"Партнёры требуют": на Украине сократят выплаты внутренним переселенцам - 26.01.2024 Украина.ру
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"Партнёры требуют": на Украине сократят выплаты внутренним переселенцам
"Партнёры требуют": на Украине сократят выплаты внутренним переселенцам - 26.01.2024 Украина.ру
"Партнёры требуют": на Украине сократят выплаты внутренним переселенцам
Внутренним переселенцам на Украине сократят выплаты. Это связано с требованием партнеров Украины, заявила вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук в эфире всеукраинского телемарафона, пишет "РБК-Украина"
2024-01-26T11:31
2024-01-26T11:31
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По словам Верещук, в 2022 году Украина направила на выплаты внутренним переселенцам 57 миллиардов гривен. В 2023 году эта сумма увеличилась до 73 миллиардов гривен. Ожидается, что в 2024 году деньги на помощь для ВПЛ снова составят около 57 миллиардов гривен.На Украине примерно 4,9 миллиона человек, которые считаются внутренними переселенцами. Из них 2,5 миллиона ежемесячно получают выплаты. Количество внутренне перемещенных лиц постоянно меняется, так как часть людей уезжает за границу, а кто-то возвращается в свой дом. Прирост наблюдается также в связи с эвакуацией людей из прифронтовых районов."Уязвимые должны продолжить получать выплаты, а те, кто уже, например, адаптировались, или получили жилье, или имеют работу высокооплачиваемую... подходы должны быть более справедливыми", - пояснила Верещук.Украина ежемесячно выплачивала компенсацию на проживание в размере 3 тысяч гривен (около 7 тысяч рублей) детям и людям с инвалидностью и по 2 тысячи гривен (4,7 тысяч рублей) для всех других внутренних переселенцев.Правительство страны ранее решило, что для всех внутренне перемещенных лиц, получающих помощь, с 1 августа 2023 года она автоматически продлевается только на 6 месяцев - до конца января 2024 года. А министр социальной политики Украины Оксана Жолнович заявила, что Кабмин продлил выплаты на один месяц.
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новости, украина, беженцы, украинские беженцы, переселенцы, выплаты
Новости, Украина, беженцы, украинские беженцы, переселенцы, выплаты

"Партнёры требуют": на Украине сократят выплаты внутренним переселенцам

11:31 26.01.2024
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСитуация на польско-украинской границе
Ситуация на польско-украинской границе - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Внутренним переселенцам на Украине сократят выплаты. Это связано с требованием партнеров Украины, заявила вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук в эфире всеукраинского телемарафона, пишет "РБК-Украина"

"Мы напрямую привязаны к решениям наших партнеров. Партнеры ставят требования постоянно верифицировать выплаты с целью их уменьшения или оптимизации. Речь идет о том, что по международным лекалам 2 года достаточно для того, чтобы адаптироваться", - заявила Верещук.

По словам Верещук, в 2022 году Украина направила на выплаты внутренним переселенцам 57 миллиардов гривен. В 2023 году эта сумма увеличилась до 73 миллиардов гривен. Ожидается, что в 2024 году деньги на помощь для ВПЛ снова составят около 57 миллиардов гривен.
На Украине примерно 4,9 миллиона человек, которые считаются внутренними переселенцами. Из них 2,5 миллиона ежемесячно получают выплаты.
Количество внутренне перемещенных лиц постоянно меняется, так как часть людей уезжает за границу, а кто-то возвращается в свой дом. Прирост наблюдается также в связи с эвакуацией людей из прифронтовых районов.
"Уязвимые должны продолжить получать выплаты, а те, кто уже, например, адаптировались, или получили жилье, или имеют работу высокооплачиваемую... подходы должны быть более справедливыми", - пояснила Верещук.
Украина ежемесячно выплачивала компенсацию на проживание в размере 3 тысяч гривен (около 7 тысяч рублей) детям и людям с инвалидностью и по 2 тысячи гривен (4,7 тысяч рублей) для всех других внутренних переселенцев.
Правительство страны ранее решило, что для всех внутренне перемещенных лиц, получающих помощь, с 1 августа 2023 года она автоматически продлевается только на 6 месяцев - до конца января 2024 года. А министр социальной политики Украины Оксана Жолнович заявила, что Кабмин продлил выплаты на один месяц.
Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции Нежухив в Стрыйском районе Львовской области. - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
09:58
Транзит газа, сокращение выплат переселенцам. Главное на Украине на утро 26 январяУкраина не намерена продлевать контракты на транзит российского газа, сообщили СМИ. Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук сообщила, что иностранные партнёры требуют уменьшить выплаты переселенцам
 
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