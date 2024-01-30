Главное за ночь 30 января - 30.01.2024 Украина.ру
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Главное за ночь 30 января
Главное за ночь 30 января - 30.01.2024 Украина.ру
Главное за ночь 30 января
Издание Украина.ру публикует дайджест событий минувшей ночи:
2024-01-30T08:09
2024-01-30T08:10
новости
беспилотники
пво
вс рф
нефтебазы
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Ночью ударам ВС РФ подверглись объекты ВСУ на территории Киевской, Сумской, Черкасской, Николаевской, Полтавской и Харьковской областей. Подтверждается поражение нефтебазы в городе Змиёв Харьковской области.Средства ПВО ночью уничтожили и перехватили 21 украинский беспилотник над Крымом (11), Белгородской (5), Брянской (3), Калужской (1) и Тульской (1) областями, сообщает Минобороны.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о работе ПВО в районе аэродрома Бельбек. По предварительной информации, сбит БпЛА над акваторией. Все службы приведены в состояние боевой готовности.Украинский БпЛА самолетного типа был уничтожен над территорией Навлинского района Брянской области. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте, сообщил губернатор Александр Богомаз.Сегодня утром на окраине Калуги средствами ПВО был уничтожен БпЛА. Обломки беспилотника упали на крышу технической нежилой постройки. Возгораний и пострадавших нет. На месте происшествия работают оперативные группы, сообщил губернатор Владислав Шапша.
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, беспилотники, пво, вс рф, нефтебазы
Новости, беспилотники, ПВО, ВС РФ, нефтебазы

Главное за ночь 30 января

08:09 30.01.2024 (обновлено: 08:10 30.01.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении
Работа ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Издание Украина.ру публикует дайджест событий минувшей ночи:
Ночью ударам ВС РФ подверглись объекты ВСУ на территории Киевской, Сумской, Черкасской, Николаевской, Полтавской и Харьковской областей. Подтверждается поражение нефтебазы в городе Змиёв Харьковской области.
Средства ПВО ночью уничтожили и перехватили 21 украинский беспилотник над Крымом (11), Белгородской (5), Брянской (3), Калужской (1) и Тульской (1) областями, сообщает Минобороны.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о работе ПВО в районе аэродрома Бельбек. По предварительной информации, сбит БпЛА над акваторией. Все службы приведены в состояние боевой готовности.
Украинский БпЛА самолетного типа был уничтожен над территорией Навлинского района Брянской области. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте, сообщил губернатор Александр Богомаз.
Сегодня утром на окраине Калуги средствами ПВО был уничтожен БпЛА. Обломки беспилотника упали на крышу технической нежилой постройки. Возгораний и пострадавших нет. На месте происшествия работают оперативные группы, сообщил губернатор Владислав Шапша.
 
НовостибеспилотникиПВОВС РФнефтебазы
 
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