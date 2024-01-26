"Готовься, на тебя идёт накат": Герой России Юрий Щербаков рассказал о битве с "Буцефалом" и танком ВСУ
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкСела на освобожденной территории в Донецкой области
Хотя над позициями летают десятки "птичек", однажды бойцы нашего подразделения заметили вражескую технику, когда ей оставалось 200 метров до наших позиций. Хотя ребята корректируют хорошо, они заметили танк, когда он был уже на середине поля. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал гвардии сержант Юрий Щербаков
После боя с ВСУ на второй день я сидел в окопе. И услышал, как командир 200-й бригады Роман Федоров с позывным Поляна сообщил по радиостанции комбату: "Готовься, на тебя накат идёт", рассказал офицер.
Хотя над позициями летают десятки "птичек", вражескую технику заметили только тогда, когда ей оставалось 200 метров до наших позиций. Ребята корректируют хорошо, но когда заметили танк, он был уже на середине поля, добавил сержант.
"И все, в первый "Буцефал" (украинский БТР-4 "Буцефал". - Ред.) выпускаю ракету, и сразу попадание. Был такой мощный взрыв, башня улетела метров на 20. Я следом вторую ракету несу, заряжаю и стреляю во второй "Буцефал", попал, но там не все пехотинцы погибли", - подчеркнул Щербаков.
После этого оставил "Буцефал" и переключился на танк. ВСУ развернулись и начали быстро убегать, то есть уезжать. Я пытался направить на танк свою установку. Крутил ее очень быстро, но в этот раз им удалось уйти, заключил собеседник издания Украина.ру.
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