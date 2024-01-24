Стала "гражданинкой" два года назад: нетрезвая украинка, угрожавшая массовым расстрелом, извинилась - 24.01.2024 Украина.ру
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Стала "гражданинкой" два года назад: нетрезвая украинка, угрожавшая массовым расстрелом, извинилась
Стала "гражданинкой" два года назад: нетрезвая украинка, угрожавшая массовым расстрелом, извинилась - 24.01.2024 Украина.ру
Стала "гражданинкой" два года назад: нетрезвая украинка, угрожавшая массовым расстрелом, извинилась
Женщина, угрожавшая крымчанам приходом ВСУ и расстрелом, извинилась. В соцсетях опубликовали видео, на котором она утверждает, что ей стыдно за своё поведение
2024-01-24T10:57
2024-01-24T10:57
новости
россия
крым
саки (крым)
херсонская область
переселенцы
всу
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дискредитация вс рф
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35-летняя уроженка Херсонской области переехала на постоянное место жительство в село Фрунзе Сакского района в Крыму. В магазине она повздорила с военнослужащими, оскорбила и наговорила гадостей. Видеозапись попала в соцсети, вызвала резонанс. Крымский телеграм-канал опубликовал видео начала конфликта. На кассе в магазине женщина угрожала стоящим рядом российским военнослужащим. "Пацан, [ударю], отвечаю, выведу - зарубаю", - сказала она.Местные жители, которые услышали её выступление в магазине, на улице попросили женщину объясниться. Она обматерила всех, а на украинском языке пригрозила, что скоро "придут ВСУ и всех расстреляют".На записи с камер видеонаблюдения в магазине видно, что она купила бутылку коньяка, несколько банок пива и пару шоколадок.Вскоре украинка была задержана. На видео она извинилась за свои высказывания и попросила прощения."7 января 2024 года в селе Фрунзе в магазине "Дикий мёд" у меня возник конфликт с военнослужащими, в ходе которого я позволила себе высказывания и оскорбления, дискредитирующие ВС РФ. Я обращаюсь к жителям республики, военнослужащим России, искренне прошу прощения за свои действия", - сказала она.Женщина уточнила, что два года назад стала "гражданинкой" России. Также поблагодарила правительство за оказанную ей и её детям помощь.Авторы телеграм-канала "Крымский СМЕРШ" сообщили о задержании женщины силовиками. "Составляются материалы, принимаются процессуальные решения", говорится в распространенном сообщении.Накануне в Сети распространилось видео, где женщина в нетрезвом виде угрожает российским военнослужащим и местным жителям военным приходом ВСУ и массовым расстрелом.
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крым
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новости, россия, крым, саки (крым), херсонская область, переселенцы, всу, вс рф, дискредитация вс рф
Новости, Россия, Крым, Саки (Крым), Херсонская область, переселенцы, ВСУ, ВС РФ, Дискредитация ВС РФ

Стала "гражданинкой" два года назад: нетрезвая украинка, угрожавшая массовым расстрелом, извинилась

10:57 24.01.2024
 
© Крымский СМЕРШ скриншот видео
© Крымский СМЕРШ скриншот видео
Читать в
Женщина, угрожавшая крымчанам приходом ВСУ и расстрелом, извинилась. В соцсетях опубликовали видео, на котором она утверждает, что ей стыдно за своё поведение
35-летняя уроженка Херсонской области переехала на постоянное место жительство в село Фрунзе Сакского района в Крыму. В магазине она повздорила с военнослужащими, оскорбила и наговорила гадостей. Видеозапись попала в соцсети, вызвала резонанс.
Крымский телеграм-канал опубликовал видео начала конфликта. На кассе в магазине женщина угрожала стоящим рядом российским военнослужащим.
"Пацан, [ударю], отвечаю, выведу - зарубаю", - сказала она.
Местные жители, которые услышали её выступление в магазине, на улице попросили женщину объясниться. Она обматерила всех, а на украинском языке пригрозила, что скоро "придут ВСУ и всех расстреляют".
На записи с камер видеонаблюдения в магазине видно, что она купила бутылку коньяка, несколько банок пива и пару шоколадок.
Вскоре украинка была задержана. На видео она извинилась за свои высказывания и попросила прощения.
"7 января 2024 года в селе Фрунзе в магазине "Дикий мёд" у меня возник конфликт с военнослужащими, в ходе которого я позволила себе высказывания и оскорбления, дискредитирующие ВС РФ. Я обращаюсь к жителям республики, военнослужащим России, искренне прошу прощения за свои действия", - сказала она.
Женщина уточнила, что два года назад стала "гражданинкой" России. Также поблагодарила правительство за оказанную ей и её детям помощь.
Авторы телеграм-канала "Крымский СМЕРШ" сообщили о задержании женщины силовиками. "Составляются материалы, принимаются процессуальные решения", говорится в распространенном сообщении.
Накануне в Сети распространилось видео, где женщина в нетрезвом виде угрожает российским военнослужащим и местным жителям военным приходом ВСУ и массовым расстрелом.
Вчера, 16:17
В Крыму нетрезвая украинка угрожала военным приходом ВСУ и расстреломВ Крыму переселенка из Херсонской области угрожала российским военнослужащим расстрелом. Видео публикуют местные телеграм-каналы
 
НовостиРоссияКрымСаки (Крым)Херсонская областьпереселенцыВСУВС РФДискредитация ВС РФ
 
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Заголовок открываемого материала
10:57Стала "гражданинкой" два года назад: нетрезвая украинка, угрожавшая массовым расстрелом, извинилась
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