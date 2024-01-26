https://ukraina.ru/20240126/1052899765.html

"Готовься, на тебя идёт накат": Герой России Юрий Щербаков рассказал о битве с "Буцефалом" и танком ВСУ

"Готовься, на тебя идёт накат": Герой России Юрий Щербаков рассказал о битве с "Буцефалом" и танком ВСУ - 26.01.2024 Украина.ру

"Готовься, на тебя идёт накат": Герой России Юрий Щербаков рассказал о битве с "Буцефалом" и танком ВСУ

Хотя над позициями летают десятки "птичек", однажды бойцы нашего подразделения заметили вражескую технику, когда ей оставалось 200 метров до наших позиций. Хотя ребята корректируют хорошо, они заметили танк, когда он был уже на середине поля. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал гвардии сержант Юрий Щербаков

2024-01-26T04:30

2024-01-26T04:30

2024-01-26T04:30

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После боя с ВСУ на второй день я сидел в окопе. И услышал, как командир 200-й бригады Роман Федоров с позывным Поляна сообщил по радиостанции комбату: "Готовься, на тебя накат идёт", рассказал офицер.Хотя над позициями летают десятки "птичек", вражескую технику заметили только тогда, когда ей оставалось 200 метров до наших позиций. Ребята корректируют хорошо, но когда заметили танк, он был уже на середине поля, добавил сержант.После этого оставил "Буцефал" и переключился на танк. ВСУ развернулись и начали быстро убегать, то есть уезжать. Я пытался направить на танк свою установку. Крутил ее очень быстро, но в этот раз им удалось уйти, заключил собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240124/1052857593.html

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новости, герой россии, бой, танки, ракеты, бпла, война, сво, взрыв, бронетехника, спецоперация, вс рф