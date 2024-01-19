https://ukraina.ru/20240119/1052783443.html
FT: Украина переходит к активной обороне
FT: Украина переходит к активной обороне - 19.01.2024 Украина.ру
FT: Украина переходит к активной обороне
Украина переходит к активной обороне, пишут журналисты Financial Times со ссылкой на неназванного западного чиновника
2024-01-19T12:29
2024-01-19T12:29
2024-01-19T12:30
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В статье под названием "Активная оборона: как Украина планирует выжить в 2024" отмечается, что, после того, как "летнее контрнаступление закончилось неудачей, Киев переходит к новой стратегии"."Западный чиновник заявил, что стратегия "активной обороны" - удержание оборонительных линий, но исследование слабых мест для их использования вместе с ударами большой дальности - позволит Украине "нарастить свои силы" в этом году и подготовиться к 2025 году, когда контрнаступление имело бы больше шансов", - говорится в статье.Главным фактором, определяющим судьбу Украины, является неопределенность округ военной помощи Запада, включая боеприпасы, пишут авторы статьи.Больше всего взволнованы из-за американской помощи, так как Конгрессу США до сих пор не удалось согласовать её, пишет FT."Остаются открытые вопросы о решимости Запада и о том, может ли и будет ли он продолжать поддерживать Украину, и если будет, то в какой степени", - добавляет издание.Даже если конгресс согласует предоставление помощи Украине, Вашингтон вряд ли сможет "предложить такой скачок в возможностях и технологиях", который позволил бы Киеву "решительно вернуть себе преимущество" в 2024 году, отмечают журналисты Financial Times.Глава немецкого Бундесвера Борис Писториус заявил, что Германия внесла наибольший вклад из стран ЕС. "Мы не можем идти ва-банк, как того требуют некоторые. В противном случае мы сами окажемся беззащитными. До сих пор мы доставляли все, что могли", — заявил министр обороны Германии.В декабре он заявил, что, если в США не смогут договориться о финансировании, то Европе, возможно, придется компенсировать Украине недостающую помощь.
https://ukraina.ru/20240118/1052774993.html
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новости, украина, германия, сша, нато, всу, оборона, financial times
FT: Украина переходит к активной обороне
12:29 19.01.2024 (обновлено: 12:30 19.01.2024)
Украина переходит к активной обороне, пишут журналисты Financial Times со ссылкой на неназванного западного чиновника
В статье под названием "Активная оборона: как Украина планирует выжить в 2024" отмечается, что, после того, как "летнее контрнаступление закончилось неудачей, Киев переходит к новой стратегии".
"Западный чиновник заявил, что стратегия "активной обороны" - удержание оборонительных линий, но исследование слабых мест для их использования вместе с ударами большой дальности - позволит Украине "нарастить свои силы" в этом году и подготовиться к 2025 году, когда контрнаступление имело бы больше шансов", - говорится в статье.
Главным фактором, определяющим судьбу Украины, является неопределенность округ военной помощи Запада, включая боеприпасы, пишут авторы статьи.
Больше всего взволнованы из-за американской помощи, так как Конгрессу США до сих пор не удалось согласовать её, пишет FT.
"Остаются открытые вопросы о решимости Запада и о том, может ли и будет ли он продолжать поддерживать Украину, и если будет, то в какой степени", - добавляет издание.
Даже если конгресс согласует предоставление помощи Украине, Вашингтон вряд ли сможет "предложить такой скачок в возможностях и технологиях", который позволил бы Киеву "решительно вернуть себе преимущество" в 2024 году, отмечают журналисты Financial Times.
Глава немецкого Бундесвера Борис Писториус заявил, что Германия внесла наибольший вклад из стран ЕС. "Мы не можем идти ва-банк, как того требуют некоторые. В противном случае мы сами окажемся беззащитными. До сих пор мы доставляли все, что могли", — заявил министр обороны Германии.
В декабре он заявил, что, если в США не смогут договориться о финансировании, то Европе, возможно, придется компенсировать Украине недостающую помощь.