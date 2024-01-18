https://ukraina.ru/20240118/1052751541.html

Михаил Амерберг: Россия сделает из ВСУ "французов из Бендер" и проложит дорогу от Харькова до Одессы

Михаил Амерберг: Россия сделает из ВСУ "французов из Бендер" и проложит дорогу от Харькова до Одессы - 18.01.2024 Украина.ру

Михаил Амерберг: Россия сделает из ВСУ "французов из Бендер" и проложит дорогу от Харькова до Одессы

Украина все-таки хотела бы оставить часть боеспособных сил на Одесском направлении. Поэтому все остальные дыры на фронте она затыкает "мясом". Поэтому там в разы усилен отлов мужского населения. Мы все эти кадры видим

2024-01-18T05:02

2024-01-18T05:02

2024-01-18T05:02

интервью

россия

всу

приднестровье

молдавия

сво

украина

одесса

харьков

гражданская война

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При этом одесская группировка ВСУ растаскивается. На данный момент время работает на нас и против них. И это хорошо, говорит эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов, бывший офицер молдавской армии Михаил Амерберг. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Ранее в МИД РФ заявили, что если опубликованные в СМИ планы Молдавии организовать на своей территории обучение украинских военнослужащих с участием инструкторов из стран НАТО окажется правдой, то Кишинев будет считаться пособником киевского режима, что вынудит Москву принимать соответствующие меры.- Михаил, сохранились на территории Молдавии крупные полигоны или оборонные предприятия? В какой степени этой инфраструктуры хватило бы для подготовки ВСУ?- Я служил по контракту в 2011 году. С того времени многое изменилось, учитывая накачку оружием Молдавии, которой занимается Запад. Но каких-то крупных полигонов и оборонных предприятий там сейчас нет.Молдавская армия давно испытывала проблемы с полигонами, поскольку они не соответствуют требованиям безопасности. Однажды это привело к трагедии, когда пуля вылетела за территорию полигона и угодила пастуху в голову. Снаряды тоже регулярно вылетают за территорию полигона. Я сам видел обычные сельскохозяйственные поля, засеянные "хвостовиками" от боеприпасов к гранатометам.Почему так происходит? Все эти полигоны построили еще в советское время в относительно безлюдных местах. Но потом эти территории начали застраиваться, что привело к озвученным мной проблемам. Более того, бывали случаи, когда молдавские военные арендовали обычные сельскохозяйственные угодья для проведения учений. Особенно плачевная ситуация – в Бельцах, где полигон вроде бы есть, но по сути его как бы нет.Относительно крупный полигон в Бульбоака, где я тоже проходил службу, (в 20 километрах от зоны безопасности приднестровского конфликта – ред.) на тот момент тоже не соответствовал нормам. Может быть, там что-то сделали. Но тогда даже стрельбища там были примитивными. Это было просто поле, где даже не было движущихся мишеней.Что касается инструкторов, то я видел американских инструкторов из спецподразделений США (те самые "зеленые береты"). Они готовили подразделения молдавского спецназа "Фулджер". Была еще специальная офицерская группа, которая проводила туда отбор.Повторюсь, с 2011 года там многое могло измениться. Вся эта активность особенно увеличилась с началом СВО. И теоретически ВСУ там готовить могут.- Теперь поясните общий контекст этого заявления МИД РФ. Почему именно сейчас в СМИ появились такие планы?- Недавно вышло официальное заявление МГБ Приднестровья, что на территории Молдовы готовятся диверсионные группы численностью в 60 человек из граждан Украины, которые должны будут заниматься диверсиями, а также ликвидацией и похищением лиц, связанных с органами власти и безопасности ПМР.МГБ, как и любая спецслужба, старается быть очень осторожной в своих высказываниях, чтобы не посеять панику в регионе, который в этом плане весьма чувствительный. Но если ведомство вышло с этой информацией, это означает, что в Молдове действительно что-то подобное готовится.То, что в Молдове готовят каких-то непонятных людей, известно давно. То, что Молдова наводнена инструкторами из США, Великобритании и Франции, мы тоже знаем. Боевиков готовят и по линии минобороны, и по линии МВД. Это вызывает тревогу. Это размывает весь переговорный формат, на котором Приднестровье постоянно настаивает.На Приднестровье началось оказываться то самое экономическое давление, которого мы так долго ждали. Приднестровских экономических агентов будут жестко налогооблагать. Тут в разы вырастут цены на товары первой необходимости. Учитывая, что зарплаты тут небольшие, это очень ударит по жителям региона.Как мы с вами обсуждали в прошлых интервью, задача наших врагов остается прежней – создать напряжение внутри региона и посеять тут панику.- Я давно собирался вас спросить по поводу оружейного склада в Колбасном. Правду ли говорят, что там настолько много боеприпасов, что уничтожение какого-либо из арсенала может спровоцировать разрушения, сравнимые с атомным взрывом? Или это немного легенда?- Это немного легенда. Серьезный взрыв может быть только в том случае, если все склады взорвутся одновременно. Так не бывает. Когда в 2017 году на Украине горели склады в Балаклее, они взрывались несколько дней. А ведь по размеру они ничуть не меньше складов в Колбасной.Я на складах в Колбасной ни разу не был. Да, там колоссальные запасы оружия и боеприпасов. Но эти запасы можно было считать колоссальными до СВО. По всем завышенным оценкам там хранятся 100 тысяч артиллерийских снарядов. В условиях боев сегодняшней интенсивности это ни о чем.- Украинские эксперты разгоняют версию, что если ВС РФ продвинутся на фронте на 40 километров (дескать, потому что это длина приднестровской территории), то Румыния и Молдавия должны будут захватить ПМР. Насколько вероятно такое развитие событий?- Этого не будет.Я не думаю, что Румыния ввяжется именно в приднестровскую авантюру. Цель Бухареста – втянуть Молдову в орбиту Румынии, чтобы под этим соусом РМ вступила в Евросоюз.Сами правила Евросоюза подразумевают, что нужно проводить референдум о вступлении.Майя Санду, которая сейчас ездит по Брюсселям, продвигает идею о вступлении в ЕС без Приднестровья, нарушая национальную конституцию. Ей Приднестровье не нужно. Территория, может, и нужна, а люди точно не нужны. Зачем ей 400 тысяч человек, которые будут голосовать против Унири? Поэтому Кишинев делает все, чтобы как можно больше людей уехали за пределы всего молдавского региона.Тут есть важный момент. Санду заявила, что необходимо провести референдум о вступлении Молдовы в Евросоюз. Вся история Молдовы показывает, что если ты хочешь похоронить какую-то идею, ты должен провести референдум. В республике уже провели два референдума, которые были признаны недействительными из-за низкой явки. Санду прекрасно понимает, что этот референдум будет провален. Молдавское население референдумы всерьез не воспринимает.Есть еще версия, что она хочет провести референдум в один день с выборами (запланированы на сентябрь), чтобы размыть эту историю и создать непонятную ситуацию. Но до осени еще очень далеко. И я убежден, что все слова Санду о референдуме – это пиар-акция.Санду пытается представить себя как большого демократа. Мол, я за свободное волеизъявление народа. Но на самом деле до сентября могут произойти события, после которых референдум уже не понадобится.Мы все привязаны к ситуации, которая происходит на Украине. Это тревожный момент. Если Санду знает, что референдум – это провальная затея, то это значит, что она что-то сделает до него.А все эти провокации, связанные с военным сегментом, направлены на то, чтобы Молдова ушла в Румынию. Может быть, она попытается изобразить попытку государственного переворота "агентами Кремля" или "приднестровскими диверсантами".Но просто так на ровном месте у нее это не получится. Потому что западные кураторы сейчас – тоже в ожидании элементов генерального российского наступления на тот же Харьков, чтобы потом принимать решения в зависимости от развития ситуации.Чем ближе ВС РФ будут подходить к Одессе, тем быстрее будут развиваться эти события. Начнется игра на опережение. Молдову мы потеряем. Но никакие румынские войска в Приднестровье не пойдут. Приднестровье им нужно только как точка для совершения провокаций.Да, это не исключает попытку захвата ПМР. Президентские выборы в РФ – самое подходящее для этого время. Это было бы серьезным унижением для Москвы. Но даже если регион на какое-то время окажется под оккупацией, Россия все равно его будет освобождать.- Остается ли актуальным сценарий, при котором Молдова попытается взять Бендеры, чтобы отделиться от ПМР по Днестру?- Да. Преступное руководство в Молдове вынашивает именно такие планы. Они хотят, чтобы граница была по Днестру, как это было до 1940 года.- Постепенно переходим к надеждам на российское наступление. В каком сейчас состоянии одесская группировка ВСУ? Она там так и стоит? Или нам удается растащить ее по разным направлениям и перебить?- Она растаскивается. Причем очень серьезно. Украина все-таки хотела бы оставить часть боеспособных сил на Одесском направлении. Поэтому все остальные дыры на фронте она затыкает "мясом". Поэтому там в разы усилен отлов мужского населения. Мы все эти кадры видим. Но, повторюсь, одесская группировка ВСУ растаскивается. На данный момент время работает на нас и против них. И это хорошо.- Я задавал этот вопрос, но задам еще раз. В состоянии ли ВКС РФ нанести удар по украинским группировкам на стадии развертывания, которые могут попытаться осуществить какие-то действия в отношении Приднестровья?- Могут. Да, сейчас есть определённые проблемы с Черноморским флотом. Но вся территория Украины сейчас простреливается на влет и на вылет. Более того, Россия может простреливать всю территорию Европы. С этим проблем нет. Руководство Молдовы это тоже понимает.Я бы хотел рассказать об еще одном риске – энергетическом."Нафтогаз" не внес в список транзитеров голубого топлива через свою территорию "Молдовагаз" (дочернее предприятие "Газпрома"). Украина и ранее заявляла, что в 2024 году она прекратит транспортировку российского газа через свою территорию. А министр энергетики Молдавии Парликов сделал просто волшебное заявление, что Кишинев будет покупать сжиженный газ. Хотя он до этого делал заявление, что Молдова возобновит покупки российского газа.Как это понимать? Кишинев закупает тот же самый газпромовский газ через кипрские фирмы-прокладки, только в несколько раз дороже.Но этот момент будет решающим. Если Приднестровье останется без газа, Молдова останется без света. Потому что 90% электроэнергии в РМ поставляет Кучурганская ГРЭС, которая работает на российском газе. Видите, как тут все взаимосвязано.Поэтому Кишинев пытается решить эту энергетическую проблему так, чтобы смело крутануть вентиль и задушить Приднестровье энергетически, вызвав тут панику, а Молдова при этом не пострадала бы. Пока у них таких мощностей нет. Они уже пытались запитаться от Румынии, но это совершенно иная европейская система, и это очень дорого.Бухарест вроде как считает молдаван братьями и готовит Унирю, но что-то светом их обеспечить не хочет. Может быть, этот вопрос будут решать после объединения. Но пока ничего не выходит.- Вы сказали про Черноморский флот. Лично вы, не как эксперт, а по-человечески, мечтаете о крупной десантной операции в Одессу? Или сегодняшний военный корабль действительно стал обычной пусковой установкой для ракет, притом весьма уязвимой?- Я много о чем мечтаю. О десанте тоже. Но массовое боевое десантирование сегодня невозможно. Вообще, за всю историю ВДВ боевое десантирование было всего пару раз, и очень неудачно с очень большими потерями. Это себя не оправдывает.Похоже, России придется идти в Приднестровье наземным путем. Ключ к Одессе – это Николаев. Ключ к Николаеву – Днепропетровск. Ключ к Днепропетровску – Харьков. Надеюсь, всем все понятно.- Получается, нам как в Великую Отечественную войну придется брать под контроль все Правобережье.- Именно так. Другого варианта реализовать цели СВО нет. Это наша земля, это наши люди. Да, часть из них попала под влияние нацистской пропаганды. Людей, которые были не согласны с этим режимом, похищали и убивали. Но территория это – не вражеская. Это наша территория, захваченная преступным режимом, который незаконно пришел к власти.Никто не поднимал вопрос о независимости Украины до тех пор, пока она не стала вооруженным и опасным для России государством, готовым принять на своей территории ее врагов. И теперь мы должны четко понимать, что любой украинский регион – это точно такая же русская земля, как и Подмосковье.Никто не собирается унижать украинцев. Например, в Приднестровье три государственных языка (русский, украинский и молдавский). У меня возле дома спокойно можно услышать гагаузскую и болгарскую речь. В чем проблема?Так что мы должны этот вопрос дожать.- Можно ли идеально подготовиться к этому генеральному наступлению? Или ВС РФ придется действовать, не решив ряд своих проблем?- Я вам проложил дорожку от Харькова до Одессы. С какой скоростью мы по ней пойдем, будет зависеть от того, сколько еще сможет Запад вооружать этот преступный киевский режим, от наличия людского ресурса на Украине и от психологического состояния ее армии и общества. Если по всем этим направлениям мы начнем качественно работать, мы получим результат.Я считаю, что мы не должны относиться ко всем украинским военнослужащим как к военным преступникам. Там полно людей, которых туда загнали силой.Знаете, я недавно побывал в историческом музее Бендер. Я там узнал о том, как во время Гражданской войны работали большевики. Они называли французских солдат товарищами. Потому что у них была определенная классовая сознательность и идеологическая подоплека.В 1919 году произошло знаменитое Бендерское восстание. В городе стояли румынские войска, а в Бендерской крепости находился французский гарнизон от Антанты. Когда рабочие-железнодорожники подняли восстание, они так поработали с французскими солдатами, что румынская жандармерия писала в своих сводках: "На французский гарнизон полагаться не стоит. Он подвержен большевистской пропаганде".Да, само восстание было неудачным. Но французский гарнизон прикрыл своими пулеметами восставших, когда они уходили из Бендер за Днестр. Французы вступили в бой с румынами. А на подавление французского гарнизона загнали головорезов из африканских колоний (зуавов). Многих французских солдат убили, а тех, кто выжил, отправили на каторгу.Это идеальный пример работы с личным составом противником. Точно так же нам надо работать с личным составом ВСУ. Да, с откровенными нацистами мы ничего не сделаем. Но определенных успехов мы добьемся. Часть украинских солдат понимают, что они не воюют за свою землю, потому что их земли продали американским транснациональным корпорациям. За свою землю воюет Россию.Я вообще считаю, что СВО надо сравнивать с Гражданской войной. В России почему-то мало пишут про интервенцию, когда чехи, японцы, американцы и англичане высадились на Дальнем Востоке. Тогда даже смеялись над Колчаком: "Мундир английский, погон французский, табак японский, правитель омский". Сам народ понимал, что ему нужна народная власть. А те, кто с ним не согласился, встал на сторону тех, кто пришел поделить Россию.Сейчас мы тоже боремся с этой интернациональной сволочью со всего мира. И украинцы – это такие же русские люди, которые жили тогда. Их одурманили, потому что мы с ними не работали. А почему мы с ними не работали? Потому что занимались капитализмом. Тут олигархи, там олигархи. А люди где? Все это сейчас приходится нам разгребать. Надеюсь, что разгребем.

https://ukraina.ru/20230719/1048112632.html

https://ukraina.ru/20240117/1052746993.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

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