Александр Полищук: Если Россия пожалеет свой ядерный кулак, ВСУ ударят по Донецку и с польской границы - 27.01.2024 Украина.ру
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Александр Полищук: Если Россия пожалеет свой ядерный кулак, ВСУ ударят по Донецку и с польской границы
Александр Полищук: Если Россия пожалеет свой ядерный кулак, ВСУ ударят по Донецку и с польской границы - 27.01.2024 Украина.ру
Александр Полищук: Если Россия пожалеет свой ядерный кулак, ВСУ ударят по Донецку и с польской границы
Если бы в распоряжении командующего Ленинградским фронтом генерала армии Леонида Говорова было тактическое ядерное оружие, то он не сомневаясь применил бы его, чтобы облегчить положение осажденного Ленинграда, считает военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
2024-01-27T04:15
2024-01-27T04:15
интервью
всу
россия
ядерное оружие
донецк
белгород
танки
вермахт
красная армия
нато
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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.24 января 1944 года войска 1-го и 2-го Украинских фронтов начали Корсунь-Шевченковскую операцию, которая завершилась 17 февраля уничтожением крупной немецкой группировки. Потери вермахта убитыми в котле составили 55 тысяч военнослужащих, пленными 18 тысяч. Потери немецких частей, которые пытались деблокировать окружённую группировку, оцениваются в 20 тысяч человек.- Александр, почему Красной Армии удалось окружить мощную группировку вермахта зимой в условиях распутицы, не владея тотальным превосходством в количестве и качестве бронетехники?- Тотальное превосходство было в выпуске бронетехники и в ходовых качествах танков Т-34. Вы не забывайте, что распутица вредит отступающему и обороняющемуся также, как и наступающей стороне. В Черкасском котле были окружены пехотные дивизии, единственной подвижной частью была дивизия СС "Викинг". По воспоминаниям немцев окруженная группировка имела 15000 транспортных средств, но все они сгорели под ударами советской авиации и артиллерии, когда с черепашьей скоростью тащились по дорогам.Кроме того, был еще один момент – в ноябре-декабре 1943 года немцы понесли огромные потери в боях на Украине – и даже если их танки и штурмовые орудия не были сожжены, и немцы успевали утаскивать в ремонт подбитую бронетехнику, все равно в строю ее оставалось катастрофически мало. Это привело к тому, что, когда 3-й и 47-й танковые корпуса пошли деблокировать окруженную группировку Штеммермана, в их линейных частях оказалось два – три десятка танков вместо положенных 150-200.В результате оба немецких комкора сделали ставку на элитные части – Брайт на тяжелый танковый полк Баке, в котором было в строю около 80 "Тигров" и "Пантер", а Форман - на свежий батальон "Пантер" из состава 26-й танковой дивизии, который прибыл с Запада и был влит в ударную 11-ю танковую дивизию, своих танков в 11-й тд было около трех десятков, но 61 "свежая" Пантера должны были способствовать созданию тарана. В результате Форману не повезло - наш 18-й тк за полтора суток в конце января "вынес" 44 пантеры из 61, из которых 20 точно сгорели, остальные числились подбитыми в разных долгосрочных и иных ремонтах.У Брайта дела шли лучше и полк Баке добился хороших результатов. В итоге группировка Штеммерана прорывалась именно на его участке.Это, кстати, наглядный пример того, что бывает, когда пехота прорывается в снегах на дальние расстояния. То, что многие историки уже в наше время предлагали сделать Паулюсу в Сталинграде. Обморожения, катастрофические потери, огромное количество раненных и больных и главное полная потеря боеспособности прорывающихся дивизий. Ряд частей, вышедших из котла была расформирована - другие долго восстанавливались.Когда немцы вышли, то катастрофы их фронта не случилось, дыра в немецкой обороне была не большая и ее тут же закрыли двумя соединениями, кошмар разразился потом, когда следом за Корсунь-Шевченковской началась Уманско-Ботошанская операция – Конев ударил там, где до этого истекали кровью, пытаясь деблокировать окруженцев 3-й и 47-й танковые корпуса. И оборона тут же рухнула, так как окруженцы-то вышли, но для боя они совсем не годились и использовать их было нельзя, а немецкие танкисты наступавшие им навстречу три недели пополнение получить не успели - в итоге наши захватили море подбитой немецкой техники которую собрали в ремонтных базах, но не успели восстановить, а заодно вышли на границу с Румынией.- Как вы считаете, представляет ли это направление интерес в рамках задач специальной военной операции на Украине? Можно ли сейчас повторить Черкасский котел?- В этом нет необходимости – тактика полуохватов приносит больше пользы. Огневой контроль путей снабжения и точечное уничтожение системы обороны противник, наносят ему больше вреда чем окружение, а потом кровавая баня в месте прорыва где окружившие попадают под двойной удар со стороны деблокирующей группировки и выходящих окруженцев. И главное – медийный эффект. Если вы кого-то окружили, и они потом прорвались даже еще и при прорыве побили ваши части и притащили пленных, то для своих они герой, а удручающий вид ваших пленных по ТВ – это ваше моральное поражение, даже если в целом операция прошла успешно.А полуохват дает уже вам хорошую медийную картинку с десятками сожженной вражеской техники, яркими ударами по укрепам и главное не дает противнику бросить этот узел обороны – пока у нему есть пути снабжения он вынужден за него бороться и нести потери в невыгодных условиях в виду вашего полуохвата.- Наступление советских войск зимой 1944 года проходило при мощном воздействии немецкой авиации, тем не менее цель была достигнута. Можно ли сказать, что сейчас в ВСУ FPV-дроны играют такую же роль, как Люфтваффе? Во всяком случае, военблогеры бьют тревогу из-за того, что противник сделал ставку на этот вид оружия и наносит чувствительные потери нашим войскам. "Заставьте стервятников не летать, и мы дойдем до Берлина!" (с)- Это миф после лета 43-го, когда Люфтваффе массово были переброшены на средиземноморье и в ПВО Рейха. Никакого превосходства в воздухе у немцев не было, но у немцев были штурмовики "Фокке-Вульф 190", которые в виду колоссального пушечного вооружения, бомбовой нагрузки и живучести доставляли нам массу проблем как при штурмовке наземных наших войск в виду слабости войсковой ПВО, так и эффективно действовали против штурмовиков и бомберов – 4 пушки и 2 крупнокалиберных пулемета позволяли эффективно закончить атаку по любому советском самолету.Что касается FPV-дронов, то это очень серьезная проблема, для которой уже сейчас вырабатывается, и я уверен будет выработано, эффективное противоядие. Да они очень эффективны, но ВСУ и раньше о них знали, однако, предпочитали артиллерию, а не дроны – любой снаряд 122-152-155 мм дает в разы больше поражающих элементов чем дроны. FPV-дроны - это важное дополнение и опасное оружие, оно способно навредить, но не кардинально изменить ситуацию на поле боя в пользу ВСУ.- Обращает внимание то, что значительную часть танкового парка Красной Армии в боях на Правобережье составляли лёгкие британские танки "Валентайн" с 57-мм пушкой. То есть по вооружению они примерно соответствовали современным БМП. В связи с этим вспоминается поединок двух украинских "Бредли" с нашим танком Т-90, к сожалению, успешный для противника. Насколько такая бронетехника эффективна на поле боя сейчас и тогда?У "Брэдли" не получилось ничего – броня пробита не была, танк был поврежден именно ударами FPV-дронов и у него не действовал ряд систем.Что касается "Валентайна", то он был опаснее БМП, во-первых, броня 65 мм, чего нет у БМП, а во-вторых 57-мм пушка с 900-1000 метров пробивала лоб немецких "троек" и "четверок", а с 400-500 могла пробить борт "Тигра". Поэтому "Валентайн" - это хороший легкий танк способных выйти победителем и в бою со средними немецкими танками. Что касается БМП как класса на поле боя, то думаю эта бронетехника себя еще не изжила – при грамотном использовании она способна решать задачи, а при бестолковом и "Леопарды" не спасут.- Еще одна важная дата в нашей военной истории – 27 января – День полного освобождения Ленинграда от немецкой блокады. Город подвергался артобстрелам все дни блокады, как и Донецк, по которому бьет артиллерия ВСУ. Верно ли, что единственный способ прекратить обстрелы города - это отодвинуть линию фронта дальше на запад, как это было в 1944 году?- Да, единственный способ прекратить обстрелы - это уничтожить ВСУ, желательно на всю глубину их боевого построения до польской границы. В противном случае даже на клочке земли у границы они будут выпрашивать у Европы что-нибудь дальнобойное и принципиально бить по Донецку. К сожалению, я все больше склоняюсь к тому, что есть смысл в применении тактического ядерного оружия. Украинские укрепрайоны нужно ломать и зачищать быстрее, пока Европа и США тянут с деньгами – понятно, что нас не остановят и западные поставки. Но грех не воспользоваться ситуацией, пока противник - в подвешенном состоянии.Если будет решение уходить из той же Авдеевки, ВСУ сравняет ее с землей, нам все равно ничего не достанется – так смысл штурмовать, используя тяжелые огнемётные системы и крупнокалиберную артиллерию, если можно в качестве специального ингредиента добавить при огневом поражении их укрепрайонов и ТЯО-боеприпасы, что поможет нашим ребятам нести меньшие потери и больше и быстрее уничтожать врага.Поверьте, если бы что-то подобное было под Ленинградом, и у маршала Говорова были бы ТЯО-боеприпасы, думаю, даже секундная мысль у него бы не промелькнула, чтобы отказаться от их применения по врагу, чтобы облегчить положение Ленинграда. ВСУ сбивают наши самолеты над Белгородом, а мы для наемников НАТО жалеем немножко ТЯО, потому что мы не такие… Очень жаль – добро должно быть с кулаками.
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интервью, всу, россия, ядерное оружие, донецк, белгород, танки, вермахт, красная армия, нато, ленинград, блокада ленинграда, авдеевка, артиллерия, дроны
Интервью, ВСУ, Россия, Ядерное оружие, Донецк, Белгород, танки, вермахт, Красная Армия, НАТО, Ленинград, блокада Ленинграда, Авдеевка, артиллерия, дроны

Александр Полищук: Если Россия пожалеет свой ядерный кулак, ВСУ ударят по Донецку и с польской границы

04:15 27.01.2024
 
© ugra-news.ruАлександр Полищук интервью
Александр Полищук интервью
© ugra-news.ru
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Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
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Если бы в распоряжении командующего Ленинградским фронтом генерала армии Леонида Говорова было тактическое ядерное оружие, то он не сомневаясь применил бы его, чтобы облегчить положение осажденного Ленинграда, считает военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
24 января 1944 года войска 1-го и 2-го Украинских фронтов начали Корсунь-Шевченковскую операцию, которая завершилась 17 февраля уничтожением крупной немецкой группировки.
Потери вермахта убитыми в котле составили 55 тысяч военнослужащих, пленными 18 тысяч. Потери немецких частей, которые пытались деблокировать окружённую группировку, оцениваются в 20 тысяч человек.
- Александр, почему Красной Армии удалось окружить мощную группировку вермахта зимой в условиях распутицы, не владея тотальным превосходством в количестве и качестве бронетехники?
- Тотальное превосходство было в выпуске бронетехники и в ходовых качествах танков Т-34. Вы не забывайте, что распутица вредит отступающему и обороняющемуся также, как и наступающей стороне.
В Черкасском котле были окружены пехотные дивизии, единственной подвижной частью была дивизия СС "Викинг". По воспоминаниям немцев окруженная группировка имела 15000 транспортных средств, но все они сгорели под ударами советской авиации и артиллерии, когда с черепашьей скоростью тащились по дорогам.
Александр Полищук
5 мая 2023, 10:19
Александр Полищук: кто онПрактикующий профессиональный юрист и практикующий непрофессиональный историк
Кроме того, был еще один момент – в ноябре-декабре 1943 года немцы понесли огромные потери в боях на Украине – и даже если их танки и штурмовые орудия не были сожжены, и немцы успевали утаскивать в ремонт подбитую бронетехнику, все равно в строю ее оставалось катастрофически мало.
Это привело к тому, что, когда 3-й и 47-й танковые корпуса пошли деблокировать окруженную группировку Штеммермана, в их линейных частях оказалось два – три десятка танков вместо положенных 150-200.
В результате оба немецких комкора сделали ставку на элитные части – Брайт на тяжелый танковый полк Баке, в котором было в строю около 80 "Тигров" и "Пантер", а Форман - на свежий батальон "Пантер" из состава 26-й танковой дивизии, который прибыл с Запада и был влит в ударную 11-ю танковую дивизию, своих танков в 11-й тд было около трех десятков, но 61 "свежая" Пантера должны были способствовать созданию тарана.
В результате Форману не повезло - наш 18-й тк за полтора суток в конце января "вынес" 44 пантеры из 61, из которых 20 точно сгорели, остальные числились подбитыми в разных долгосрочных и иных ремонтах.
У Брайта дела шли лучше и полк Баке добился хороших результатов. В итоге группировка Штеммерана прорывалась именно на его участке.
Это, кстати, наглядный пример того, что бывает, когда пехота прорывается в снегах на дальние расстояния. То, что многие историки уже в наше время предлагали сделать Паулюсу в Сталинграде.
Обморожения, катастрофические потери, огромное количество раненных и больных и главное полная потеря боеспособности прорывающихся дивизий. Ряд частей, вышедших из котла была расформирована - другие долго восстанавливались.
Когда немцы вышли, то катастрофы их фронта не случилось, дыра в немецкой обороне была не большая и ее тут же закрыли двумя соединениями, кошмар разразился потом, когда следом за Корсунь-Шевченковской началась Уманско-Ботошанская операция – Конев ударил там, где до этого истекали кровью, пытаясь деблокировать окруженцев 3-й и 47-й танковые корпуса.
И оборона тут же рухнула, так как окруженцы-то вышли, но для боя они совсем не годились и использовать их было нельзя, а немецкие танкисты наступавшие им навстречу три недели пополнение получить не успели - в итоге наши захватили море подбитой немецкой техники которую собрали в ремонтных базах, но не успели восстановить, а заодно вышли на границу с Румынией.
Вчера, 05:52
Россия усиливается, Украину списали? Украинские эксперты о настоящем и будущем Украины и ЕвропыУкраинские эксперты размышляют над тем, каким будет мир после завершения фазы активных боевых действий, какой будет Украина, удастся ли вернуть утраченные территории или же киевскому режиму нужно будет сосредоточиться на попытках сохранить то, что есть
- Как вы считаете, представляет ли это направление интерес в рамках задач специальной военной операции на Украине? Можно ли сейчас повторить Черкасский котел?
- В этом нет необходимости – тактика полуохватов приносит больше пользы. Огневой контроль путей снабжения и точечное уничтожение системы обороны противник, наносят ему больше вреда чем окружение, а потом кровавая баня в месте прорыва где окружившие попадают под двойной удар со стороны деблокирующей группировки и выходящих окруженцев.
И главное – медийный эффект. Если вы кого-то окружили, и они потом прорвались даже еще и при прорыве побили ваши части и притащили пленных, то для своих они герой, а удручающий вид ваших пленных по ТВ – это ваше моральное поражение, даже если в целом операция прошла успешно.
А полуохват дает уже вам хорошую медийную картинку с десятками сожженной вражеской техники, яркими ударами по укрепам и главное не дает противнику бросить этот узел обороны – пока у нему есть пути снабжения он вынужден за него бороться и нести потери в невыгодных условиях в виду вашего полуохвата.
25 января, 12:22
Украина — государство-террорист. Но никто не знает, что с этим делатьКогда все в России и в мире пытались разобраться, как погибли 74 человек в подбитом украинской ПВО российском транспортнике Ил-76 над Белгородской областью, в тот же день, 24 января 2024 года, Украина била по другим российским областям
- Наступление советских войск зимой 1944 года проходило при мощном воздействии немецкой авиации, тем не менее цель была достигнута. Можно ли сказать, что сейчас в ВСУ FPV-дроны играют такую же роль, как Люфтваффе? Во всяком случае, военблогеры бьют тревогу из-за того, что противник сделал ставку на этот вид оружия и наносит чувствительные потери нашим войскам. "Заставьте стервятников не летать, и мы дойдем до Берлина!" (с)
- Это миф после лета 43-го, когда Люфтваффе массово были переброшены на средиземноморье и в ПВО Рейха.
Никакого превосходства в воздухе у немцев не было, но у немцев были штурмовики "Фокке-Вульф 190", которые в виду колоссального пушечного вооружения, бомбовой нагрузки и живучести доставляли нам массу проблем как при штурмовке наземных наших войск в виду слабости войсковой ПВО, так и эффективно действовали против штурмовиков и бомберов – 4 пушки и 2 крупнокалиберных пулемета позволяли эффективно закончить атаку по любому советском самолету.
Что касается FPV-дронов, то это очень серьезная проблема, для которой уже сейчас вырабатывается, и я уверен будет выработано, эффективное противоядие.
Да они очень эффективны, но ВСУ и раньше о них знали, однако, предпочитали артиллерию, а не дроны – любой снаряд 122-152-155 мм дает в разы больше поражающих элементов чем дроны.
FPV-дроны - это важное дополнение и опасное оружие, оно способно навредить, но не кардинально изменить ситуацию на поле боя в пользу ВСУ.
Евгений Федоров интервью
25 января, 16:42
Евгений Фёдоров: Если Россия не перенацелит ядерные ракеты, СВО на Украине будет длиться бесконечноСамой высокой степенью боеготовности и современных вооружений в Вооруженных силах России обладают РВСН. Именно российские ракетные войска стратегического назначения решают проблему победы в СВО, считает депутат Государственной Думы РФ, член комитета по бюджету и налогам Евгений Федоров
- Обращает внимание то, что значительную часть танкового парка Красной Армии в боях на Правобережье составляли лёгкие британские танки "Валентайн" с 57-мм пушкой. То есть по вооружению они примерно соответствовали современным БМП. В связи с этим вспоминается поединок двух украинских "Бредли" с нашим танком Т-90, к сожалению, успешный для противника. Насколько такая бронетехника эффективна на поле боя сейчас и тогда?
У "Брэдли" не получилось ничего – броня пробита не была, танк был поврежден именно ударами FPV-дронов и у него не действовал ряд систем.
Что касается "Валентайна", то он был опаснее БМП, во-первых, броня 65 мм, чего нет у БМП, а во-вторых 57-мм пушка с 900-1000 метров пробивала лоб немецких "троек" и "четверок", а с 400-500 могла пробить борт "Тигра".
Поэтому "Валентайн" - это хороший легкий танк способных выйти победителем и в бою со средними немецкими танками.
Что касается БМП как класса на поле боя, то думаю эта бронетехника себя еще не изжила – при грамотном использовании она способна решать задачи, а при бестолковом и "Леопарды" не спасут.
- Еще одна важная дата в нашей военной истории – 27 января – День полного освобождения Ленинграда от немецкой блокады. Город подвергался артобстрелам все дни блокады, как и Донецк, по которому бьет артиллерия ВСУ. Верно ли, что единственный способ прекратить обстрелы города - это отодвинуть линию фронта дальше на запад, как это было в 1944 году?
- Да, единственный способ прекратить обстрелы - это уничтожить ВСУ, желательно на всю глубину их боевого построения до польской границы. В противном случае даже на клочке земли у границы они будут выпрашивать у Европы что-нибудь дальнобойное и принципиально бить по Донецку.
К сожалению, я все больше склоняюсь к тому, что есть смысл в применении тактического ядерного оружия. Украинские укрепрайоны нужно ломать и зачищать быстрее, пока Европа и США тянут с деньгами – понятно, что нас не остановят и западные поставки.
Но грех не воспользоваться ситуацией, пока противник - в подвешенном состоянии.
Владимир Евсеев интервью
Вчера, 04:12
Владимир Евсеев: Россия пока не подавила огонь ВСУ на Днепре, но проломила Авдеевку и угомонила ПольшуНам нет смысла проводить широкомасштабные наступления, потому что мы еще не уничтожили боеспособную украинскую армию. И вообще, СВО не закончится раньше 2025 года. Но как только ВСУ утратят боеспособность, мы сможем освободить больше территорий
Если будет решение уходить из той же Авдеевки, ВСУ сравняет ее с землей, нам все равно ничего не достанется – так смысл штурмовать, используя тяжелые огнемётные системы и крупнокалиберную артиллерию, если можно в качестве специального ингредиента добавить при огневом поражении их укрепрайонов и ТЯО-боеприпасы, что поможет нашим ребятам нести меньшие потери и больше и быстрее уничтожать врага.
Поверьте, если бы что-то подобное было под Ленинградом, и у маршала Говорова были бы ТЯО-боеприпасы, думаю, даже секундная мысль у него бы не промелькнула, чтобы отказаться от их применения по врагу, чтобы облегчить положение Ленинграда.
ВСУ сбивают наши самолеты над Белгородом, а мы для наемников НАТО жалеем немножко ТЯО, потому что мы не такие… Очень жаль – добро должно быть с кулаками.
 
ИнтервьюВСУРоссияЯдерное оружиеДонецкБелгородтанкивермахтКрасная АрмияНАТОЛенинградблокада ЛенинградаАвдеевкаартиллериядроны
 
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Заголовок открываемого материала
06:30В Авдеевку зашел спецназ: военный блогер рассказал, когда штурмовики окончательно "дожмут" укрепрайон ВСУ
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04:15Александр Полищук: Если Россия пожалеет свой ядерный кулак, ВСУ ударят по Донецку и с польской границы
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