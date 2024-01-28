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Минобороны: "Солнцепеки" нанесли удары по опорным пунктам ВСУ под Купянском

Минобороны: "Солнцепеки" нанесли удары по опорным пунктам ВСУ под Купянском - 28.01.2024 Украина.ру

Минобороны: "Солнцепеки" нанесли удары по опорным пунктам ВСУ под Купянском

Российские военнослужащие нанесли три удара по взводным опорным пунктам механизированной бригады ВСУ на Купянском направлении, сообщили 28 января в Минобороны РФ

2024-01-28T09:38

2024-01-28T09:38

2024-01-28T09:38

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На этом направлении подразделения войск РХБЗ группировки "Запад" в составе расчетов тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" поддерживают действия наземной группировки войск.Также в МО РФ сообщили, что вертолёт Ка-52 "Аллигатор" ВКС РФ уничтожил взводный опорный пункт противника на Купянском направлении.Помимо этого, дроны "Орлан" помогли уничтожить высокоточным боеприпасом "Краснополь" передовой пункт управления ВСУ на Купянском направлении.

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