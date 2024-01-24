Президент Чада отреагировал на крушение Ил-76 с россиянами и украинцами - 24.01.2024 Украина.ру
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Президент Чада отреагировал на крушение Ил-76 с россиянами и украинцами
Президент Чада отреагировал на крушение Ил-76 с россиянами и украинцами - 24.01.2024 Украина.ру
Президент Чада отреагировал на крушение Ил-76 с россиянами и украинцами
Президент переходного периода республики Чад Махамат Идрис Деби 24 января на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным в Кремле выразил соболезнования в связи с крушением военного самолета Ил-76 в Белгородской области
2024-01-24T15:03
2024-01-24T15:03
самолет
новости
зарубежье
россия
владимир путин
крушение
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"Я слышал о крушении самолета, и я хотел бы от своего имени и от имени своего народа выразить искренние соболезнования в связи с гибелью российских солдат", - сказал он.Накануне пресс-служба Кремля информировала, что Путин проведет переговоры со своим коллегой из Республики Чад. Лидеры стран планируют обсудить перспективы развития российско-чадских отношений в различных областях, а также вопросы региональной и международной повестки.Самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области 24 января, сообщили в Минобороны России. На борту помимо шести членов экипажа были 65 пленных военнослужащих ВСУ и трое сопровождающих. Все они погибли.Издание "Украинская правда" возложило ответственность за уничтожение самолета на ВСУ. Позже журналисты отредактировали новость на своем сайте.Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов указал, что украинские военные сбили самолет тремя ракетами зенитно-ракетного комплекса Patriot либо IRIS-T. По его словам, следом за Ил-76 летел еще один борт с 80 пленными, его успели развернуть. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и бундестагу, а также разобраться, какие ракеты или пусковые установки были использованы.
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самолет, новости, зарубежье, россия, владимир путин, крушение
самолет, Новости, Зарубежье, Россия, Владимир Путин, крушение

Президент Чада отреагировал на крушение Ил-76 с россиянами и украинцами

15:03 24.01.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с президентом Республики Чад Махаматом Идрисом Деби
Президент РФ В. Путин встретился с президентом Республики Чад Махаматом Идрисом Деби
© POOL
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Президент переходного периода республики Чад Махамат Идрис Деби 24 января на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным в Кремле выразил соболезнования в связи с крушением военного самолета Ил-76 в Белгородской области
"Я слышал о крушении самолета, и я хотел бы от своего имени и от имени своего народа выразить искренние соболезнования в связи с гибелью российских солдат", - сказал он.
Накануне пресс-служба Кремля информировала, что Путин проведет переговоры со своим коллегой из Республики Чад. Лидеры стран планируют обсудить перспективы развития российско-чадских отношений в различных областях, а также вопросы региональной и международной повестки.
Самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области 24 января, сообщили в Минобороны России. На борту помимо шести членов экипажа были 65 пленных военнослужащих ВСУ и трое сопровождающих. Все они погибли.
Издание "Украинская правда" возложило ответственность за уничтожение самолета на ВСУ. Позже журналисты отредактировали новость на своем сайте.
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов указал, что украинские военные сбили самолет тремя ракетами зенитно-ракетного комплекса Patriot либо IRIS-T. По его словам, следом за Ил-76 летел еще один борт с 80 пленными, его успели развернуть.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и бундестагу, а также разобраться, какие ракеты или пусковые установки были использованы.
14:36
Минобороны Украины открестилось от ответственности за крушение Ил-76 с пленнымиМинистерство обороны Украины отказалось признать ответственность ВСУ за катастрофу российского самолета Ил-76 в Белгородской области. Такими выводами поделился 24 января телеканал "Общественное"
 
самолетНовостиЗарубежьеРоссияВладимир Путинкрушение
 
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