"За тем углом зрада": в Одессе раскрыли банду настройщиков российских телеканалов - 18.01.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240118/1052768797.html
"За тем углом зрада": в Одессе раскрыли банду настройщиков российских телеканалов
"За тем углом зрада": в Одессе раскрыли банду настройщиков российских телеканалов - 18.01.2024 Украина.ру
"За тем углом зрада": в Одессе раскрыли банду настройщиков российских телеканалов
В Одесской области правоохранители заблокировали несколько каналов по предоставлению доступа гражданам к телевидению Российской Федерации, сообщил представитель Главного управления нациполиции в Одесской области
2024-01-18T16:01
2024-01-18T16:01
новости
украина
одесса
одесская область
телевидение
телеканал
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/1b/1052444389_0:182:3072:1910_1920x0_80_0_0_aa7385532935db60f5abb6ed5be3ca96.jpg
В Одессе некоторые физлица и предприниматели занимались прошивкой и продажей телевизионных приемников, которые транслировали российское телевидение. Факты выявили украинские полицейские и вышли на след банды настройщиков.Правоохранители провели ряд обысков в Одессе, Раздельной, Белгороде-Днестровском. Они изъяли компьютерное оборудование, приборы для настройки спутникового и аналогового телевидения, телевизионные тюнеры и другие вещественные доказательства, которые будет направлены на экспертизу.Следователи проводят досудебное расследование по ч.3 ст.361 УК Украины, сообщили в пресс-службе Нацполиции по Одесской области. Это статья о "Несанкционированном вмешательстве в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров)...". При этом, в Уголовном кодексе от 2022 года у этой статьи отсутствует часть 3. Настройщикам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. "Это полный бред , им взлом чужого оборудования приписали. А по факту они просто делали это тем, кому оно надо", "Ой, а кому их продавали? У нас же тут все за Украину", "Стоп, российские каналы существуют? Не верю", "Принудительно марафон ещё не заставляют смотреть?", "Давайте закроем всех кто смотрит ютуб, так очень много росийского контента", "Разве есть жизнь вне украинского марафона?", "Нечем людям заняться. Ясное дело, что это заказ конкурентов, которые точно такую же продукцию реализуют, но только дороже, а потому поступил звонок на горячую линию, мол, за тем углом "зрада", - отреагировали украинцы на новость в соцсетях.В 2014 году Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины обязал провайдеров прекратить вещание пяти российских телеканалов. В 2016 году запрет распространился ещё на 15 российских каналов.
https://ukraina.ru/20240115/1052696358.html
украина
одесса
одесская область
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/1b/1052444389_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b65539a99fd8710255b5fb9610e35dd1.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, одесса, одесская область, телевидение, телеканал, россия
Новости, Украина, Одесса, Одесская область, телевидение, телеканал, Россия

"За тем углом зрада": в Одессе раскрыли банду настройщиков российских телеканалов

16:01 18.01.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
В Одесской области правоохранители заблокировали несколько каналов по предоставлению доступа гражданам к телевидению Российской Федерации, сообщил представитель Главного управления нациполиции в Одесской области
В Одессе некоторые физлица и предприниматели занимались прошивкой и продажей телевизионных приемников, которые транслировали российское телевидение. Факты выявили украинские полицейские и вышли на след банды настройщиков.
"Вопреки запрету, они настраивали цифровое оборудование так, чтобы оно обеспечивало прием и раскодировку телевизионных программ России", - заявил представитель правоохранителей.
Правоохранители провели ряд обысков в Одессе, Раздельной, Белгороде-Днестровском. Они изъяли компьютерное оборудование, приборы для настройки спутникового и аналогового телевидения, телевизионные тюнеры и другие вещественные доказательства, которые будет направлены на экспертизу.
Следователи проводят досудебное расследование по ч.3 ст.361 УК Украины, сообщили в пресс-службе Нацполиции по Одесской области. Это статья о "Несанкционированном вмешательстве в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров)...". При этом, в Уголовном кодексе от 2022 года у этой статьи отсутствует часть 3.
Настройщикам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.
"Это полный бред , им взлом чужого оборудования приписали. А по факту они просто делали это тем, кому оно надо", "Ой, а кому их продавали? У нас же тут все за Украину", "Стоп, российские каналы существуют? Не верю", "Принудительно марафон ещё не заставляют смотреть?", "Давайте закроем всех кто смотрит ютуб, так очень много росийского контента", "Разве есть жизнь вне украинского марафона?", "Нечем людям заняться. Ясное дело, что это заказ конкурентов, которые точно такую же продукцию реализуют, но только дороже, а потому поступил звонок на горячую линию, мол, за тем углом "зрада", - отреагировали украинцы на новость в соцсетях.
В 2014 году Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины обязал провайдеров прекратить вещание пяти российских телеканалов. В 2016 году запрет распространился ещё на 15 российских каналов.
15 января, 15:46
Галкин* и другие: шоу иноагентов отменяются. А Сердючка больше не летает в ДубайВерка Сердючка слетала в Дубай: спела, станцевала. Покричала "Слава Украине", оскорбила пару раз президента и народ России. И вот результат — въезд Сердючке (сценический образ Андрея Данилко) в ОАЭ теперь запрещён. Пишут, что пожизненно
 
НовостиУкраинаОдессаОдесская областьтелевидениетелеканалРоссия
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:00Рэкетиры из Запорожья, ликвидация боевиков РДК* и французских наемников. Итоги 18 января
17:52"Всё чаще отбивается от рук". Лавров рассказал, как Запад пытается сделать Зеленского более покладистым
17:49Украинцев отказываются лечить без справки из военкомата - СМИ
17:48Ростислав Ищенко: Россия переварила казацкую Малороссию за 150 лет, новым регионам хватит и полвека
17:15В Крыму открыли головное отделение Сбербанка
17:14Зеленский запретил украинцам "просто дышать"
17:01Скандальная художница и разворовывание армии. На Украине коррупция убила любовь
16:47Начнут ли США войну с Ираном, будет ли второй фронт на Тайване и что готовят в Красном море - Стариков
16:47Умеров пожаловался на снарядный голод в "Артиллерийскую коалицию"
16:43Алексей Самойлов: Даже если ВСУ прикроют Харьков бетоном, "второй фронт" Украины останется незащищенным
16:20Французский политик призвал строить больницы, а не вооружать Украину
16:01"За тем углом зрада": в Одессе раскрыли банду настройщиков российских телеканалов
15:48Незаменимы в бою. Пять любимых видов оружия российских штурмовых групп
15:17Страсти по Богдану. Почему в Киеве еще стоит памятник Хмельницкому
15:08"Чувствуют вседозволенность": Лавров прокомментировал гибель американского блогера в украинской тюрьме
14:40Лавров объяснил, как и от кого спецоперация помогла очистить Россию
14:40Алексей Живов: Россия свернёт голову ВСУ в Крынках и непредсказуемо освободит Правобережье Днепра
14:39"Узбеки Москвы" открестились от русофоба Баратова
14:29Очень хрупкий мир. Пакистанский кризис в глобальном контексте
13:57Румынские фермеры заблокировали еще один пункт пропуска на границе с Украиной
Лента новостейМолния