность им неведомы, готовы жизнь за победу положить. А зачем мне их жизнь? Мне нужно выполнить задачу и вернуть их в объятия родных", - подчеркнул Француз.

В кинофильмах часто показывают, как генералы бросают подчинённых в бой как "пушечное мясо", и многие могут это принять за чистую монету. На самом же деле в армии существует своя вертикаль власти, указал военный.
Задача Верховного главнокомандующего — меньшими потерями закончить спецоперацию. В Армии РФ задействованы сотни тысяч человек и десятки тысяч командиров, которые пытаются выполнить свою задачу меньшей кровью, заключил собеседник издания Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Пётр Скоробогатый интервью
2 февраля, 04:18
Петр Скоробогатый: Россия провела несколько хитрых спецопераций, а ВСУ нашли новое направление для удараДля нас вроде бы нет ничего хорошего в том, что Европа и дальше поддерживает Украину. Но это хорошо, потому что это зачатки суверенизации Европы. Она начинает думать о своем собственном будущем без американского зонтика. Это то, чего мы долго добивались, чтобы Европа заботилась о себе сама
 
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