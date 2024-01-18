https://ukraina.ru/20240118/1052756046.html

"Это мои деньги". После посещения кладбища Порошенко посчитал, сколько инвестировал в ВСУ

"Это мои деньги". После посещения кладбища Порошенко посчитал, сколько инвестировал в ВСУ - 18.01.2024 Украина.ру

"Это мои деньги". После посещения кладбища Порошенко посчитал, сколько инвестировал в ВСУ

Бывший президент Украины, глава партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко передал на нужды ВСУ 4,2 миллиарда гривен (почти 10 млрд рублей). Об этом он написал 18 января в своём телеграм-канале

2024-01-18T11:39

2024-01-18T11:39

2024-01-18T11:39

новости

украина

петр порошенко

марина порошенко

всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/12/1052755806_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_26c29ccf6c74e505e5a933d4c8d31047.jpg.webp

С начала специальной военной операции на Украине Порошенко и его команда финансируют ВСУ.Экс-президент отметил, что это деньги не доноров или волонтеров. Волонтеры присылают свои донаты в ОО "Справа Громад" ("Дело Общин" - пер. укр.). "Фонд Порошенко никогда не принимал донаты. Деньги фонда - это наши с Мариной деньги", подчеркнул он.Политик заявил, что его команда "не только ищет на складах НАТО технику для военных, но и днем и ночью изготавливает разнообразные комплексы для войска".Напоследок Порошенко поблагодарил за фото и подаренные флаги.Накануне, 17 января, Порошенко разместил пост в телеграм-канале с фотографиями военного кладбища во Львове и заявил, что "война – это ещё и о потерях". Бывший президент Украины заявил, что ещё полтора года назад могила Тараса Жеребецкого была крайней. "Сегодня на Марсовом поле во Львове все больше украинских флагов", добавил он.Руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик ранее в интервью изданию "Украина.ру" заявил, что в украинском обществе появляются очаги здравомыслия, когда украинцы видят огромные военные кладбища.Социологические опросы подтверждают, что украинское общество постепенно пробуждается. Было опубликовано исследование, согласно которому 50% жителей прифронтовых областей выступают за прекращение войны, несмотря на утрату территорий.

https://ukraina.ru/20240117/1052746090.html

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, петр порошенко, марина порошенко, всу