https://ukraina.ru/20240131/1052994793.html

Главное за ночь 31 января

Главное за ночь 31 января - 31.01.2024 Украина.ру

Главное за ночь 31 января

Издание Украина.ру публикует дайджест событий минувшей ночи:

2024-01-31T08:09

2024-01-31T08:09

2024-01-31T08:10

новости

россия

сергей шойгу

пво

беспилотники

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Ночью средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Псковской области - Минобороны России.Прорабатывается вопрос о введении обязательного консульского учета граждан России, живущих за рубежом – Официальный представитель МИД России.Залужный отказался занять пост секретаря СНБО Украины. Об этом сообщает британский журнал Economist со ссылкой на источники.США и Германия пытаются отсрочить приглашение Украины в НАТО. – журнал Foreign Policy со ссылкой на источники.Первая партия комплекса "Коалиция-СВ" находится на завершающем этапе производства – Сергей Шойгу в ходе инспекции "Уралтрансмаша".

россия

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2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, сергей шойгу, пво, беспилотники