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Не в корову корм. Что показало сравнение украинской и российской молочной промышленности

Не в корову корм. Что показало сравнение украинской и российской молочной промышленности - 26.01.2024 Украина.ру

Не в корову корм. Что показало сравнение украинской и российской молочной промышленности

Во вторник, 23 января, прошёл XV съезд Национального союза производителей молока России, в ходе которого глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев подвёл итоги 2023 года для молочной промышленности России

2024-01-26T05:14

2024-01-26T05:14

2024-01-26T05:14

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промышленность

молоко

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Украинские молочники отраслевые итоги года подвели неделей раньше — тогда издание "Латифундист" опубликовало статью Вадима Чагаровского, главы Совета директоров "Союза молочных предприятий Украины". Молочная теорияСравнивать в лоб объёмы производства молока двух стран некорректно — уж слишком драматичны их различия по численности населения и площади. Выводить же показатель производства молока на душу населения бессмысленно — нам неизвестна точная численность населения Украины ни до СВО, ни после её начала.Поэтому сравнивать страны между собой нужно лишь по качественным показателям, а количественные сравнения проводить с ними же, но в пиковые советские годы.Сравнивать страны можно по объёму и структуре производства сырого молока — важны не только миллионы тонн, из которых впоследствии производят молочную продукцию, на выпуск 1 кг которой уходят разные объёмы молока (в случае с твёрдыми сырами до 20 литров на 1 кг), но и то, какие хозяйства их произвели.Одно дело 1 млн тонн сырого молока от крестьян, другое дело 1 млн тонн от агрохолдинга. Формально, и там, и там одно и то же молоко, но его характеристики драматичным образом разнятся. И дело не столько в жирности или содержании белка, а в соответствии его ветеринарным стандартам, а также последующей переработке и доли, добравшейся до полок супермаркетов. Поэтому качественный показатель в отрасли — товарность молока как соотношение проданного молока к надоенному в процентах.Кроме того, хорошую картину даёт понимание масштаба переработки молока, которая позволяет выпускать десятки наименований молочной продукции, обеспечивая предприятию устойчивость на рынке. В идеале излишки сырого молока, которые невозможно продать населению, превращаются продукты сепарации, а также кисломолочные продукты, включая твёрдые и мягкие сыры, не говоря уже о молочных консервах и мороженом, сухом молоке и молочной сыворотке.С теорией закончили, теперь пора к цифрам — их будет много, но без этого никак.Количественные показателиПроизводство молока на Украине сокращается из года в год. Если сравнивать 2021 и 2022 годы, то СВО стоила Украине 1,16 млн тонн сырого молока — отрасль упала с 8,7 млн тонн до 7,64 млн тонн. По итогам 2023 года падение ускорилось, а страна лишилась ещё 280 тыс. тонн молока. Но если взять в качестве точки отсчёта 1990 год, то цифры будут ещё ярче: производство сырого молока сократилось в 3,32 раза — с 24,5 до 7,36 млн тонн. Переработка и вовсе просела в 6 раз с 18 до 2,29 млн тонн.В России тоже не всё гладко с цифрами. В 1990 году в стране произвели 55,7 млн тонн молока, а по итогам 2023 года — с учётом роста производства на 0,5 млн тонн — 33,5 млн тонн. Таким образом, сырого молока сейчас производят в 1,66 раза меньше, чем в 1990 году.При этом, как в России, так и на Украине есть тенденция к сокращению поголовья КРС и коров.Численность дойного стада в России с 1990 года уменьшилась с 20,6 млн голов до 7,7 млн голов по итогам 2022 года, из которых 3,19 млн голов содержались в с/х организациях. На Украине в 1991 году насчитывалось 16 млн коров, а к 2023 году из поголовье сократилось до 1,28 млн голов, из которых лишь 390 тыс. содержались не на крестьянских подворьях. Таким образом, в России коров стало меньше в 2,6 раз, а на Украине в 12,5 раз. При этом если в с/х организациях России содержится 41,4% коров, то на Украине лишь 30%. При этом в России, несмотря на сокращение поголовья, производство молока растёт — сказывается прорыв в селекции и генетике КРС.Теперь переходим к качественным показателям. Важно не только сколько, но кто именно производит молоко.В 2021 году в Белоруссии произвели 7,35 млн тонн молока (и это страна, чьё население почти в 4 раза меньше населения Украины до начала СВО). Из них 97% молока произвели в с/х организациях, против 31% на Украине. Соответственно, если в РБ крестьяне производят лишь 3% молока, то на Украине — 69%. В России с/х организациях в 2021 году произвели 55% молока.По показателям товарности Россия находится между Белоруссией — лидер в СНГ по производству сырого молока на душу населения — и Украиной. Но если Украина падает, то Белоруссия и Россия растут. Темпы роста в РБ низкие — и это нормально так как расти от высоких показателей сложнее, — а в России высокие. Растёт именно производство товарного молока в с/х организациях — агрохолдинги делают ставку на переработку продукции для обеспечения горожан продуктами питания.С 2014 по 2022 годы производство молока в России увеличилось на 5 млн тонн, импорт молока и молочной продукции сократился на треть, а экспорт стабильно превышает 0,5 млрд долларов в год. Собственным молоком Россия обеспечена на 85%, а вместе с поставками из Белоруссии и вовсе на 100%.Теперь стоит перейти к проблемам отраслейэКачественные показателиГлавная проблема украинской молочной отрасли — дефицит сырья в условиях мизерных объёмов государственной поддержки и сокращающегося поголовья коров.Так как цены на молоко от с/х предприятий на Украине уже сравнялись с ценами в странах Евросоюза, а государственного контроля и поддержки стало меньше, то не стоит удивляться "пальмизации" украинской молочки — дефицит молока заменяют растительными жирами. "В тени" находится 1 млн тонн молока от населения, а доля фальсификата за последние 2 года выросла в 2 раза.В России в 2022 году проблемой было сокращение спроса на молочную продукцию со стороны населения с одновременными сложностями с экспортом — сказывались логистические сбои из-за санкций, а также очень крепкий курс рубля. На этом фоне росли складские запасы молочных продуктов длительного хранения (сыры, масло, сухое молоко). Но в 2023 году рынок оживился и спрос на молочную продукцию вырос на 3%, а просевший рубль подстегнул экспорт.При этом российский рынок далёк от насыщения молочными продуктами. С Украиной всё понятно: там потребление молока на душу населения сократилось с 373 кг в 1990 году до 198 кг к 2021 году. В России — также падение с 386 кг в 1988 году до 241 кг по итогам 2022 года. Однако нужно учитывать изменение рациона граждан и соответствие потребления нормам Минздрава. Норма — 322 кг на человека в год: что российские 241 кг, что украинские 198 кг — значительно ниже нормы, но разница между этим двумя цифрами — существенная.Рост потребления молочных продуктов возможен лишь при росте доходов граждан и наличии мощностей у переработчиков молока. В России по итогам 2023 года производство сливок выросло на 21%, сыров на 16%, мороженого на 12%, а по сухим молочным продуктам на 8%. Из 5 млн тонн ежегодного дополнительного производства молока в России, 3,2 млн тонн перерабатывают в сыры. Их потребление за последние 5 лет выросло на 26%, однако по сравнению с общеевропейским показателем в 15 кг на душу населения остаётся крайне низким и колеблется в районе 5 кг на душу населения.Таким образом, российским молочникам есть где расти — к их услугам внутренний рынок, рост которого ограничен лишь покупательной способностью населения, а также безграничный мировой рынок, где потребление молока к 2031 году вырастет на 25%.Украинские молочники покрыть потребности внутреннего рынка просто не в состоянии: в 2021 году страна импортировала 110 тыс. тонн молочных продуктов, из которых 55 тыс. тонн пришлись на сыры. В натуральном измерении на сыры проходится 55% импорта, в денежном и вовсе 70%. Расти в таких условиях трудно, хотя упомянутый Вадим Чагаровский отмечает инвестиционную привлекательность молочной отрасли и хотел бы, чтобы к 2030 году на Украине производство молока выросло до 8 млн тонн (к этой отметке вплотную приблизилась Белоруссия в 2023 году), из которых 70% перерабатывалось.Но если на Украине мечтают о росте производства молока, то для России это реальность, обеспеченная миллиардами инвестиций как от агрохолдингов, так и от государства. Если в 2020 году государство поддержало молочную отраслью 38 млрд рублей субсидий, дотаций и компенсаций, то в 2023 году их сумма увеличилась до 61 млрд рублей. И это без учёта льготного кредитования — "Россельхозбанк" за всё время вложил в АПК 15 трлн рублей (1,6 трлн рублей в прошлом году). За последние 5 лет — с 2018 по 2023 годы — введено свыше 900 современных молочных комплексов. В 2024 году откроют 61 новую ферму, ещё 72 фермы выйдут на проектную мощность, что обеспечит дополнительные 100 тыс. коров и 360 тыс. тонн молока. Поэтому новые фермы будут открывать десятками каждый год, а объёмы экспорта молочной продукции будут увеличиваться.В целом, о той поддержке, которую оказывают молочной промышленности России, на Украине могут лишь мечтать. К услугам российских ферм компенсация до трети расходов на строительство ферм, компенсация до половины затрат на закупку техники и оборудования и до 70% затрат на маркировочное оборудование, льготный лизинг на оборудование и технику, а также 100% компенсация транспортных расходов при экспорте молочной продукции.В какой-то альтернативной реальности Украина могла бы стать Белоруссией, поставляющей на рынок России молочной продукции в эквиваленте 5,5 млн тонн сырого молока, но стала страной, где бюрократии нет дела ни до чего кроме взяток и офшоров, а молочники тяготятся экспортом 400 тыс. тонн молочной продукции в Молдавию, где коров сейчас уже в три раза меньше, чем в 1916 году.

https://ukraina.ru/20230823/1048874247.html

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Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

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эксклюзив, украина, россия, промышленность, молоко