ПВО за ночь нейтрализовала над пятью регионами России 21 украинских беспилотник - 30.01.2024 Украина.ру
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ПВО за ночь нейтрализовала над пятью регионами России 21 украинских беспилотник
ПВО за ночь нейтрализовала над пятью регионами России 21 украинских беспилотник - 30.01.2024 Украина.ру
ПВО за ночь нейтрализовала над пятью регионами России 21 украинских беспилотник
Вооруженные силы Украины атаковали беспилотниками территорию РФ. ПВО за уничтожили и перехватили над территориями Крыма, Белгородской, Брянской, Калужской и Тульской областей 21 украинский беспилотник, сообщили 30 января в Минобороны РФ
2024-01-30T11:37
2024-01-30T11:37
новости
россия
минобороны рф
беспилотники
всу
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брянская область
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"В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — рассказали в ведомстве.В российском военном ведомстве уточнили, что 11 беспилотников уничтожили и перехватили над Крымом, пять — над Белгородской, три — над Брянской и по одному — над Калужской и Тульской областями.В министерстве по безопасности Тульской области сообщили, что, по предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры на месте падения обломков нет.Губернатор Брянской области Александр Богомаз также сообщил, что при уничтожении беспилотника над Навлинским район региона никто не пострадал, разрушений нет.Глава Калужской области Владислав Шапша сообщил, что обломки сбитого беспилотника упали на крышу нежилой постройки на окраине Калуги, пострадавших и возгораний нет. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что один украинский БПЛА сбили над морской акваторией возле Бельбека, повреждений инфраструктуры нет.
https://ukraina.ru/20240130/1052972691.html
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новости, россия, минобороны рф, беспилотники, всу, крым, брянская область, калужская область
Новости, Россия, Минобороны РФ, беспилотники, ВСУ, Крым, Брянская область, Калужская область

ПВО за ночь нейтрализовала над пятью регионами России 21 украинских беспилотник

11:37 30.01.2024
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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Вооруженные силы Украины атаковали беспилотниками территорию РФ. ПВО за уничтожили и перехватили над территориями Крыма, Белгородской, Брянской, Калужской и Тульской областей 21 украинский беспилотник, сообщили 30 января в Минобороны РФ
"В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — рассказали в ведомстве.
В российском военном ведомстве уточнили, что 11 беспилотников уничтожили и перехватили над Крымом, пять — над Белгородской, три — над Брянской и по одному — над Калужской и Тульской областями.
В министерстве по безопасности Тульской области сообщили, что, по предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры на месте падения обломков нет.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз также сообщил, что при уничтожении беспилотника над Навлинским район региона никто не пострадал, разрушений нет.
Глава Калужской области Владислав Шапша сообщил, что обломки сбитого беспилотника упали на крышу нежилой постройки на окраине Калуги, пострадавших и возгораний нет.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что один украинский БПЛА сбили над морской акваторией возле Бельбека, повреждений инфраструктуры нет.
Работа ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
08:09
Главное за ночь 30 январяИздание Украина.ру публикует дайджест событий минувшей ночи:
 
НовостиРоссияМинобороны РФбеспилотникиВСУКрымБрянская областьКалужская область
 
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