"Жалеем немного ТЯО": эксперт назвал "ингредиент" для быстрой зачистки укреплений ВСУ - 03.02.2024 Украина.ру
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"Жалеем немного ТЯО": эксперт назвал "ингредиент" для быстрой зачистки укреплений ВСУ
"Жалеем немного ТЯО": эксперт назвал "ингредиент" для быстрой зачистки укреплений ВСУ - 03.02.2024 Украина.ру
"Жалеем немного ТЯО": эксперт назвал "ингредиент" для быстрой зачистки укреплений ВСУ
Единственный способ прекратить обстрелы Донецка и других российских городов - это уничтожить ВСУ, желательно на всю глубину их боевого построения до польской границы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
2024-02-03T04:30
2024-02-03T04:30
новости
всу
укрепления
ядерное оружие
ленинград
авдеевка
нато
белгород
донецк
иностранные наемники
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В противном случае даже на клочке земли у границы они будут выпрашивать у Европы что-нибудь дальнобойное и принципиально бить по Донецку.Но грех не воспользоваться ситуацией, пока противник - в подвешенном состоянии", - считает эксперт.Если будет решение уходить из той же Авдеевки, ВСУ сравняет ее с землей, нам все равно ничего не достанется – так смысл штурмовать, используя тяжелые огнемётные системы и крупнокалиберную артиллерию, если можно в качестве специального ингредиента добавить при огневом поражении их укрепрайонов и ТЯО-боеприпасы, что поможет нашим ребятам нести меньшие потери и больше и быстрее уничтожать врага.Поверьте, если бы что-то подобное было под Ленинградом, и у маршала Говорова были бы ТЯО-боеприпасы, думаю, даже секундная мысль у него бы не промелькнула, чтобы отказаться от их применения по врагу, чтобы облегчить положение Ленинграда.ВСУ сбивают наши самолеты над Белгородом, а мы для наемников НАТО жалеем немножко ТЯО, потому что мы не такие… Очень жаль – добро должно быть с кулаками, добавил собеседник издания.Полностью интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230113/1042603636.html
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новости, всу, укрепления, ядерное оружие, ленинград, авдеевка, нато, белгород, донецк, иностранные наемники
Новости, ВСУ, укрепления, Ядерное оружие, Ленинград, Авдеевка, НАТО, Белгород, Донецк, иностранные наемники

"Жалеем немного ТЯО": эксперт назвал "ингредиент" для быстрой зачистки укреплений ВСУ

04:30 03.02.2024
 
© Zelenskiy / Official/Telegram
© Zelenskiy / Official/Telegram
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Единственный способ прекратить обстрелы Донецка и других российских городов - это уничтожить ВСУ, желательно на всю глубину их боевого построения до польской границы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
В противном случае даже на клочке земли у границы они будут выпрашивать у Европы что-нибудь дальнобойное и принципиально бить по Донецку.
"К сожалению, я все больше склоняюсь к тому, что есть смысл в применении тактического ядерного оружия. Украинские укрепрайоны нужно ломать и зачищать быстрее, пока Европа и США тянут с деньгами – понятно, что нас не остановят и западные поставки.
Но грех не воспользоваться ситуацией, пока противник - в подвешенном состоянии", - считает эксперт.
Если будет решение уходить из той же Авдеевки, ВСУ сравняет ее с землей, нам все равно ничего не достанется – так смысл штурмовать, используя тяжелые огнемётные системы и крупнокалиберную артиллерию, если можно в качестве специального ингредиента добавить при огневом поражении их укрепрайонов и ТЯО-боеприпасы, что поможет нашим ребятам нести меньшие потери и больше и быстрее уничтожать врага.
Поверьте, если бы что-то подобное было под Ленинградом, и у маршала Говорова были бы ТЯО-боеприпасы, думаю, даже секундная мысль у него бы не промелькнула, чтобы отказаться от их применения по врагу, чтобы облегчить положение Ленинграда.
ВСУ сбивают наши самолеты над Белгородом, а мы для наемников НАТО жалеем немножко ТЯО, потому что мы не такие… Очень жаль – добро должно быть с кулаками, добавил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь
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