https://ukraina.ru/20240203/1052989014.html

"Жалеем немного ТЯО": эксперт назвал "ингредиент" для быстрой зачистки укреплений ВСУ

"Жалеем немного ТЯО": эксперт назвал "ингредиент" для быстрой зачистки укреплений ВСУ - 03.02.2024 Украина.ру

"Жалеем немного ТЯО": эксперт назвал "ингредиент" для быстрой зачистки укреплений ВСУ

Единственный способ прекратить обстрелы Донецка и других российских городов - это уничтожить ВСУ, желательно на всю глубину их боевого построения до польской границы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук

2024-02-03T04:30

2024-02-03T04:30

2024-02-03T04:30

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белгород

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иностранные наемники

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В противном случае даже на клочке земли у границы они будут выпрашивать у Европы что-нибудь дальнобойное и принципиально бить по Донецку.Но грех не воспользоваться ситуацией, пока противник - в подвешенном состоянии", - считает эксперт.Если будет решение уходить из той же Авдеевки, ВСУ сравняет ее с землей, нам все равно ничего не достанется – так смысл штурмовать, используя тяжелые огнемётные системы и крупнокалиберную артиллерию, если можно в качестве специального ингредиента добавить при огневом поражении их укрепрайонов и ТЯО-боеприпасы, что поможет нашим ребятам нести меньшие потери и больше и быстрее уничтожать врага.Поверьте, если бы что-то подобное было под Ленинградом, и у маршала Говорова были бы ТЯО-боеприпасы, думаю, даже секундная мысль у него бы не промелькнула, чтобы отказаться от их применения по врагу, чтобы облегчить положение Ленинграда.ВСУ сбивают наши самолеты над Белгородом, а мы для наемников НАТО жалеем немножко ТЯО, потому что мы не такие… Очень жаль – добро должно быть с кулаками, добавил собеседник издания.Полностью интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230113/1042603636.html

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новости, всу, укрепления, ядерное оружие, ленинград, авдеевка, нато, белгород, донецк, иностранные наемники