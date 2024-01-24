https://ukraina.ru/20240124/1052847365.html

Титулованная украинка в России. Что случилось с Анной Asti

Титулованная украинка в России. Что случилось с Анной Asti - 24.01.2024 Украина.ру

Титулованная украинка в России. Что случилось с Анной Asti

Признанная в 2023 году лучшей певицей России и получившая рекордное количество наград, Anna Asti (Анна Дзюба) уже в начале 2024 года уехала из страны, а большой концертный тур певицы оказался под угрозой

2024-01-24T04:05

2024-01-24T04:05

2024-01-24T04:05

культура

эксклюзив

певица

музыка

культура

москва

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Анна Дзюба – уроженка Черкасс, добившаяся популярности в дуэте Artik & Asti – проект украинского продюсера и автора песен Артёма Умрихина, в том числе – благодаря клипам режиссера Алана Бадоева и удачной кооперации с рэпером Артёмом Качером (Артём Качарян), а затем – в сольном проекте, который принес ей в России множество музыкальных титулов, наград, проектов и публичную похвалу от Филиппа Киркорова.Песни Asti, однообразные по мелодии и стильно-уютные благодаря синти-поп атмосфере, мягкому, расслабленно-танцевальному хаус-биту, и, в первую очередь, текстам, часто называют "разговором с подругой на кухне". Идеально иллюстрируют этот образ треки "Грустный дэнс" в дуэте с Качером и "Ночь на кухне".В большинстве своих текстов, доступных, и, что очевидно из популярности певицы, цепляющих за душу, концепция проста: лирическая героиня, преодолевая апатию и тоску, находит силы жить дальше после расставания с возлюбленным.Обволакивающее, с хрипотцой меццо-сопрано и не слишком широкий диапазон голоса сыграли певице на руку в создании задушевно интимной атмосферы. Помогли и тексты, наполненные простыми и узнаваемыми бытовыми подробностями:"Номер его в блок, в Instagram'е* в банОн явно не тот, кто был Богом данА в душе зима, снегом замелоЭтой ночью не до сна, но ему назло…"Впрочем, в чем-то созданный образ Анне и навредил: как только популярность певицы взлетела в России (в основном, в последние пару лет), ее стали постоянно сравнивать с другой украинской звездой российской эстрады – Светланой Лободой.Главный хит Анны Асти 2023 года – песня "Царица" – мог стать в творчестве артистки поворотным: настроение здесь иное, лирическая героиня не влюблена, а влюбляет, находится в центре внимания, в клипе – неоновый свет, яркие красные акценты, дорогие автомобили, образ уверенной в себе серцеедки.Песня оказалась очень успешна. Настолько, что выиграла всероссийский конкурс "Песня года". Одновременно с этим, на ежегодной музыкальной премии "Жара" в московском Crocus City Hall Асти получила первую премию в пяти номинациях – "Певица года", "Артист года", "Альбом года", "Песня года" и "Женское видео", композиции ее возглавили рейтинги "VK Музыка", Top Hit Music Awards, Love Radio, многих стриминговых сервисов, а сама Асти объявила о создании собственного лейбла Fenix Music и запланировала на весну большой концертный тур.Пресса писала о певице много и хвалебно, масштабно и успешно прошли гастроли в Южной Корее, где местные обозреватели назвали Asti одной из самых интересных российских артистов для азиатского зрителя, и вдруг – декабрь."Вечеринка Ивлеевой"Самый громкий скандал года – прошедшая в конце декабря вечеринка "Almost Naked" в столичном ночном клубе Mutabor, организованная блогером Анастасией Ивлеевой запустила процесс "перестройки" российской эстрады.Кадры с полуобнаженной Лолитой Милявской, бриллиантом на ягодицах Ивлеевой и рэпером Vacio (Николай Васильев), повторившим костюмный трюк музыкантов рок-группы Red Hot Chili Peppers с одним носком, облетели интернет, а общественные деятели призвали к немедленному разбирательству с артистами.Несмотря на видео с извинениями, Ивлеева получила штраф, Киркорова вырезали из нескольких новогодних кинопремьер, концерты Лолиты отменили многие площадки, а рэпер Vacio получил две недели ареста, а весной должен отправиться в армию.Были, впрочем, на этой вечеринке и публичные люди, чьего участия никто не обсуждает: например, рэперы Элджей (Алексей Узенюк) и Джиган (Денис Устименко-Вейнштейн) и огромное, судя по видео, количество людей, о которых, почему-то, никто не вспоминает.Anna Asti тоже была и выступала на злосчастной вечеринке: ее присутствие не осталось незамеченным, хотя, вопреки дресс-коду, певица была вполне одета. Новогоднее выступление артистки в "Барвиха Luxury Village" отменили, ее заменила Люся Чеботина, в московском клубе Gipsy – тоже. Премьера документального фильма о певице "Anna Asti. Путь Феникса" была перенесена на всех онлайн-платформах, как и запланированные концерты Асти в Москве и Сочи.Негатив в адрес певицы подогревало и ее происхождение: несмотря на получение российского гражданства, в украинских СМИ ее называют исключительно "украинской певицей, которая молчит о войне", но и с российской стороны раздались голоса, призывающие проверить, законным ли путем Asti получила паспорт, и что же она на самом деле думает о военных действиях на Украине.Желтая пресса, как водится, пошла дальше, связав отъезд певицы из страны с тем, что она скрывает некую "неизлечимую болезнь".Сама Асти свой отъезд никак не комментировала. Связан ли он со скандальной "голой вечеринкой" – неизвестно, а последние публикации в ее соцсетях были сделаны в середине декабря.Что случилось с лучшей российской певицей 2023 года Anna Asti – открытый вопрос, как и то, навредят ли скандалы ее популярности и любви аудитории. Алла Пугачёва, цитируя Марка Твена, в свое время, говорила журналистам: "Всё – пиар, кроме некролога".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ukraina.ru/20240122/1052821500.html

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эксклюзив, певица, музыка, культура, москва