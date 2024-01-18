"Это мои деньги". После посещения кладбища Порошенко посчитал, сколько инвестировал в ВСУ - 18.01.2024 Украина.ру
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"Это мои деньги". После посещения кладбища Порошенко посчитал, сколько инвестировал в ВСУ
"Это мои деньги". После посещения кладбища Порошенко посчитал, сколько инвестировал в ВСУ - 18.01.2024 Украина.ру
"Это мои деньги". После посещения кладбища Порошенко посчитал, сколько инвестировал в ВСУ
Бывший президент Украины, глава партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко передал на нужды ВСУ 4,2 миллиарда гривен (почти 10 млрд рублей). Об этом он написал 18 января в своём телеграм-канале
2024-01-18T11:39
2024-01-18T11:39
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С начала специальной военной операции на Украине Порошенко и его команда финансируют ВСУ.Экс-президент отметил, что это деньги не доноров или волонтеров. Волонтеры присылают свои донаты в ОО "Справа Громад" ("Дело Общин" - пер. укр.). "Фонд Порошенко никогда не принимал донаты. Деньги фонда - это наши с Мариной деньги", подчеркнул он.Политик заявил, что его команда "не только ищет на складах НАТО технику для военных, но и днем и ночью изготавливает разнообразные комплексы для войска".Напоследок Порошенко поблагодарил за фото и подаренные флаги.Накануне, 17 января, Порошенко разместил пост в телеграм-канале с фотографиями военного кладбища во Львове и заявил, что "война – это ещё и о потерях". Бывший президент Украины заявил, что ещё полтора года назад могила Тараса Жеребецкого была крайней. "Сегодня на Марсовом поле во Львове все больше украинских флагов", добавил он.Руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик ранее в интервью изданию "Украина.ру" заявил, что в украинском обществе появляются очаги здравомыслия, когда украинцы видят огромные военные кладбища.Социологические опросы подтверждают, что украинское общество постепенно пробуждается. Было опубликовано исследование, согласно которому 50% жителей прифронтовых областей выступают за прекращение войны, несмотря на утрату территорий.
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новости, украина, петр порошенко, марина порошенко, всу
Новости, Украина, Петр Порошенко, Марина Порошенко, ВСУ

"Это мои деньги". После посещения кладбища Порошенко посчитал, сколько инвестировал в ВСУ

11:39 18.01.2024
 
© Петро Порошенко телеграм-канал
© Петро Порошенко телеграм-канал
Читать в
Бывший президент Украины, глава партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко передал на нужды ВСУ 4,2 миллиарда гривен (почти 10 млрд рублей). Об этом он написал 18 января в своём телеграм-канале
С начала специальной военной операции на Украине Порошенко и его команда финансируют ВСУ.

"4 240 663 208 гривен (около 10 млрд рублей. – Ред.). Сумма помощи ВСУ от нашей команды. Из которых более 3,6 млрд грн (8,4 млрд рублей. – Ред.) — это исключительно средства мои и Марины (Порошенко. – Ред.), - написал Порошенко.

Экс-президент отметил, что это деньги не доноров или волонтеров. Волонтеры присылают свои донаты в ОО "Справа Громад" ("Дело Общин" - пер. укр.). "Фонд Порошенко никогда не принимал донаты. Деньги фонда - это наши с Мариной деньги", подчеркнул он.
Политик заявил, что его команда "не только ищет на складах НАТО технику для военных, но и днем и ночью изготавливает разнообразные комплексы для войска".
Напоследок Порошенко поблагодарил за фото и подаренные флаги.
Накануне, 17 января, Порошенко разместил пост в телеграм-канале с фотографиями военного кладбища во Львове и заявил, что "война – это ещё и о потерях".
Бывший президент Украины заявил, что ещё полтора года назад могила Тараса Жеребецкого была крайней. "Сегодня на Марсовом поле во Львове все больше украинских флагов", добавил он.
Руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик ранее в интервью изданию "Украина.ру" заявил, что в украинском обществе появляются очаги здравомыслия, когда украинцы видят огромные военные кладбища.
Социологические опросы подтверждают, что украинское общество постепенно пробуждается. Было опубликовано исследование, согласно которому 50% жителей прифронтовых областей выступают за прекращение войны, несмотря на утрату территорий.
Вчера, 16:02
Порошенко показал, насколько выросло военное кладбище во ЛьвовеБывший президент Украины Петр Порошенко посетил кладбище во Львове и заявил, что "война – это ещё и о потерях". Пост Порошенко опубликовал 17 января в своем телеграм-канале
 
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