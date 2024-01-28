Минобороны: "Солнцепеки" нанесли удары по опорным пунктам ВСУ под Купянском - 28.01.2024 Украина.ру
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Минобороны: "Солнцепеки" нанесли удары по опорным пунктам ВСУ под Купянском
Минобороны: "Солнцепеки" нанесли удары по опорным пунктам ВСУ под Купянском - 28.01.2024 Украина.ру
Минобороны: "Солнцепеки" нанесли удары по опорным пунктам ВСУ под Купянском
Российские военнослужащие нанесли три удара по взводным опорным пунктам механизированной бригады ВСУ на Купянском направлении, сообщили 28 января в Минобороны РФ
2024-01-28T09:38
2024-01-28T09:38
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всу
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спецоперация
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На этом направлении подразделения войск&nbsp;РХБЗ&nbsp;группировки "Запад" в составе расчетов тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" поддерживают действия наземной группировки войск.Также в МО РФ сообщили, что вертолёт Ка-52 "Аллигатор" ВКС РФ уничтожил взводный опорный пункт противника на Купянском направлении.Помимо этого, дроны "Орлан" помогли уничтожить высокоточным боеприпасом "Краснополь" передовой пункт управления ВСУ на Купянском направлении.
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новости, россия, вс рф, купянское направление, всу, минобороны рф, сво, спецоперация
Новости, Россия, ВС РФ, Купянское направление, ВСУ, Минобороны РФ, СВО, Спецоперация

Минобороны: "Солнцепеки" нанесли удары по опорным пунктам ВСУ под Купянском

09:38 28.01.2024
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкТОС-1А "Солнцепек" в зоне спецоперации
ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
© РИА Новости . РИА Новости
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Российские военнослужащие нанесли три удара по взводным опорным пунктам механизированной бригады ВСУ на Купянском направлении, сообщили 28 января в Минобороны РФ
"Расчеты ТОС-1А "Солнцепек" группировки войск "Запад" на Купянском направлении нанесли три удара по взводным опорным пунктам механизированной бригады ВСУ. Пуски были проведены на расстоянии более 4,5 километра", — заявили в российском военном ведомстве.
На этом направлении подразделения войск РХБЗ группировки "Запад" в составе расчетов тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" поддерживают действия наземной группировки войск.
Также в МО РФ сообщили, что вертолёт Ка-52 "Аллигатор" ВКС РФ уничтожил взводный опорный пункт противника на Купянском направлении.
Помимо этого, дроны "Орлан" помогли уничтожить высокоточным боеприпасом "Краснополь" передовой пункт управления ВСУ на Купянском направлении.
Министерство обороны РФ - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
26 января, 07:26
Российские военные уничтожили технику ВСУ на Купянском направлении — Минобороны РФРасчеты гаубиц Д-30 артиллерийского подразделения группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач ночью уничтожили замаскированную боевую технику и живую силу ВСУ на Купянском направлении в зоне проведения спецоперации, сообщили в Минобороны РФ
 
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