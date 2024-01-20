Военный летчик раскрыл, как новая "Дрель" будет проламывать взлетно-посадочные полосы на аэродромах ВСУ - 20.01.2024 Украина.ру
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Военный летчик раскрыл, как новая "Дрель" будет проламывать взлетно-посадочные полосы на аэродромах ВСУ
Военный летчик раскрыл, как новая "Дрель" будет проламывать взлетно-посадочные полосы на аэродромах ВСУ - 20.01.2024 Украина.ру
Военный летчик раскрыл, как новая "Дрель" будет проламывать взлетно-посадочные полосы на аэродромах ВСУ
Если нужно нанести удар по вражескому боевому аэродрому, то в первую очередь нужно уничтожить взлетно-посадочную полосу (ВПП). Для этого нужно использовать более точные новые планирующие авиабомбы "Дрель". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру генерал-майор, заслуженный военный летчик России Владимир Попов
2024-01-20T04:00
2024-01-20T04:00
новости
авиабомбы
авиаудары
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Главным показателем эффективности новой планирующей авиабомбы "Дрель" является ее минимальное отклонение от заданных координат, то есть точность попадания данного боеприпаса, рассказал эксперт.Если нужно нанести удар планирующими бомбами по вражескому военному аэродрому, то там наиболее важно уничтожить взлетно-посадочную полосу (ВПП). Для этого нужно бить по центру и нанести еще два удара на расстоянии 500–600 метров от начала и от конца ВПП, добавил летчик.В случае с планирующими бомбами отклонение составит снаряда составит от 3 до 15 метров и шансов попасть хотя бы в один край взлетно-посадочной полосы у нее намного больше. Три "Дрели" способны ограничить полосу к применению, ее ремонт затянется на несколько дней, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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новости, авиабомбы, авиаудары, россия, украина, сво, аэродромы, взлет, ремонт, авиация, спецоперация, самолет
Новости, авиабомбы, авиаудары, Россия, Украина, СВО, аэродромы, взлет, ремонт, авиация, Спецоперация, самолет

Военный летчик раскрыл, как новая "Дрель" будет проламывать взлетно-посадочные полосы на аэродромах ВСУ

04:00 20.01.2024
 
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ВСУ истребитель самолет - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / ТМ Мілітарист
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Если нужно нанести удар по вражескому боевому аэродрому, то в первую очередь нужно уничтожить взлетно-посадочную полосу (ВПП). Для этого нужно использовать более точные новые планирующие авиабомбы "Дрель". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру генерал-майор, заслуженный военный летчик России Владимир Попов
Главным показателем эффективности новой планирующей авиабомбы "Дрель" является ее минимальное отклонение от заданных координат, то есть точность попадания данного боеприпаса, рассказал эксперт.
Если нужно нанести удар планирующими бомбами по вражескому военному аэродрому, то там наиболее важно уничтожить взлетно-посадочную полосу (ВПП). Для этого нужно бить по центру и нанести еще два удара на расстоянии 500–600 метров от начала и от конца ВПП, добавил летчик.
"И опять же за счет того, что разлет свободно падающих бомб будет достаточно большой, нам необходимо применить 2–3 снаряда. Радиус отклонения 50, 80, 150, даже 300 метров может быть, а полоса всего 45 метров шириной оказалась. То есть мы попадем рядом с полосой, а она будет функционировать", - подчеркнул Попов.
В случае с планирующими бомбами отклонение составит снаряда составит от 3 до 15 метров и шансов попасть хотя бы в один край взлетно-посадочной полосы у нее намного больше. Три "Дрели" способны ограничить полосу к применению, ее ремонт затянется на несколько дней, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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