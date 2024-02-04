https://ukraina.ru/20240204/1053051910.html

Западная Украина за минувшую неделю: Меньше военных, больше туристов

Западная Украина за минувшую неделю: Меньше военных, больше туристов - 04.02.2024 Украина.ру

Западная Украина за минувшую неделю: Меньше военных, больше туристов

Обмен пленными показал, что мобилизованные из региона составляют всего десятую часть ВСУ. Зато Западная Украина бьет рекорды по количеству туристов, и это вредит украинским беженцам в Европе.

2024-02-04T08:48

2024-02-04T08:48

2024-02-04T08:58

западная украина

эксклюзив

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Западноукраинцы составляют только десятую часть ВСУ?Как известно, 31 января 2024 года состоялся масштабный обмен пленными между Россией и Украиной. По сообщению украинского координационного штаба, Киеву было передано 207 человек. Из них 95 представителей Вооруженных сил Украины, 56 – Нацгвардии, 26 пограничников, 29 воинов территориальной обороны и один полицейский.Однако киевские власти ни разу не сообщили о том, представителями каких именно регионов были освобождённые украинцы. Чтобы узнать это, наше издание провело анализ заявлений властей и сообщений СМИ в областях Западной Украины.Итак, больше всего пленных вернутся во Львовскую область – семеро. Как сообщил начальник Львовской областной военной администрации (ОВА) Максим Козицкий, речь идет о Владиславе Ивахове, Святославе Багрии, Руслане Квасе, Вячеславе Бугриме, Николае Яреме, Василии Велюре и Олеге Турчаке.Подавляющее большинство из них попало в плен еще весной 2022 года, в частности, морпех Ивахов – в Мариуполе. При этом единственный из уволенных, взятый в плен в мае 2023 года, является уроженцем Новогродовки Донецкой области. Вячеслав Бугрим с матерью в марте 2022 года переехал в Новояворовск, где был мобилизован в 105 бригаду территориальной обороны Львовской области, которую позже перебросили на Восток. То есть Бугрим пробыл в плену на год меньше своих коллег.На втором месте по количеству осовобождённых 31 января – Волынская область. Как сообщил начальник Волынской ОВА Юрий Погуляйко, возвращаются шесть жителей области: 47-летний Анатолий Романик и 44-летний Павел Романик (они родные братья), 41-летние Богдан Озимок и Алексей Коваль, 38-летний Виталий Герасимик и 50-летний Николай Гойдало. Все волыняне попали в плен в мае 2022 года под Лиманом Донецкой области.По трое пленных вернутся в Тернопольскую и Буковину. В частности, военный медик из Чертковского района Андрей Колосовский попал в плен на «Азовстали» в мае 2022 года. Он был врачом 55-го мариупольского военного госпиталя ВСУ. В бункеры «Азовстали» 29-летний врач попал вместе с женой Ниной, которая вышла из плена раньше. Еще двое военных, вернувшихся в Тернопольскую область, – это пехотинцы Владимир Боднар и Тарас Соколовский.Черновицкие СМИ сначала сообщили о двух освобождённых буковинцах – Андрее Степанове из Новоднестровска (попал в плен на «Азовстали») и Валерии Дашкевиче из села Клишковцы. Позже начальник Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк написал в своем телеграмм-канале, что дома ждут также Николая Несторука из карпатского села Шепит.По два военных ожидают в Прикарпатье и Закарпатье. Как сообщила начальница Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук, Василий Стефурак попал в плен полтора года назад в Херсонской области. «На защиту государства Стефураки стали всей семьей. Отец Василия сегодня находится в армии, а родной брат Степан защищал территориальную целостность Украины и погиб в зоне проведения АТО ещё в 2014 году», – написала Онищук в телеграм-канале.О возвращении из плена ещё одного прикарпатца, Василия Шевернюка, рассказала журналистам управляющая делами исполкома Снятинского городского совета Оксана Самила. «Мы на связи с этой семьей были постоянно. Вчера вечером общались. Да, наш воин возвращается домой», – сказала чиновница.В свою очередь, глава Закарпатской ОВА Виктор Никита написал в социальных сетях: «Из плена вернулся наш земляк – военнослужащий 101-й бригады территориальной обороны Закарпатья Юрий Цолиган. Также был освобождён пограничник Андрей Коляденко из Виноградова». Следует отметить, что Коляденко проходил службу в Мукачевском пограничном отряде, однако в плен попал на «Азовстали».Уроженцев или жителей ещё двух областей региона – Ровенской и Хмельницкой – на этот раз среди освобождённых не было. Таким образом, выходцы из региона составляют лишь немногим более десятой части обменянных пленных (23 из 207). Понятно, что этот процент нельзя прямо экстраполировать на личный состав вооруженных формирований Украины, однако выборка из более двухсот человек достаточно значима.Регион бьет рекорды по количеству туристовТуристический сбор во Львовской области в 2023 году установил новый рекорд – 46 миллионов гривен, что на 11,1% больше, чем в 2022 году. Об этом сообщило управление туризма и курортов Львовской ОВА. Эта сумма почти вдвое превысила сбор в «карантинном» 2021 году.Если в 2021 году, когда еще продолжались карантинные ограничения, сумма туристического сбора в области составила 23,08 млн. грн., то в первый «военный» 2022 год он вырос до 41,43 млн. грн. Руководитель управления туризма и курортов Львовской ОВА Тарас Лозинский объясняет такой рост увеличением количества переселенцев в области.«Одной из причин было увеличение на территории области внутренне перемещенных лиц, из-за боевых действий в восточных и южных областях, а также из-за прозрачного и честного ведения бизнесом своей деятельности, за что мы им благодарны. На сегодняшний день видим ещё большее увеличение в 2023 году, поскольку внутренние туристы из-за частичного запрета выезда за границу выбирают отдых на более спокойной территории. Нам приятно, что Львовщина может предложить природные локации, медицинские курорты и рекреационные зоны с хорошим сервисом, над развитием которого мы и будем в дальнейшем работать в этом году, – для перезагрузки, реабилитации, физического и эмоционального восстановления», – отметил чиновник.Управление также определило семь общин Львовщины, где уплачены наибольшие суммы туристического сбора в 2023 году. В первую тройку входят Львовская – 25 млн. 470 тыс. грн., Трускавецкая – 9 млн. 203 тыс. грн., и Сходницкая – 2 млн. 782 тыс. грн. Далее следуют Зимноводовская – 1 млн 735 тыс. грн., Славская – 1 млн 52 тыс. грн., Сокольницкая – 742 тыс. грн., и Моршинская – 547 тыс. грн.Отметим, что туристический сбор – это местный налог, уплачиваемый всеми постояльцами гостиниц и других заведений временного размещения, то есть его сумма прямо коррелирует с количеством туристов. Львовщина несколько лет подряд возглавляет рейтинг областей Украины, в местные бюджеты которых поступает больше всего туристического сбора. В первой пятерке рейтинга ещё две области Западной Украины – Закарпатская и Ивано-Франковская.В частности, в течение 2023 в местные бюджеты Закарпатской области уплачено 22 миллиона 160 тысяч гривен туристического сбора, что на 13,8% больше аналогичного периода 2022 года, сообщило управление туризма и курортов Закарпатской ОВА.Наибольшие суммы туристического сбора поступили в бюджеты таких территориальных общин: село Поляна – 5,022 млн грн, Ужгород – 2,74 млн грн, село Баранинцы – 2,74 млн грн, село Косонь – 1,77 млн грн, Берегово – 1,25 млн грн., Мукачево – 1,23 млн грн.А по данным Государственной налоговой службы в Ивано-Франковской области, туристический сбор в Прикарпатье в 2023 году составил 20,41 миллиона гривен. Это на 13,7% больше, чем в 2022 году. Наибольшие поступления зафиксировали в Поляницкой территориальной общине, где находится туристический комплекс «Буковель». Они достигли 10,93 миллионов гривен.В первую пятерку по уплате туристического сбора в Прикрапатье входят следующие общины: Яремчанская – 4,20 млн грн., Ивано-Франковская – 2,15 млн грн., Ворохтянская – 1,32 млн грн., и Верховинская – 265,5 тыс грн.Прикарпатские налоговики также сообщили, что на курорте «Буковель» за 2023 год все предприниматели показали 4,6 миллиарда гривен выручки. При этом выручка в декабре 2023 года выросла в 2,3 раза по сравнению с ноябрем – с 258,9 до 601,3 млн грн.Такой рост налоговики связывают с увеличением количества зарегистрированных бизнесом кассовых аппаратов после того, как Верховная Рада частично сняла мораторий на налоговые проверки с 1 октября 2023 года, а с 1 декабря их расширили по новому закону.Таким образом, невзирая на военное положение в стране, количество туристов в регионе постоянно растет. Если для местных бюджетов это положительный момент, то для международного имиджа Украины – наоборот. В частности, в Чехии и Польше подобные данные используются для обоснования требований об уменьшении поддержки украинских беженцев.

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

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Олег Хавич

Олег Хавич

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

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