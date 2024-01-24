https://ukraina.ru/20240124/1052862117.html

Стала "гражданинкой" два года назад: нетрезвая украинка, угрожавшая массовым расстрелом, извинилась

Стала "гражданинкой" два года назад: нетрезвая украинка, угрожавшая массовым расстрелом, извинилась - 24.01.2024 Украина.ру

Стала "гражданинкой" два года назад: нетрезвая украинка, угрожавшая массовым расстрелом, извинилась

Женщина, угрожавшая крымчанам приходом ВСУ и расстрелом, извинилась. В соцсетях опубликовали видео, на котором она утверждает, что ей стыдно за своё поведение

2024-01-24T10:57

2024-01-24T10:57

2024-01-24T10:57

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35-летняя уроженка Херсонской области переехала на постоянное место жительство в село Фрунзе Сакского района в Крыму. В магазине она повздорила с военнослужащими, оскорбила и наговорила гадостей. Видеозапись попала в соцсети, вызвала резонанс. Крымский телеграм-канал опубликовал видео начала конфликта. На кассе в магазине женщина угрожала стоящим рядом российским военнослужащим. "Пацан, [ударю], отвечаю, выведу - зарубаю", - сказала она.Местные жители, которые услышали её выступление в магазине, на улице попросили женщину объясниться. Она обматерила всех, а на украинском языке пригрозила, что скоро "придут ВСУ и всех расстреляют".На записи с камер видеонаблюдения в магазине видно, что она купила бутылку коньяка, несколько банок пива и пару шоколадок.Вскоре украинка была задержана. На видео она извинилась за свои высказывания и попросила прощения."7 января 2024 года в селе Фрунзе в магазине "Дикий мёд" у меня возник конфликт с военнослужащими, в ходе которого я позволила себе высказывания и оскорбления, дискредитирующие ВС РФ. Я обращаюсь к жителям республики, военнослужащим России, искренне прошу прощения за свои действия", - сказала она.Женщина уточнила, что два года назад стала "гражданинкой" России. Также поблагодарила правительство за оказанную ей и её детям помощь.Авторы телеграм-канала "Крымский СМЕРШ" сообщили о задержании женщины силовиками. "Составляются материалы, принимаются процессуальные решения", говорится в распространенном сообщении.Накануне в Сети распространилось видео, где женщина в нетрезвом виде угрожает российским военнослужащим и местным жителям военным приходом ВСУ и массовым расстрелом.

https://ukraina.ru/20240123/1052850202.html

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новости, россия, крым, саки (крым), херсонская область, переселенцы, всу, вс рф, дискредитация вс рф