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Леонид Каденюк: с "Бурана" на "Колумбию"

Леонид Каденюк: с "Бурана" на "Колумбию" - 28.01.2024 Украина.ру

Леонид Каденюк: с "Бурана" на "Колумбию"

Первый украинский астронавт Леонид Каденюк родился 28 января 1951 года в бессарабском селе Клишковцы. Он стал первым и пока последним гражданином независимой Украины, поднявшимся в космос – на американском шаттле. Себя он, правда, считал советским космонавтом, хотя результативно принять участие в советской космической программе ему не довелось

2024-01-28T16:00

2024-01-28T16:00

2024-01-28T16:00

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Леонид Каденюк и его брат-близнец Сергей родились в семье сельских учителей. Его отец, Константин Каденюк, был уроженцем этого же села, а мать, Нина Гончаренко, приехала на Западную Украину по распределению после окончания Николаевского пединститута."Мою маму в возрасте 20 лет (она жила под Николаевом) в 1944 году направили работать учительницей в село в Тернопольскую область. И когда она приехала туда с красивой украинской фамилией Гончаренко, сразу получила статус "москалька". Таких "москалей" тоже убивали, считая их агентами НКВД. Мама рассказывала, как ей приходилось прятаться в погребах, в конце концов, пришлось бежать домой".При этом, по словам Каденюка, большинство информации о действиях подручных Степана Бандеры и Романа Шухевича он узнал уже во времена независимой Украины, поскольку Советская власть во избежание "накала страстей" замалчивала те события. "О зверствах бандеровцев рассказывал мне и первый польский космонавт Мирослав Гермашевский – он родился на Волыни в 41-м году. Бандеровцы убили его деда семью ударами штыка в грудь, расстреляли отца, нескольких родственников. А его маме пришлось однажды с двухлетним Мирославом скрываться в зимнем лесу: она спрятала сына в укромном месте, потом заблудилась, и малыша нашли уже утром".Сам же Леонид Каденюк начал мечтать о космосе с 10-летнего возраста, после полёта Юрия Гагарина. Он окончил школу с серебряной медалью, но ему было всего 16 лет, а в лётное училище зачисляли 17-летних. "Но я все равно пошел на районную медкомиссию. Мне отказали – приезжай на следующий год. Стал уговаривать, как сейчас помню, майора Владимира Ильича Михеева, и он позвонил в ЗАГС, где выписывались метрики, и произнес фразу, которую я запомнил на всю жизнь: "Давайте, – говорит, – поможем парню. Может, когда-нибудь будем встречать его на космодроме с цветами". Так я стал на год старше".Леонид Каденюк в 1971 году с отличием окончил Черниговское высшее военное авиационное училище лётчиков, и был назначен летчиком-инструктором родного училища. А в 1976-м в результате конкурса, в котором приняли участие более 3 тысяч советских лётчиков-испытателей, был зачислен в специальный отряд советских космонавтов.Этот отряд из 16 человек был уникальным. За полгода до отбора в него было принято правительственное решение о создании в Советском Союзе многоразовой космической системы, которая позже получила название "Энергия-Буран". Предусматривалось создание "космического самолёта", управлять которым должны были "специальные пилоты", одним из них и стал Леонид Каденюк.Параллельно с занятиями в Центре подготовки космонавтов, Каденюк начал учиться в школе летчиков-испытателей Государственного НИИ ВВС. Менее чем за год он овладел техникой пилотирования различных самолетов – от истребителей нескольких типов до бомбардировщиков и пассажирских лайнеров. После окончания в 1979 году общекосмической подготовки и получения квалификации космонавта-испытателя, он продолжил активную летно-испытательную работу и в 1982-м был назначен на должность космонавта-испытателя многоразовых космических систем Государственного НИИ ВВС в Ахтубинске (Астраханская область).Но через год его отчислили из отряда космонавтов из-за развода – личная жизнь будущего героя должна была быть безупречной. Это был тяжёлый удар, но Леонид Каденюк продолжил летно-испытательную работу, осваивал новые типы самолетов, а в 1985 году поступил в Московский авиационный институт на самолетостроительном факультете. В конце концов, в октябре 1988 года полковник Каденюк снова был зачислен в отряд космонавтов-испытателей НИИ ВВС, он начал индивидуальную подготовку по программе "Буран" и готовился к полётам на космическом корабле "Союз-ТМ".15 ноября 1988 года система "Энергия-Буран" осуществила первый испытательный полет в беспилотном режиме. Предполагалось ещё несколько полётов "космического самолёта", но с участием космонавтов только в орбитальных операциях, в том числе – выполнение спасательных работ с использованием космического корабля "Союз-ТМ".Каденюк был назначен в группу космонавтов-спасателей. Его первый полёт в космос должен был состояться в декабре 1991 года. Кроме того, планировалось его назначение командиром одного из экипажей первого пилотируемого полета "Бурана" в 1993 году. Но в декабре 1991-го Советский Союз распался, выполнение программы "Энергия-Буран" прекратилось, а отряд космонавтов-испытателей был расформирован.Каденюк продолжал свою службу лётчиком-испытателем в ВВС России, всего налетал более 2 400 часов на 54 типах самолётов. Но в 1995 Каденюк получил из Киева предложение, от которого не смог отказаться – в 1994 году президент Украины Леонид Кучма договорился со своим американским коллегой Биллом Клинтоном о сотрудничестве в космической сфере и полете украинского астронавта на американском космическом корабле.В 1995 году Государственное космическое агентство Украины объявило набор в лётный отряд. Правда, главный претендент из 28 кандидатов был известен практически с самого начала. На тот момент только Леонид Каденюк обладал необходимыми знаниями и подготовкой. Более того, ещё в 1990 году у коммунистического руководства Украины была идея отправить на орбитальную станцию ​​"Мир" полностью экипаж из уроженцев УССР, и его командиром планировалось назначить именно Каденюка.Он также прекрасно подходил для идеологической миссии – родился в семье сельских учителей и свободно говорил по-украински, и в этом плане выгодно отличался от своего дублера Ярослава Пустового – уроженца российской Костромы. Именно Каденюка предпочли и специалисты NASA. Потому заявления о том, что американцы сделали Киеву подарок, бесплатно подготовив Каденюка к полёту в космос (обычно это стоит иностранным государствам $ 150 млн), сильно преувеличены.Предполагалось, что Каденюк будет астронавтом-исследователем – "специалистом по полезной нагрузке". До 1996 года Национальное космическое агентство (НКАУ) и Национальная академия наук Украины (НАНУ) решали с NASA организационные вопросы и готовили научную программу полета, и лишь после окончательного утверждения в качестве основного кандидата полковник Каденюк был уволен из ВВС РФ и стал гражданином Украины.В Киеве летчик-испытатель 1-го класса, полковник Леонид Каденюк был назначен… младшим научным сотрудником Института ботаники НАНУ, и начал подготовку к проведению экспериментов по изучению влияние невесомости на рост репы, сои и мха. Но ради космоса он был готов на всё.19 ноября 1997 года Каденюк с международной группой астронавтов поднялся в космос на шаттле Columbia миссии STS-87, полёт длился 15 суток 16 часов и 35 минут. "Я ждал этого момента 36 лет, с десятилетнего возраста. Полетел в 46 лет", – вспоминал позже 371-й астронавт.Все запланированные эксперименты Леонид Каденюк провёл успешно, справился он и с идеологической миссией. На борт шаттла он взял флаг и герб Украины, герб Киева, "Кобзарь", портреты Тараса Шевченко и ракетостроителей Сергея Королёва и Михаила Янгеля, записи с песнями Анатолия Соловьяненко, Дмитрия Гнатюка и группы "ВВ". Согласно пожеланию Каденюка, из Центра управления полетами в Хьюстоне на борт Columbia дважды транслировали гимн Украины. Также во время миссии Каденюк провел "космический урок" для 40 тысяч украинских и американских школьников.На вопрос о том, является ли он первым украинцем в космосе, Леонид Каденюк всегда отвечал пространно: "Если рассуждать логически, Павел Романович Попович – легендарная личность, первый украинец, который побывал в космосе, но в качестве советского космонавта. А под украинским флагом, с государственной символикой, с украинским гимном, который, кстати, звучал в космосе, летал я. Так что первый украинский космонавт в полном смысле этого слова – всё-таки Каденюк".После возвращения на Землю почти весь декабрь 1997-го Леонид Каденюк ездил по крупнейшим американским городам. А в январе 1998 года вернулся на Украину, где его встречали как национального героя. Перелёт Каденюка и всей делегации НКАУ из США в Киев был оплачен не из украинского бюджета, а за счёт совладельца авиакомпании Международные авиалинии Украины Арона Майберга.По возвращении Леонид Каденюк стал генерал-майором, а вот звание Героя Украины ему было присвоено только в декабре 1999 года. К тому времени он был внештатным помощником президента Кучмы по вопросам авиации и космонавтики, а в 2001-м был назначен заместителем генерального инспектора генеральной военной инспекции при президенте Украины. За штурвал самолёта Каденюка больше не пускали.В 2002 году Леонид Каденюк был избран депутатом Верховной Рады от одного из округов Черновицкой области, куда входили и его родные Клишковцы, состоял в поддерживающей президента группе "За единую Украину". В 2006-м он снова баллотировался в Верховную Раду, был третьим номером в списке "Народного блока Литвина", однако эта политсила тогда в парламент не попала. В 2012 году Каденюк шел самовыдвиженцем по округу в Черновицкой области, но по результатам выборов снова не попал в Верховную Раду.При президенте Викторе Ющенко единственный украинский космонавт был членом комиссии по вопросам космической деятельности, после прихода к власти Виктора Януковича Каденюк жаловался в одном из интервью, что стал безработным. Но в январе 2011-го он был назначен советником премьер-министра Украины и главы НКАУ, и сохранил эту синекуру после государственного переворота в феврале 2014 года.В мае 2014 года Леонид Каденюк стал уполномоченным инициативной группы, которая попыталась провести референдум о новой Конституции Украины. Но времена даже относительной демократии в стране закончились, группа получила отказ. Лишь в апреле 2017 года, когда вице-премьер Вячеслав Кириленко предложил перенести праздновать день космонавтики на Украине не 12 апреля, а 19 ноября, в день полёта Каденюка, космонавт не смолчал."Гагарина никем не заменить. Действительно, 12 апреля началась новая эра в истории человечества. Это всемирный праздник. Всемирный день космонавтики и авиации. И то, что полетел Юрий Гагарин, это советский человек, но это впервые в истории человечества и от этого никуда не деться", – заявил журналистам Каденюк.Будучи почётным гражданином Черновцов, Каденюк резко выступал против переименования улицы Гагарина. Это произошло только в 2022 году, через четыре с лишним года после скоропостижной смерти первого и пока последнего космонавта независимой Украины, улице вернули историческое название "Вокзальная". При этом имя Леонида Каденюка получила в Черновцах бывшая улица Валерия Чкалова, которая ведёт к Международному аэропорту "Черновцы" имени Леонида Каденюка.

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Олег Хавич

история, история ссср, история украины, космос, космонавтика, каденюк, леонид кучма, сша, шаттлы