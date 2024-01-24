https://ukraina.ru/20240124/1052872297.html

В украинском штабе по обмену пленными отказались говорить о крушении Ил-76

В украинском штабе по обмену пленными отказались говорить о крушении Ил-76 - 24.01.2024 Украина.ру

В украинском штабе по обмену пленными отказались говорить о крушении Ил-76

В украинском Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными воздержались от комментариев по поводу крушения самолета Ил-76, сообщили 24 января журналисты украинского издания "УНИАН"

2024-01-24T14:37

2024-01-24T14:37

2024-01-24T14:37

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украина

самолет

крушение

военнопленные

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В штабе собирают и анализируют всю необходимую информацию, уточнили в пресс-службе. Также там призвали воздержаться от распространения непроверенной информации, дождавшись официальных заявлений.Военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение 24 января над Белгородской областью при выполнении планового полета, сообщили в Минобороны РФ. На борту разбившегося Ил-76 были 65 пленных ВСУ, которых везли на обмен, 6 членов экипажа и трое сопровождающих.После того, как информация о крушении самолета появилась в российских СМИ, издание "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники в украинском Генштабе сообщило о том, что это работа ВСУ.

https://ukraina.ru/20240124/1052866574.html

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новости, украина, самолет, крушение, военнопленные