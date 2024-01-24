В украинском штабе по обмену пленными отказались говорить о крушении Ил-76 - 24.01.2024 Украина.ру
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В украинском штабе по обмену пленными отказались говорить о крушении Ил-76
В украинском штабе по обмену пленными отказались говорить о крушении Ил-76 - 24.01.2024 Украина.ру
В украинском штабе по обмену пленными отказались говорить о крушении Ил-76
В украинском Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными воздержались от комментариев по поводу крушения самолета Ил-76, сообщили 24 января журналисты украинского издания "УНИАН"
2024-01-24T14:37
2024-01-24T14:37
новости
украина
самолет
крушение
военнопленные
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В штабе собирают и анализируют всю необходимую информацию, уточнили в пресс-службе. Также там призвали воздержаться от распространения непроверенной информации, дождавшись официальных заявлений.Военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение 24 января над Белгородской областью при выполнении планового полета, сообщили в Минобороны РФ. На борту разбившегося Ил-76 были 65 пленных ВСУ, которых везли на обмен, 6 членов экипажа и трое сопровождающих.После того, как информация о крушении самолета появилась в российских СМИ, издание "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники в украинском Генштабе сообщило о том, что это работа ВСУ.
https://ukraina.ru/20240124/1052866574.html
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новости, украина, самолет, крушение, военнопленные
Новости, Украина, самолет, крушение, военнопленные

В украинском штабе по обмену пленными отказались говорить о крушении Ил-76

14:37 24.01.2024
 
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В украинском Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными воздержались от комментариев по поводу крушения самолета Ил-76, сообщили 24 января журналисты украинского издания "УНИАН"
"Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными не подтвердил и не опроверг информацию об украинских военнопленных на борту самолета Ил-76", - говорится в сообщении.
В штабе собирают и анализируют всю необходимую информацию, уточнили в пресс-службе. Также там призвали воздержаться от распространения непроверенной информации, дождавшись официальных заявлений.

Военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение 24 января над Белгородской областью при выполнении планового полета, сообщили в Минобороны РФ. На борту разбившегося Ил-76 были 65 пленных ВСУ, которых везли на обмен, 6 членов экипажа и трое сопровождающих.
После того, как информация о крушении самолета появилась в российских СМИ, издание "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники в украинском Генштабе сообщило о том, что это работа ВСУ.
13:01
Упавший в Белгородской области Ил-76 перевозил пленных украинцев. В ВСУ заявили, что "это их работа"Министерство обороны РФ подтвердило информацию о крушении транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области
 
НовостиУкраинасамолеткрушениевоеннопленные
 
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Заголовок открываемого материала
16:18В Минобороны РФ подтвердили гибель всех пассажиров Ил-76, упавшего в Белгородской области
16:08Почему падает уровень образованности и кто лучший правитель Российской империи - Ищенко
16:07Обмен военнопленными должен был пройти на пункте "Колотиловка" - Минобороны РФ
16:00В Минобороны РФ назвали крушение Ил-76 с военнопленными на борту терактом
16:00"Тачанка с юга": шпионский детектив в антураже Гражданской войны
15:59Минобороны РФ зафиксировало пуск двух ракет из Харьковской области при инциденте с Ил-76
15:51Ложь НАТО во спасение Запада. Россия должна быть готова к обороне
15:50Светлая память нашим летчикам. Медведев прокомментировал крушение Ил-76 в Белгородской области
15:36Есть все основания признать Украину государством-террористом - сенатор Джабаров
15:33Два украинских госбанка готовят к продаже иностранцам
15:27Николай Азаров: Главным нарушителем Конституции Украины стал ее "гарант" Зеленский и его свора
15:13Самая длинная забастовка. Почему в Германии заговорили о войне с Россией
15:08Катастрофа Ил-76 с украинскими пленными над Белгородской областью. Что известно
15:04Акт безумного варварства со стороны Киева. В МИД РФ прокомментировали крушение ИЛ-76
15:03Президент Чада отреагировал на крушение Ил-76 с россиянами и украинцами
14:37В украинском штабе по обмену пленными отказались говорить о крушении Ил-76
14:36Минобороны Украины открестилось от ответственности за крушение Ил-76 с пленными
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