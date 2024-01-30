https://ukraina.ru/20240130/1052977838.html

ПВО за ночь нейтрализовала над пятью регионами России 21 украинских беспилотник

ПВО за ночь нейтрализовала над пятью регионами России 21 украинских беспилотник - 30.01.2024 Украина.ру

ПВО за ночь нейтрализовала над пятью регионами России 21 украинских беспилотник

Вооруженные силы Украины атаковали беспилотниками территорию РФ. ПВО за уничтожили и перехватили над территориями Крыма, Белгородской, Брянской, Калужской и Тульской областей 21 украинский беспилотник, сообщили 30 января в Минобороны РФ

2024-01-30T11:37

2024-01-30T11:37

2024-01-30T11:37

новости

россия

минобороны рф

беспилотники

всу

крым

брянская область

калужская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/0e/1051003173_0:147:3122:1903_1920x0_80_0_0_d2399b92a8620eb22bfcb521784693f2.jpg

"В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — рассказали в ведомстве.В российском военном ведомстве уточнили, что 11 беспилотников уничтожили и перехватили над Крымом, пять — над Белгородской, три — над Брянской и по одному — над Калужской и Тульской областями.В министерстве по безопасности Тульской области сообщили, что, по предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры на месте падения обломков нет.Губернатор Брянской области Александр Богомаз также сообщил, что при уничтожении беспилотника над Навлинским район региона никто не пострадал, разрушений нет.Глава Калужской области Владислав Шапша сообщил, что обломки сбитого беспилотника упали на крышу нежилой постройки на окраине Калуги, пострадавших и возгораний нет. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что один украинский БПЛА сбили над морской акваторией возле Бельбека, повреждений инфраструктуры нет.

https://ukraina.ru/20240130/1052972691.html

россия

крым

брянская область

калужская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, минобороны рф, беспилотники, всу, крым, брянская область, калужская область