Главное за ночь 31 января
08:09 31.01.2024 (обновлено: 08:10 31.01.2024)
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУЗалужный
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
Издание Украина.ру публикует дайджест событий минувшей ночи:
Ночью средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Псковской области - Минобороны России.
Прорабатывается вопрос о введении обязательного консульского учета граждан России, живущих за рубежом – Официальный представитель МИД России.
Залужный отказался занять пост секретаря СНБО Украины. Об этом сообщает британский журнал Economist со ссылкой на источники.
США и Германия пытаются отсрочить приглашение Украины в НАТО. – журнал Foreign Policy со ссылкой на источники.
Первая партия комплекса "Коалиция-СВ" находится на завершающем этапе производства – Сергей Шойгу в ходе инспекции "Уралтрансмаша".