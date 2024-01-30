https://ukraina.ru/20240130/1052972691.html

Главное за ночь 30 января

Главное за ночь 30 января - 30.01.2024 Украина.ру

Главное за ночь 30 января

Издание Украина.ру публикует дайджест событий минувшей ночи:

2024-01-30T08:09

2024-01-30T08:09

2024-01-30T08:10

новости

беспилотники

пво

вс рф

нефтебазы

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Ночью ударам ВС РФ подверглись объекты ВСУ на территории Киевской, Сумской, Черкасской, Николаевской, Полтавской и Харьковской областей. Подтверждается поражение нефтебазы в городе Змиёв Харьковской области.Средства ПВО ночью уничтожили и перехватили 21 украинский беспилотник над Крымом (11), Белгородской (5), Брянской (3), Калужской (1) и Тульской (1) областями, сообщает Минобороны.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о работе ПВО в районе аэродрома Бельбек. По предварительной информации, сбит БпЛА над акваторией. Все службы приведены в состояние боевой готовности.Украинский БпЛА самолетного типа был уничтожен над территорией Навлинского района Брянской области. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте, сообщил губернатор Александр Богомаз.Сегодня утром на окраине Калуги средствами ПВО был уничтожен БпЛА. Обломки беспилотника упали на крышу технической нежилой постройки. Возгораний и пострадавших нет. На месте происшествия работают оперативные группы, сообщил губернатор Владислав Шапша.

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2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, беспилотники, пво, вс рф, нефтебазы