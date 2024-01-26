https://ukraina.ru/20240126/1052916981.html

Польский тупик

Польский тупик - 26.01.2024 Украина.ру

Польский тупик

Поляки не любят украинцев. И есть за что – упадок польского великодержавия начался с бунтов православного населения Кресов Всходних

2024-01-26T12:35

2024-01-26T12:35

2024-01-26T12:35

мнения

польша

украина

россия

прибалтика

богдан хмельницкий

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Полстолетия вялотекущей гражданской войны католической шляхты с православным казачеством на степной окраине, затем удачный мятеж Хмельницкого и, наконец, последовательные "Русский потоп" и "Шведский потоп" в 50-е – 60 е годы XVII века, после которых Польша уже не поднялась.Но поляки также не любят русских. Поставьте себя на место любого поляка. За что ему русских любить?В начале упомянутого XVII века в России пыталась укрепиться династия Годуновых. Худородный, по сравнению в природными Рюриковичами, конюший и шурин последнего царя из династии Калиты, Борис Годунов, тем не менее добился своего избрания на царство. Для поляков в этом не было ничего необычного. Они сами постоянно в короли кого попало выбирали, чтобы добиться от новоизбранного новых вольностей и свобод.Большей частью, правда, польскими королями становились иностранные принцы, но на заре становления польской государственности полулегендарную династию Попелидов сменили потомки земледельцы Пяста (вовсе не природные аристократы).Однако через несколько лет правления царя Бориса, в Польшу прибежал непонятный человек – Григорий Отрепьев. Вроде бы монах-расстрига, но в монастыре он оказался после разгрома Годуновым подворья опального Филарета Романова, тоже не самого родовитого (хоть и породовитее Годуновых) и тоже претендента на престол, в качестве родственника Ивана Грозногопо первой жене Анастасии. У Романовых Отрепьев не то служил, на то прятался.Беглец объявил себя "царевичем Дмитрием", сыном Грозного и, судя по всему, сумел предоставить полякам некие "доказательства" в подтверждение своего родства с покойным царём. "Доказательства", скорее всего, ему помогли состряпать Романовы, боровшиеся с Годуновыми не на жизнь, а на смерть.Дальнейший ход событий известен. Самозванец при польской поддержке становится царём. Рюрикович Василий Шуйский организовывает его свержение, на что поляки выдвигают нового самозванца, а недовольные служилые люди с "рязанской украйны" (другой тогда на Юге России не было) поддерживают мятеж Болотникова в помощь Лжедмитрию II.После череды войн и интриг, закончившихся отравлением Михаила Скопина-Шуйского– талантливого полководца и правнучатого племянника царя Василия IV, Шуйский был свергнут с престола и предан боярами полякам. На русский престол же был избран польский королевич Владислав, который, однако, утвердиться на нём не сумел и, в конечном итоге, к власти в России пришла династия Романовых, которая и положила конец вначале польскому величию, а затем и польской государственности.Вот и получается, что поляки десять лет обильно лили свою и чужую кровь, таская каштаны из огня своим будущим могильщикам. И за что им русских любить?Также поляки не любят немцев. С немцами они соперничали за земли полабских славян, Чехии, Венгрии и Прибалтики. И везде проиграли. В конечном итоге немцы также приложили руку к разделу польского государства. А ведь поляки оказали Первому рейху (представители которого и делили Речь Посполитую с Россией) огромные услуги. В частности, Ян III Собеский – национальный герой Польши, один из немногих после Пястов польских королей из природных поляков, "король-рыцарь", "король-сармат", последний успешный король и полководец на польском престоле, спас Вену (а с ней, возможно и весь Первый рейх – "Священную Римскую империю германской нации") от турок.И за что же полякам любить немцев?Шведов, они, кстати, тоже не любят – и "Шведский потоп" XVII века, и блицкриг Карла XIIв XVIII веке они не забыли. Но шведов они не любят меньше. Те, ведь, свою империю тоже потеряли и тоже являются "жертвами" русских и немцев, вытеснивших их с южного и юго-восточного побережья Балтики.Неожиданно в начале XXI века сложилась идеальная для Польши ситуация. Ненавидимые поляками украинцы бросились воевать с ненавидимыми поляками русскими. Немцы же решили возглавить европейский "крестовый поход" в поддержку Украины, тем самым полностью уничтожив прекрасно работавший режим политического и экономического взаимодействия Германии и России, больно бивший по польским амбициям.Полякам оставалось только подзуживать украинцев да обеспечивать транзит через свою территорию немецкого и американского оружия для ВСУ, периодически добавляя к этим поставкам собственные устаревшие вооружения, которые менялись на новые американские и южнокорейские. Полякам казалось, что сейчас они отомстят всем своим историческим обидчикам, заставив их разбиться друг о друга, после чего над Восточной и Центральной Европой вновь расправит крылья давно и прочно забытый польский белый орёл.Но русские вновь всё сломали. Вместо того, чтобы долго и упорно разбиваться о вооружаемую Западом Украину, они разбили вдребезги киевский режим, при этом настолько нарастив своё военно-политическое могущество, что США и "старая Европа" реально испугались "русской угрозы", которой раньше пугали несмышлёных восточноевропейцев. Внезапно выяснилось, что у Запада больше нет свободы рук не только на Украине, но и во всём остальном мире.Такой результат антироссийской кампании Запад однозначно не устраивал, поэтому понадобилась замена Украине – государство или союз государств, способных сохранить Восточный фронт после окончательного коллапса украинской государственности. Стоит ли удивляться, что поляки, вместе с прибалтами, оказались в первой линии, создаваемой новой антироссийской коалиции.Ненавидимые поляками немцы и нелюбимые поляками шведы, вроде бы тоже готовы "воевать с Россией". Но они-то находятся в глубоком тылу. Поляки и сами могут рассказать, как удобно воевать с Россией, работая тыловой базой снабжения. Но Украина, базой снабжения которой работала Польша, заканчивается. Теперь базой снабжения собирается работать Германия (и немного Швеция), а Польша (вместе с Прибалтикой, но что такое Прибалтика, кто её вообще способен разглядеть без увеличительного стекла?) становится "Украиной" (то есть фронтом).Теоретически у поляков есть опция договориться с Россией и даже получить во владение Галицию. И воевать не надо, и имперские амбиции немного удовлетворены. Но тогда Польше откажут в поддержке американцы и прости-прощай надежды на лидирующую роль в Евросоюзе, за которую Варшава уже начала борьбу с ослабевшей Германией. Без опоры же на ЕС Польша не может претендовать на гегемонию в Восточной Европе. Тогда придётся оставить надежду на реставрацию империи "от моря, до моря" и удовлетвориться ролью скромного участника российского-китайского евразийского проекта.В общем, Польша оказалась в традиционном для себя тупике. Погнавшись за имперским статусом одновременно на Западе и на Востоке, не имея достаточных сил и ресурсов для реализации своих амбиций, понадеявшись на то, что проблемы Польши будут решены американскими деньгами и украинской кровью, Варшава, как много раз случалось раньше, оказалась голой-босой перед ею же разозлённым медведем. И как не пытается польский орёл бодро кукарекать – получается лишь хрип ужаса.Если не воевать с Россией – прощай амбиции (а что ж за шляхтич без амбиций?), если с Россией воевать – прощай Польша.Почему-то даже не сомневаюсь, какой именно вариант выберет Варшава. Её выбор сделан давно – он исторический. И сколько раз польский лоб не разбивался о русскую стену, в Варшаве всегда находятся желающие повторить.

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

https://ukraina.ru/20240126/1052910403.html

https://ukraina.ru/20240126/1052893972.html

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мнения, польша, украина, россия, прибалтика, богдан хмельницкий