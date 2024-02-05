https://ukraina.ru/20240205/1043223842.html

Битва при Ольшанице: военный триумф князя Константина Острожского

Битва при Ольшанице: военный триумф князя Константина Острожского - 05.02.2024 Украина.ру

Битва при Ольшанице: военный триумф князя Константина Острожского

В 1362 году великий князь Ольгерд разгромил татар в битве на Синих Водах, а в 1399 году татары разгромили литовцев на Ворскле – в этом сражении погибли герои Куликовской битвы Андрей и Дмитрий Ольгердовичи. После краха Большой Орды в XV веке борьба Великого княжества Литовского с ордынцами не прекратилась

2024-02-05T16:02

2024-02-05T16:02

2024-02-05T16:02

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5 февраля 1527 года возле и ныне существующего в Киевской области в 30 километрах от Белой Церкви села Ольшаница объединённое польско-казацкое войско наголову разгромило возвращавшиеся из набега с территории современной Белоруссии силы Крымской орды.До конца XV века русская земля набегов крымчаков не знала. Её терроризировали татарские набеги, в которых крымчаки были органичной составляющей, но не было походов за ясырем и прочих "прелестей" последующих веков. Толчком для того, чтобы подобные набеги стали два события.Во-первых, в результате начавшейся в Орде "Великой замятни" – татарского варианта украинской "Руины" – Крым отделился от Золотой Орды и стал независимым ханством, которое контролировало не только Крым, но также и степи в низовьях таких крупных рек, как Дунай, Днестр, Южный Буг, Днепр, Дон и Кубань. Первым "незалежным" ханом в 1441 году стал Хаджи I Герай, основатель династии Гераев, принесшей потом множество горя славянам, жившим по обе стороны Днепра.В 1475 году случилось второе событие. Османская империя, двадцать два года спустя после завоевания Константинополя, атаковала Крым, захватила там все генуэзские колонии и последний бастион Византийской империи – княжество Феодоро. Крымские же татары на следующие три века попали в вассальную зависимость от Блистательной Порты, что, с одной стороны, было для них плохо, а с другой и не очень. Захват турками бывших генуэзских портов, в первую очередь Кафы, открыл перед татарами огромные перспективы торговли товаром, который турецкий рынок мог поглощать в невероятных количествах – рабами.Первый набег последовал в 1480 году. Сын Хаджи Герая – Менгли– был союзником московского князя Ивана III. Тот сражался с его врагом – Большой Ордой – самым крупным осколком Золотой Орды, а Менгли Герай "развлекал" набегами литовских князей. За эти "развлечения" своими жизнями и судьбами приходилось платить десяткам тысяч русских людей, живших в то время на территории современных Украины и Белоруссии. В 1480 году, в год освобождения Руси от монголо-татарского ига, разграблению подверглось Подолье. Через два года был сожжён Киев, татары разграбили Печерскую лавру. После этого набеги стали регулярными, причём после разрыва с русскими великими князьями, разорительным визитам татарской конницы стала подвергаться и русская земля. Крымские татары устраивали настоящие торги, кто им заплатит так называемый "выход" в большем размере – литовцы (впоследствии поляки), или московиты. Кто платил меньше, к тому "в гости" приезжали десятки тысяч отменных конных воинов.Первая четверть XVI века отметилась сразу тремя русско-литовскими войнами: 1500-1503, 1507-1508 и 1512-1522 годов. Всё это время, начиная с 1497 года, гетманом великим литовским, то есть главнокомандующим, был выдающийся православный политический деятель князь Константин Иванович Острожский. Потомок Рюриковичей, он честно служил великим князьям Литвы, участвовал в десятках сражений против русских, татарских и польских войск, летописи упоминают о 60-ти. Бывал бит, причём несколько раз очень сильно, но чаще побеждал. В битве на реке Ведроше (1500) его огромное войско было наголову разбито московскими силами под командованием Даниила Васильевича Щени Патрикеева. Острожского выделили из общей массы пленных, отец будущего Ивана Грозного Василий III принял его на службу. Однако Константин Иванович нарушил присягу, и бежал на родину, в Литву, где продолжил служить – разгромил русские войска в битве под Оршей (1514), а потом вновь потерпел разгромное поражение под Опочкой (1517).Всё это время татары, которые чаще выступали союзниками московского великого князя, регулярно совершали на земли Литвы и Польши набеги и походы. Они не оставались безответными. Ещё в 1492 году в летописях упоминается захват Запорожскими казаками во главе с Богданом Глинским турецкой галеры и освобождение невольников. В 1502, 1504 годах казаки атаковали Тавань – остров в устье Днепра между современными Каховкой и Бериславом, где у турок была крепость Эски-Таван. Многие походы в летописи не попали, но попали в поле зрения татар, которые в 1519 году якобы в отместку за них вновь пошли крупными силами, на этот раз на Польшу. Польша в то время находилась с Литвой в союзных отношениях, поэтому Константин Острожский повёл на выручку литовское дворянское ополчение.В начале августа 1519 года 20-тысячное татарское войско встретилось у сожжённого им города Сокаля (современная Львовская область) с 7-тысячным польско-литовским ополчением. У последнего значительную часть войска составляла латная конница, лучшая на тот момент во всём мире – польские крылатые гусары. Но численный перевес был всё равно на стороне врага, а потому Острожский предложил единственный разумный в сложившихся условиях вариант – дожидаться подкрепления, которые уже были на подходе. Если же татары пойдут в атаку, дождаться, когда часть их переправится через реку Буг, и только потом наносить удар.Однако польский гонор не дал прислушаться к словам умудрённого опытом воина, и польские войска, несмотря на то, что армией управлял Острожский, самовольно бросились вперёд. Гонористые панове понесли большие потери, в том числе погибли их командиры – три князя братья Корецкие. Великий гетман коронный Николай Фирлейуцелел, но потерял сына.Пришлось Острожскому выручать союзничков. Он переправил своих литовцев через другой брод и связал татар боем, что позволило полякам, наконец, развернуться в боевое построение и таранным ударом пробить себе дорогу к отступлению. В результате поляки и литовцы потеряли около 1200 человек, из которых значительную часть составил цвет польского рыцарства, та самая латная конница. Потери татар тоже оказались серьёзными – не все успели увернуться от таранного польского удара, но общее число убитых степняков неизвестно. Так Острожский потерпел ещё одно из своих немногочисленных поражений. Восемь лет спустя у него появилась возможность расквитаться.Султан Сулейман I Великолепный в конце 1526 года планировал военную кампанию следующего года развернуть против Венгрии. Ему было необходимо ослабить её потенциальных союзников: Польшу и Литву. В результате в зимний поход на эти государства отправились вассалы султана крымские татары под командованием сына крымского хана калги Малая. (калга – это должность второго после хана человека).В декабре 1526 года, легко форсировав замёрзшие реки, татары по Чёрному шляху, грабя, убивая и набирая большой полон, ворвались в Подолию. Пройдя через неё, они прокатились по современной Галичине (Белзское воеводство), восточной Польше (Люблинское воеводство), повернули на восток, через Волынь и Полесье вдоль Припяти, разорив местность между Туровым и Пинском, дошли почти до Днепра и повернули на юг.По некоторым данным крымский хан Саадет I Гирайпросил у султана пушки для штурма Киева, но Селим пушек не дал – дал какой-то военный контингент. Что за контингент, какой численности и был ли он вообще, точных данных не имеется. Нет также достоверных данных и о том, сколько было татар 20, 30 или 40 тысяч. Единственное, что известно – их было много, перемещались они настолько быстро, и нападение было настолько неожиданным, что собрать соответствующее их численности ополчение, ни поляки, ни литовцы не успевали.Тем не менее, к середине января 1527 года под началом у князя Острожского всё-таки собралось порядка 5 тысяч войск, набранных в основном в Киеве и прилегающих окрестностях. С ними он бросился вдогонку за крымчаками, благо, те были отягощены крупной добычей и ясырем. Кроме того, на Киевщине выпал глубокий снег.Развязка наступила 5 февраля. Войско Острожского скрытно приблизилось к лагерю татар ночью. Полуторатысячный казачий отряд черкасского старосты Остафия Дашкевича, вместе с которым была и небольшая дружина литовского удельного князя Юрия Слуцкого, отправилась в обход, чтобы перекрыть пути отступления.Дашкевич – знаковая для украинского казачества фигура. Он первым стал вооружать казаков огнестрельным оружием и саблями. Он же считается и тем, кто первым стал строить укреплённые казачьи городки, в том числе и за порогами, и кто первым стал запорожским кошевым атаманом (легендарный создатель Сечи Дмитрий "Байда" Вишневецкий черкасским старостой стал в 1651 году, а крепость на Хортице построил в 1655-м).Когда татарский лагерь надёжно обложили, литовцы и русские бросились в атаку и застали их врасплох. До стреноженных лошадей добежать почти никто не успел – был слишком глубокий снег, да и часть своих войск Острожский направил, чтобы угнать табун. Бой татарам пришлось принимать пешими, что сразу поставило прирождённых конников в проигрышные условия. А если учесть, что атаковала в основном закованная в железо конная рать, шансов у них не было. Калга погиб. Тех пришельцев с юга, кто попытался оставить поле боя бегством, перехватил отряд Дашкевича и Слуцкого. Кто всё-таки смог убежать, потом, скорее всего, замёрз в степи.Крымское войско было уничтожено практически полностью, различные источники сообщают о 20-26 тысячах погибших. На улице стоял холод, доставить пленников было сложно, поэтому Острожский приказал всех перебить, оставив только 700 знатных пленников, за которых можно было выручить хороший выкуп. Потери русско-литовского войска были незначительны.Утрата Крымским ханом огромной части своих вооружённых сил заставили его в последующие годы поумерить воинственный пыл и жить с Польшей и Литвой в относительном мире. Князь Острожский умер три года спустя в возрасте 70 лет. Эта последняя победа прославила его имя на всю Восточную Европу. В Кракове ему даже устроили настоящий триумф с трофеями, пленными и поздравлениями короля.

https://ukraina.ru/20190514/1023579080.html

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https://ukraina.ru/20230415/1045322940.html

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история, история украины, великое княжество литовское, православие, россия, крымские татары, крым, крымское ханство, сражение, xvi век