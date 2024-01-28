Леонид Каденюк: с "Бурана" на "Колумбию"
© Фото : NASAЛеонид Каденюк
© Фото : NASA
Первый украинский астронавт Леонид Каденюк родился 28 января 1951 года в бессарабском селе Клишковцы. Он стал первым и пока последним гражданином независимой Украины, поднявшимся в космос – на американском шаттле. Себя он, правда, считал советским космонавтом, хотя результативно принять участие в советской космической программе ему не довелось
Леонид Каденюк и его брат-близнец Сергей родились в семье сельских учителей. Его отец, Константин Каденюк, был уроженцем этого же села, а мать, Нина Гончаренко, приехала на Западную Украину по распределению после окончания Николаевского пединститута.
"Мою маму в возрасте 20 лет (она жила под Николаевом) в 1944 году направили работать учительницей в село в Тернопольскую область. И когда она приехала туда с красивой украинской фамилией Гончаренко, сразу получила статус "москалька". Таких "москалей" тоже убивали, считая их агентами НКВД. Мама рассказывала, как ей приходилось прятаться в погребах, в конце концов, пришлось бежать домой".
При этом, по словам Каденюка, большинство информации о действиях подручных Степана Бандеры и Романа Шухевича он узнал уже во времена независимой Украины, поскольку Советская власть во избежание "накала страстей" замалчивала те события. "О зверствах бандеровцев рассказывал мне и первый польский космонавт Мирослав Гермашевский – он родился на Волыни в 41-м году. Бандеровцы убили его деда семью ударами штыка в грудь, расстреляли отца, нескольких родственников. А его маме пришлось однажды с двухлетним Мирославом скрываться в зимнем лесу: она спрятала сына в укромном месте, потом заблудилась, и малыша нашли уже утром".
Сам же Леонид Каденюк начал мечтать о космосе с 10-летнего возраста, после полёта Юрия Гагарина. Он окончил школу с серебряной медалью, но ему было всего 16 лет, а в лётное училище зачисляли 17-летних. "Но я все равно пошел на районную медкомиссию. Мне отказали – приезжай на следующий год. Стал уговаривать, как сейчас помню, майора Владимира Ильича Михеева, и он позвонил в ЗАГС, где выписывались метрики, и произнес фразу, которую я запомнил на всю жизнь: "Давайте, – говорит, – поможем парню. Может, когда-нибудь будем встречать его на космодроме с цветами". Так я стал на год старше".
Леонид Каденюк в 1971 году с отличием окончил Черниговское высшее военное авиационное училище лётчиков, и был назначен летчиком-инструктором родного училища. А в 1976-м в результате конкурса, в котором приняли участие более 3 тысяч советских лётчиков-испытателей, был зачислен в специальный отряд советских космонавтов.
12 января, 17:36ИсторияСергей Королёв: космический гений из ЖитомираСергея Павловича Королёва провозгласили "украинцем на том основании, что родился он 12 января 1907 года в губернском городе Житомире. Хотя с точки зрения современных украинских идеологов он скорее "оккупант" – ведь его отцом учитель русской словесности, переведённый из Могилёва. Правда, мать его была из Нежина
Этот отряд из 16 человек был уникальным. За полгода до отбора в него было принято правительственное решение о создании в Советском Союзе многоразовой космической системы, которая позже получила название "Энергия-Буран". Предусматривалось создание "космического самолёта", управлять которым должны были "специальные пилоты", одним из них и стал Леонид Каденюк.
Параллельно с занятиями в Центре подготовки космонавтов, Каденюк начал учиться в школе летчиков-испытателей Государственного НИИ ВВС. Менее чем за год он овладел техникой пилотирования различных самолетов – от истребителей нескольких типов до бомбардировщиков и пассажирских лайнеров. После окончания в 1979 году общекосмической подготовки и получения квалификации космонавта-испытателя, он продолжил активную летно-испытательную работу и в 1982-м был назначен на должность космонавта-испытателя многоразовых космических систем Государственного НИИ ВВС в Ахтубинске (Астраханская область).
Но через год его отчислили из отряда космонавтов из-за развода – личная жизнь будущего героя должна была быть безупречной. Это был тяжёлый удар, но Леонид Каденюк продолжил летно-испытательную работу, осваивал новые типы самолетов, а в 1985 году поступил в Московский авиационный институт на самолетостроительном факультете. В конце концов, в октябре 1988 года полковник Каденюк снова был зачислен в отряд космонавтов-испытателей НИИ ВВС, он начал индивидуальную подготовку по программе "Буран" и готовился к полётам на космическом корабле "Союз-ТМ".
15 ноября 1988 года система "Энергия-Буран" осуществила первый испытательный полет в беспилотном режиме. Предполагалось ещё несколько полётов "космического самолёта", но с участием космонавтов только в орбитальных операциях, в том числе – выполнение спасательных работ с использованием космического корабля "Союз-ТМ".
6 января, 08:33Бежать с Украины. Хоть на МарсИстория, которую поведал миру журналист "Украинской правды" Рустем Халилов 3 января сама по себе дикая, но в современном мире вполне нормальная. Он всего на всего поговорил с несколькими гражданами Украины, которые собирались эмигрировать… на Марс. Причём задолго до 24 февраля 2022 года
Каденюк был назначен в группу космонавтов-спасателей. Его первый полёт в космос должен был состояться в декабре 1991 года. Кроме того, планировалось его назначение командиром одного из экипажей первого пилотируемого полета "Бурана" в 1993 году. Но в декабре 1991-го Советский Союз распался, выполнение программы "Энергия-Буран" прекратилось, а отряд космонавтов-испытателей был расформирован.
Каденюк продолжал свою службу лётчиком-испытателем в ВВС России, всего налетал более 2 400 часов на 54 типах самолётов. Но в 1995 Каденюк получил из Киева предложение, от которого не смог отказаться – в 1994 году президент Украины Леонид Кучма договорился со своим американским коллегой Биллом Клинтоном о сотрудничестве в космической сфере и полете украинского астронавта на американском космическом корабле.
В 1995 году Государственное космическое агентство Украины объявило набор в лётный отряд. Правда, главный претендент из 28 кандидатов был известен практически с самого начала. На тот момент только Леонид Каденюк обладал необходимыми знаниями и подготовкой. Более того, ещё в 1990 году у коммунистического руководства Украины была идея отправить на орбитальную станцию "Мир" полностью экипаж из уроженцев УССР, и его командиром планировалось назначить именно Каденюка.
Он также прекрасно подходил для идеологической миссии – родился в семье сельских учителей и свободно говорил по-украински, и в этом плане выгодно отличался от своего дублера Ярослава Пустового – уроженца российской Костромы. Именно Каденюка предпочли и специалисты NASA. Потому заявления о том, что американцы сделали Киеву подарок, бесплатно подготовив Каденюка к полёту в космос (обычно это стоит иностранным государствам $ 150 млн), сильно преувеличены.
Предполагалось, что Каденюк будет астронавтом-исследователем – "специалистом по полезной нагрузке". До 1996 года Национальное космическое агентство (НКАУ) и Национальная академия наук Украины (НАНУ) решали с NASA организационные вопросы и готовили научную программу полета, и лишь после окончательного утверждения в качестве основного кандидата полковник Каденюк был уволен из ВВС РФ и стал гражданином Украины.
18 апреля 2023, 08:00ИсторияОрбитальная миссия Берегового
В Киеве летчик-испытатель 1-го класса, полковник Леонид Каденюк был назначен… младшим научным сотрудником Института ботаники НАНУ, и начал подготовку к проведению экспериментов по изучению влияние невесомости на рост репы, сои и мха. Но ради космоса он был готов на всё.
19 ноября 1997 года Каденюк с международной группой астронавтов поднялся в космос на шаттле Columbia миссии STS-87, полёт длился 15 суток 16 часов и 35 минут. "Я ждал этого момента 36 лет, с десятилетнего возраста. Полетел в 46 лет", – вспоминал позже 371-й астронавт.
Все запланированные эксперименты Леонид Каденюк провёл успешно, справился он и с идеологической миссией. На борт шаттла он взял флаг и герб Украины, герб Киева, "Кобзарь", портреты Тараса Шевченко и ракетостроителей Сергея Королёва и Михаила Янгеля, записи с песнями Анатолия Соловьяненко, Дмитрия Гнатюка и группы "ВВ". Согласно пожеланию Каденюка, из Центра управления полетами в Хьюстоне на борт Columbia дважды транслировали гимн Украины. Также во время миссии Каденюк провел "космический урок" для 40 тысяч украинских и американских школьников.
На вопрос о том, является ли он первым украинцем в космосе, Леонид Каденюк всегда отвечал пространно: "Если рассуждать логически, Павел Романович Попович – легендарная личность, первый украинец, который побывал в космосе, но в качестве советского космонавта. А под украинским флагом, с государственной символикой, с украинским гимном, который, кстати, звучал в космосе, летал я. Так что первый украинский космонавт в полном смысле этого слова – всё-таки Каденюк".
После возвращения на Землю почти весь декабрь 1997-го Леонид Каденюк ездил по крупнейшим американским городам. А в январе 1998 года вернулся на Украину, где его встречали как национального героя. Перелёт Каденюка и всей делегации НКАУ из США в Киев был оплачен не из украинского бюджета, а за счёт совладельца авиакомпании Международные авиалинии Украины Арона Майберга.
4 октября 2023, 18:00ИсторияПавел Попович: первый украинец в космосеВо времена независимости были попытки провозгласить первым украинским космонавтом Леонида Каденюка, совершившего полёт на шаттле "Колумбия" в 1997 году. Леонид Константинович такой трактовке возмущался. Он был убеждён, что первым украинцем, побывавшим на орбите, был Павел Попович
По возвращении Леонид Каденюк стал генерал-майором, а вот звание Героя Украины ему было присвоено только в декабре 1999 года. К тому времени он был внештатным помощником президента Кучмы по вопросам авиации и космонавтики, а в 2001-м был назначен заместителем генерального инспектора генеральной военной инспекции при президенте Украины. За штурвал самолёта Каденюка больше не пускали.
В 2002 году Леонид Каденюк был избран депутатом Верховной Рады от одного из округов Черновицкой области, куда входили и его родные Клишковцы, состоял в поддерживающей президента группе "За единую Украину". В 2006-м он снова баллотировался в Верховную Раду, был третьим номером в списке "Народного блока Литвина", однако эта политсила тогда в парламент не попала. В 2012 году Каденюк шел самовыдвиженцем по округу в Черновицкой области, но по результатам выборов снова не попал в Верховную Раду.
При президенте Викторе Ющенко единственный украинский космонавт был членом комиссии по вопросам космической деятельности, после прихода к власти Виктора Януковича Каденюк жаловался в одном из интервью, что стал безработным. Но в январе 2011-го он был назначен советником премьер-министра Украины и главы НКАУ, и сохранил эту синекуру после государственного переворота в феврале 2014 года.
В мае 2014 года Леонид Каденюк стал уполномоченным инициативной группы, которая попыталась провести референдум о новой Конституции Украины. Но времена даже относительной демократии в стране закончились, группа получила отказ. Лишь в апреле 2017 года, когда вице-премьер Вячеслав Кириленко предложил перенести праздновать день космонавтики на Украине не 12 апреля, а 19 ноября, в день полёта Каденюка, космонавт не смолчал.
4 октября 2023, 08:00История"Семёрка" и спутникМы с детства знаем, что День космонавтики – 12 апреля. Помним Байконур, гагаринское "поехали"… Но среднестатистический наш современник с трудом вспомнит, что космическая эра началась не в 1961 году, а четырьмя годами раньше и почти наверняка не вспомнит дату 4 октября 1957 года
"Гагарина никем не заменить. Действительно, 12 апреля началась новая эра в истории человечества. Это всемирный праздник. Всемирный день космонавтики и авиации. И то, что полетел Юрий Гагарин, это советский человек, но это впервые в истории человечества и от этого никуда не деться", – заявил журналистам Каденюк.
Будучи почётным гражданином Черновцов, Каденюк резко выступал против переименования улицы Гагарина. Это произошло только в 2022 году, через четыре с лишним года после скоропостижной смерти первого и пока последнего космонавта независимой Украины, улице вернули историческое название "Вокзальная". При этом имя Леонида Каденюка получила в Черновцах бывшая улица Валерия Чкалова, которая ведёт к Международному аэропорту "Черновцы" имени Леонида Каденюка.