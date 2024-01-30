Главное за ночь 30 января
08:09 30.01.2024 (обновлено: 08:10 30.01.2024)
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении
Издание Украина.ру публикует дайджест событий минувшей ночи:
Ночью ударам ВС РФ подверглись объекты ВСУ на территории Киевской, Сумской, Черкасской, Николаевской, Полтавской и Харьковской областей. Подтверждается поражение нефтебазы в городе Змиёв Харьковской области.
Средства ПВО ночью уничтожили и перехватили 21 украинский беспилотник над Крымом (11), Белгородской (5), Брянской (3), Калужской (1) и Тульской (1) областями, сообщает Минобороны.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о работе ПВО в районе аэродрома Бельбек. По предварительной информации, сбит БпЛА над акваторией. Все службы приведены в состояние боевой готовности.
Украинский БпЛА самолетного типа был уничтожен над территорией Навлинского района Брянской области. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте, сообщил губернатор Александр Богомаз.
Сегодня утром на окраине Калуги средствами ПВО был уничтожен БпЛА. Обломки беспилотника упали на крышу технической нежилой постройки. Возгораний и пострадавших нет. На месте происшествия работают оперативные группы, сообщил губернатор Владислав Шапша.