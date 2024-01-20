https://ukraina.ru/20240120/1052799575.html
Выпрашивая оружие у Запада Ермак назвал провальное контрнаступление "довольно успешным"
Выпрашивая оружие у Запада Ермак назвал провальное контрнаступление "довольно успешным" - 20.01.2024 Украина.ру
Выпрашивая оружие у Запада Ермак назвал провальное контрнаступление "довольно успешным"
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в очередной раз упрекнул Запад в недостатке оружия и назвал украинское контрнаступление "довольно успешным", передает испанская газета Mundo
2024-01-20T09:51
2024-01-20T09:51
2024-01-20T09:51
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"Учитывая предоставленные возможности (вооружение, полученное от западных союзников), контрнаступление прошло довольно успешно", - сказал Ермак.Он также отметил, что переход Украины к "обороне" - невозможен.Украинское контрнаступление началось в июне 2023 года, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал".Газета Financial Times сообщала со ссылкой на неназванного западного чиновника, что Украина после неудачного летнего контрнаступления меняет тактику и переходит к "активной обороне" в 2024 году. При этом отмечалось, что нового наступления Киева на Западе не ждут до 2025 года.Украинские чиновники часто критикуют Запад в том, что Киеву предоставляют недостаточно оружия. Также в интервью западным изданиям они не стесняются выпрашивать новое вооружение и деньги.
https://ukraina.ru/20240106/1052564198.html
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контрнаступление, новости, андрей ермак, оружие, запад, зарубежье
контрнаступление, Новости, Андрей Ермак, оружие, Запад, Зарубежье
Выпрашивая оружие у Запада Ермак назвал провальное контрнаступление "довольно успешным"
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в очередной раз упрекнул Запад в недостатке оружия и назвал украинское контрнаступление "довольно успешным", передает испанская газета Mundo