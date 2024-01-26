"Готовься, на тебя идёт накат": Герой России Юрий Щербаков рассказал о битве с "Буцефалом" и танком ВСУ - 26.01.2024 Украина.ру
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"Готовься, на тебя идёт накат": Герой России Юрий Щербаков рассказал о битве с "Буцефалом" и танком ВСУ
"Готовься, на тебя идёт накат": Герой России Юрий Щербаков рассказал о битве с "Буцефалом" и танком ВСУ - 26.01.2024 Украина.ру
"Готовься, на тебя идёт накат": Герой России Юрий Щербаков рассказал о битве с "Буцефалом" и танком ВСУ
Хотя над позициями летают десятки "птичек", однажды бойцы нашего подразделения заметили вражескую технику, когда ей оставалось 200 метров до наших позиций. Хотя ребята корректируют хорошо, они заметили танк, когда он был уже на середине поля. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал гвардии сержант Юрий Щербаков
2024-01-26T04:30
2024-01-26T04:30
новости
герой россии
бой
танки
ракеты
бпла
война
сво
взрыв
бронетехника
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После боя с ВСУ на второй день я сидел в окопе. И услышал, как командир 200-й бригады Роман Федоров с позывным Поляна сообщил по радиостанции комбату: "Готовься, на тебя накат идёт", рассказал офицер.Хотя над позициями летают десятки "птичек", вражескую технику заметили только тогда, когда ей оставалось 200 метров до наших позиций. Ребята корректируют хорошо, но когда заметили танк, он был уже на середине поля, добавил сержант.После этого оставил "Буцефал" и переключился на танк. ВСУ развернулись и начали быстро убегать, то есть уезжать. Я пытался направить на танк свою установку. Крутил ее очень быстро, но в этот раз им удалось уйти, заключил собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240124/1052857593.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, герой россии, бой, танки, ракеты, бпла, война, сво, взрыв, бронетехника, спецоперация, вс рф
Новости, Герой России, бой, танки, ракеты, БПЛА, война, СВО, взрыв, бронетехника, Спецоперация, ВС РФ

"Готовься, на тебя идёт накат": Герой России Юрий Щербаков рассказал о битве с "Буцефалом" и танком ВСУ

04:30 26.01.2024
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкСела на освобожденной территории в Донецкой области
Села на освобожденной территории в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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Хотя над позициями летают десятки "птичек", однажды бойцы нашего подразделения заметили вражескую технику, когда ей оставалось 200 метров до наших позиций. Хотя ребята корректируют хорошо, они заметили танк, когда он был уже на середине поля. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал гвардии сержант Юрий Щербаков
После боя с ВСУ на второй день я сидел в окопе. И услышал, как командир 200-й бригады Роман Федоров с позывным Поляна сообщил по радиостанции комбату: "Готовься, на тебя накат идёт", рассказал офицер.
Хотя над позициями летают десятки "птичек", вражескую технику заметили только тогда, когда ей оставалось 200 метров до наших позиций. Ребята корректируют хорошо, но когда заметили танк, он был уже на середине поля, добавил сержант.
"И все, в первый "Буцефал" (украинский БТР-4 "Буцефал". - Ред.) выпускаю ракету, и сразу попадание. Был такой мощный взрыв, башня улетела метров на 20. Я следом вторую ракету несу, заряжаю и стреляю во второй "Буцефал", попал, но там не все пехотинцы погибли", - подчеркнул Щербаков.
После этого оставил "Буцефал" и переключился на танк. ВСУ развернулись и начали быстро убегать, то есть уезжать. Я пытался направить на танк свою установку. Крутил ее очень быстро, но в этот раз им удалось уйти, заключил собеседник издания Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Герой России Роман Федоров интервью
24 января, 04:00
Герой России, полковник Роман Федоров: Мы докажем свою правду силойЕсли бы танк был человеком, то этим человеком был бы Роман Федоров. Человек огромной внутренней силы. Такой же опасный для противника. И в тоже время тонкий психолог, командир легендарной 200-й бригады Северного флота, теперь — командир 61-й бригады морской пехоты. Герой России
 
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