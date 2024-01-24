https://ukraina.ru/20240124/1052872297.html
В украинском штабе по обмену пленными отказались говорить о крушении Ил-76
В украинском штабе по обмену пленными отказались говорить о крушении Ил-76 - 24.01.2024 Украина.ру
В украинском штабе по обмену пленными отказались говорить о крушении Ил-76
В украинском Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными воздержались от комментариев по поводу крушения самолета Ил-76, сообщили 24 января журналисты украинского издания "УНИАН"
2024-01-24T14:37
2024-01-24T14:37
2024-01-24T14:37
новости
украина
самолет
крушение
военнопленные
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В штабе собирают и анализируют всю необходимую информацию, уточнили в пресс-службе. Также там призвали воздержаться от распространения непроверенной информации, дождавшись официальных заявлений.Военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение 24 января над Белгородской областью при выполнении планового полета, сообщили в Минобороны РФ. На борту разбившегося Ил-76 были 65 пленных ВСУ, которых везли на обмен, 6 членов экипажа и трое сопровождающих.После того, как информация о крушении самолета появилась в российских СМИ, издание "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники в украинском Генштабе сообщило о том, что это работа ВСУ.
https://ukraina.ru/20240124/1052866574.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, самолет, крушение, военнопленные
Новости, Украина, самолет, крушение, военнопленные
В украинском штабе по обмену пленными отказались говорить о крушении Ил-76
В украинском Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными воздержались от комментариев по поводу крушения самолета Ил-76, сообщили 24 января журналисты украинского издания "УНИАН"
"Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными не подтвердил и не опроверг информацию об украинских военнопленных на борту самолета Ил-76", - говорится в сообщении.
В штабе собирают и анализируют всю необходимую информацию, уточнили в пресс-службе. Также там призвали воздержаться от распространения непроверенной информации, дождавшись официальных заявлений.
Военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение 24 января над Белгородской областью при выполнении планового полета, сообщили в Минобороны РФ. На борту разбившегося Ил-76 были 65 пленных ВСУ, которых везли на обмен, 6 членов экипажа и трое сопровождающих.
После того, как информация о крушении самолета появилась в российских СМИ, издание "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники в украинском Генштабе сообщило о том, что это работа ВСУ.