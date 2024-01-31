Главное за ночь 31 января - 31.01.2024 Украина.ру
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Главное за ночь 31 января
Главное за ночь 31 января - 31.01.2024 Украина.ру
Главное за ночь 31 января
Издание Украина.ру публикует дайджест событий минувшей ночи:
2024-01-31T08:09
2024-01-31T08:10
новости
россия
сергей шойгу
пво
беспилотники
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Ночью средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Псковской области - Минобороны России.Прорабатывается вопрос о введении обязательного консульского учета граждан России, живущих за рубежом – Официальный представитель МИД России.Залужный отказался занять пост секретаря СНБО Украины. Об этом сообщает британский журнал Economist со ссылкой на источники.США и Германия пытаются отсрочить приглашение Украины в НАТО. – журнал Foreign Policy со ссылкой на источники.Первая партия комплекса "Коалиция-СВ" находится на завершающем этапе производства – Сергей Шойгу в ходе инспекции "Уралтрансмаша".
россия
Украина.ру
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2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, сергей шойгу, пво, беспилотники
Новости, Россия, Сергей Шойгу, ПВО, беспилотники

Главное за ночь 31 января

08:09 31.01.2024 (обновлено: 08:10 31.01.2024)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУЗалужный
Залужный - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
Читать в
Издание Украина.ру публикует дайджест событий минувшей ночи:
Ночью средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Псковской области - Минобороны России.
Прорабатывается вопрос о введении обязательного консульского учета граждан России, живущих за рубежом – Официальный представитель МИД России.
Залужный отказался занять пост секретаря СНБО Украины. Об этом сообщает британский журнал Economist со ссылкой на источники.
США и Германия пытаются отсрочить приглашение Украины в НАТО. – журнал Foreign Policy со ссылкой на источники.
Первая партия комплекса "Коалиция-СВ" находится на завершающем этапе производства – Сергей Шойгу в ходе инспекции "Уралтрансмаша".
 
НовостиРоссияСергей ШойгуПВОбеспилотники
 
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Заголовок открываемого материала
08:09Главное за ночь 31 января
08:00Как Москва и Киев платили дань на Дунай, а темник Ногай был властелином Восточной Европы
07:58"… родной ветерок Приднепровья". Фронтовой поэт Яков Хелемский родом с Киевщины
07:35США продолжают извлекать уроки из украинского наступления
07:21"Киеву подписан смертный приговор". Эксперты о перспективах страны
07:17Украинский фронт. Дроны смертельнее и кровавее артиллерии. Произошла ли революция беспилотников?
07:05Демография Украины и другие антирекорды Зеленского. "Бездна национальной катастрофы"
06:47Алексей Васильев: России остался один шаг, чтобы задавить ВСУ и поймать всех партизан в Днепропетровске
06:36Дмитрий Бабич: Залужный может надавать Украине, как безумной женщине, по щекам и прекратить бойню
05:00"Там была гора трупов": Герой Росиии рассказал, как "Кракен"* и "Азов"* управляют подразделениями ВСУ
04:50Военный эксперт раскрыл, почему ЕС будет впихивать деньги в Украину, пока США готовят для нее "заморозку"
04:40"Стволы изнашиваются": Владимир Евсеев объяснил, почему "косит" и ломается натовская артиллерия ВСУ
04:30Военный эксперт США рассказал, почему США нужна игра "вдолгую", чтобы сбросить на Европу ярмо Украины
04:25"Пульс солдатского мира": полковник Федоров о том, почему командиру нужно быть психологом с "ключиками"
04:20"Я заставлял их думать": Герой России о том, почему успех на войне зависит от самостоятельных решений
04:10ВСУ управляют из "Азова"*: полковник Федоров раскрыл, как Украина отправляет в окопы простых рабочих
04:00Пулемётчик Монтана: Я убиваю за народ, мщу за погибших моих пацанов и делаю это во благо родины
03:50"Очистительная война": Герой России объяснил, кто главный враг России в СВО и как НАТО использует Украину
03:40"Тогда было сложнее": Герой России объяснил, в чем сходство и различие ВОВ и спецоперации на Украине
03:30Самый "вкусный" актив: военный эксперт раскрыл, станет ли Калининград болевой точкой для шантажа России
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