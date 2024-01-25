https://ukraina.ru/20240125/1052897229.html

Провокации Запада, сигнал Сийярто, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 25 января

Провокации Запада, сигнал Сийярто, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 25 января - 25.01.2024 Украина.ру

Провокации Запада, сигнал Сийярто, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 25 января

Глава СВР Сергей Нарышкин предупредил о провокациях Запада. В Финляндии заявили о позитивном сигнале от Венгрии в вопросе выделения денег Украине. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России

2024-01-25T13:11

2024-01-25T13:11

2024-01-25T14:42

эксклюзив

хроники

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/04/1051725766_0:0:3018:1699_1920x0_80_0_0_549f5e34ea8e42fb959c9d8abc2d41fa.jpg

О провокациях Запада глава СВР рассказал в интервью РИА «Новости».«Сегодня, когда Запад терпит поражение на территории Украины, вероятность проведения самых разных провокаций очень высока. <...> Однако я хотел бы подчеркнуть, что действие таких провокаций и их продолжительность очень кратковременны, тем более что в нашем современном мире любая тайная информация, в том числе и ложь, очень быстро становится явной», — отметил он.По его словам, кризис на Украине, который спровоцировал Запад, «даёт массу примеров того, что США, Великобритания и их союзники готовы пойти на самые гнусные провокации ради того, чтобы изменить ход событий в свою пользу».«Вспомним хотя бы сбитый украинскими вооруженными силами малайзийский "Боинг" или омерзительную провокацию в Буче, в которой попытались обвинить Россию. Вспомним и апрель 2022 года, когда был нанесён ракетный удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске и Запад моментально обвинил в этом Россию, хотя очень быстро стало понятно, что эта ракета принадлежала Вооружённым силам Украины. Я уже не говорю о постоянной поддержке и провоцировании Западом украинских вооруженных формирований, артиллерийских обстрелах Запорожской атомной электростанции», — подытожил Нарышкин.К тому времени постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица успел пригрозить убийством министру иностранных дел России Сергею Лаврову.«Фон Лавров, чей самолет Ил-Ильюшин вот-вот взлетит из аэропорта Кеннеди, заканчивает свой отпуск в свободном мире скорее с хныканьем, чем с шумом. Совет Безопасности, как бы ни был он неполноценен, все же будет рассматривать вопросы, доведенные до его сведения, по мере необходимости. Ил ждёт вас. Это неизбежно...» — написал Кислица в X.Тем самым он намекал на трагедию с Ил-76 — российским транспортным самолётом, сбитым ВСУ над Белгородской областью 24 января. При этом, помимо экипажа и сопровождающих лиц, на борту находились летевшие на обмен украинские военнопленные.Как заявил глава комитета по обороне Госдумы РФ Андрей Картаполов, Украину заранее предупредили об этом полёте.«Украинская сторона была официально, я подчеркиваю, официально предупреждена. За 15 минут до выхода самолёта в зону была передана им полная информация. Они её получили и подтвердили получение в лице Главного управления разведки ВСУ. Что было дальше, вы все прекрасно знаете», — отметил он.На Украине же пытаются во всём обвинить Россию и уверяют, что не знали о том, что борт везёт пленных на обмен.Сигнал СийяртоМинистр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан откажется от блокирования € 50 млрд для Украины на специальном саммите Евросоюза 1 февраля.Об этом она заявила в интервью RND. Валтонен рассказала, что на встрече глав МИД стран ЕС в понедельник, 22 января, её венгерский коллега Петер Сийярто «дал нам позитивный сигнал».«И я очень надеюсь, что мы, наконец, сможем утвердить помощь Украине. Если нет — мы найдём другое решение», — заявил Валтонен.При этом она призвала Европу больше инвестировать в свою оборону.Ранее Будапешт заявил, что может снять своё вето на пакет помощи на € 50 млрд при условии, что финансирование будет пересматриваться ежегодно. Как сообщали СМИ, Европейская комиссия, с одной стороны, готова принять некоторые требования Будапешта, а с другой — лидеры ЕС готовы занять жёсткую позицию в отношении Венгрии, если последняя продолжит блокировать выделение денег Украине.ОбстрелыКак сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 25 ударов.На Донецком направлении было 7 ударов, на Горловском — 17 обстрелов и на Ясиноватском — один обстрел. Всего было выпущено 87 снарядов.Ранения получил один человек, одно жилое домостроение было повреждено.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Никитовскому району Горловки в общей сложности 18 снарядов калибром 155 мм, по Киевскому, Кировскому, Петровскому и Куйбышевскому районам Донецка — 7 снарядов калибром 155 мм и сброшено 4 ВОП с БПЛА, по Ясиноватскому району — 3 снаряда калибром 155 мм, по Червоногвардейскому району Макеевки — 3 снаряда калибром 155 мм.«По оперативным линиям Представительства ДНР в СЦКК за 25 января по состоянию на 12:00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: Донецк (Кировский район) — в результате сброса ВОП с БпЛА ранены женщины 1968, 1960 годов рождения», — позже сообщило представительство ДНР в СЦКК.По информации канала «Таврия. Новости Херсонской области», вчера ВСУ выпустили по этому региону России 36 снарядов.«ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 36 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Новые Лагеря — 5; Днепряны — 8; Козачьи Лагеря — 6; Алёшки — 10; Саги — 7», — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 20 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Пролетарка, Корсунка, Алёшки, Днепряны, Голая Пристань. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.Утром 25 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал сводку ударов ВСУ по этому региону России.«В Белгородском районе над селом Ближнее системой ПВО сбит БПЛА самолётного типа. По селу Щетиновка выпущено 3 миномётных снаряда, по селам Журавлевка и Нехотеевка — по одному артиллерийскому снаряду. В селе Устинка с двух БПЛА сброшено 4 взрывных устройства. Ни в одном из населённых пунктов района пострадавших и разрушений нет», — указывалось в сводке.Также в Борисовском районе по окраине села Богун-Городок было выпущено 7 миномётных снарядов, по окраине села Цаповка — 2 миномётных снаряда. Никто не пострадал, разрушений нет. На окраине хутора Лозовая Рудка инженерно-техническими средствами был посажен и обезврежен дрон-камикадзе. Обошлось без последствий.Кроме того, в Волоконовском районе под миномётный обстрел попала окраина хутора Старый — было зафиксировано 5 прилётов. Окраину хутора Шаховка ВСУ атаковали с помощью дрона-камикадзе. В данных населённых пунктах обошлось без пострадавших и разрушений.«В Грайворонском городском округе из ствольной артиллерии обстреляли село Дорогощь — установлено 8 прилётов. Никто не пострадал. Различные разрушения выявлены в трех частных домовладениях: выбиты окна, повреждено крыльцо и хозпостройка. Поселок Совхозный атакован двумя дронами-камикадзе, один из которых сдетонировал, второй посажен средствами радиоэлектронной борьбы. Обошлось без последствий. По окраине села Сподарюшино выпущено 19 миномётных снарядов. Пострадавших и разрушений нет. В хуторе Понуры посажен дрон-камикадзе, впоследствии он будет ликвидирован саперами», — писал Гладков.Кроме того, в сводке упоминалась трагедия с самолётом Ил-76, сбитым украинскими военными и упавшем в Корочанском районе в поле недалеко от села Яблоново.«В Шебекинском городском округе в хуторе Балки противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. По селу Терезовка выпущено 9 миномётных снарядов, по хутору Мухин — 4 минометных снаряда. В селе Новая Таволжанка средствами радиоэлектронной борьбы посажен дрон-камикадзе. В селе Муром с БПЛА сброшен один осколочный боеприпас. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет», — отмечал Губернатор.В ночь на 25 января Минобороны РФ также сообщило об уничтожении в общей сложности 4 украинских беспилотников над Брянской областью.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.

https://ukraina.ru/20240125/1052889313.html

https://ukraina.ru/20240124/1052883051.html

https://ukraina.ru/20240124/1052866871.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники