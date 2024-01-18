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"За тем углом зрада": в Одессе раскрыли банду настройщиков российских телеканалов

"За тем углом зрада": в Одессе раскрыли банду настройщиков российских телеканалов - 18.01.2024 Украина.ру

"За тем углом зрада": в Одессе раскрыли банду настройщиков российских телеканалов

В Одесской области правоохранители заблокировали несколько каналов по предоставлению доступа гражданам к телевидению Российской Федерации, сообщил представитель Главного управления нациполиции в Одесской области

2024-01-18T16:01

2024-01-18T16:01

2024-01-18T16:01

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В Одессе некоторые физлица и предприниматели занимались прошивкой и продажей телевизионных приемников, которые транслировали российское телевидение. Факты выявили украинские полицейские и вышли на след банды настройщиков.Правоохранители провели ряд обысков в Одессе, Раздельной, Белгороде-Днестровском. Они изъяли компьютерное оборудование, приборы для настройки спутникового и аналогового телевидения, телевизионные тюнеры и другие вещественные доказательства, которые будет направлены на экспертизу.Следователи проводят досудебное расследование по ч.3 ст.361 УК Украины, сообщили в пресс-службе Нацполиции по Одесской области. Это статья о "Несанкционированном вмешательстве в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров)...". При этом, в Уголовном кодексе от 2022 года у этой статьи отсутствует часть 3. Настройщикам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. "Это полный бред , им взлом чужого оборудования приписали. А по факту они просто делали это тем, кому оно надо", "Ой, а кому их продавали? У нас же тут все за Украину", "Стоп, российские каналы существуют? Не верю", "Принудительно марафон ещё не заставляют смотреть?", "Давайте закроем всех кто смотрит ютуб, так очень много росийского контента", "Разве есть жизнь вне украинского марафона?", "Нечем людям заняться. Ясное дело, что это заказ конкурентов, которые точно такую же продукцию реализуют, но только дороже, а потому поступил звонок на горячую линию, мол, за тем углом "зрада", - отреагировали украинцы на новость в соцсетях.В 2014 году Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины обязал провайдеров прекратить вещание пяти российских телеканалов. В 2016 году запрет распространился ещё на 15 российских каналов.

https://ukraina.ru/20240115/1052696358.html

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новости, украина, одесса, одесская область, телевидение, телеканал, россия