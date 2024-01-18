https://ukraina.ru/20240118/1052748410.html

Законом и пистолетом. Дмитрий Краснов о том, как России вернуть замороженные Западом активы

Законом и пистолетом. Дмитрий Краснов о том, как России вернуть замороженные Западом активы - 18.01.2024 Украина.ру

Законом и пистолетом. Дмитрий Краснов о том, как России вернуть замороженные Западом активы

Владимир Зеленский после общения в кулуарах в Давосе, которое было похоже на жёсткий разнос со стороны западных лидеров, вероятно, хочет застрелиться. Между тем поляки завидуют несчастным украинским "беженцам", которые сыто бедствуют в щедрой Европе

2024-01-18T04:22

2024-01-18T04:22

2024-01-18T04:22

интервью

давос

украина

владимир зеленский

россия

польша

украинские беженцы

"формула мира"

замороженные активы

запад

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал почетный адвокат России, член Общественной палаты Москвы Дмитрий Краснов.Встреча советников по национальной безопасности по украинской "формуле мира" завершилась в Давосе без четкого плана продвижения вперед, сообщает Bloomberg. Владимир Зеленский во время выступления на Всемирном экономическом форуме призвал страны Запада к большей поддержке ВСУ, чтобы Россия не одержала победу в войне.— Дмитрий Анатольевич, есть ли смысл обсуждать итоги встречи в Давосе и заявления по "украинской формуле мира"?— Откройте первые полосы и главные страницы сайтов ведущих англоязычных медиа. Где Давос? Нет его. Есть американские выборы, поиск проблем в Китае. Есть данные про Израиль, Иран. Освещена тема хуситов.Итогов Всемирного экономического форума и Украины нет. Это ищите среди второстепенных новостей и сплетен.Бойкие воинственные заявления в Давосе, к которым все уже привыкли и которые по традиции были сделаны, могут лишь подогреть патриотизм членов "батальона Монако". Это тысячи политиков, чиновников и бизнесменов призывного возраста, которые вместе со своими сыновьями прекрасно себя чувствуют на курортах французской Ривьеры, в швейцарских Альпах и элитных кварталах европейских столиц. В соцсетях на день-другой поднимется волна "перемоги".Зеленскому же после общения в кулуарах, более похожего на жёсткий разнос, вероятно хочется застрелиться — уже никто не хочет платить за его шоу.— Более 12 миллионов украинцев пересекли границу с Польшей с начала спецоперации, но на постоянное жительство остался только один миллион беженцев, по данным социологического опроса Международного комитета спасения. На Украине же людей ждет адская мобилизация. Как считаете: лучше бедствовать в Польше, чем погибнуть на Украине?— Проблема выглядит несколько иначе, но от этого вопрос ещё занимательнее.Десятого января заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло сообщила, что в Европе пребывает 5,9 миллионов украинских беженцев. По данным Евростата, мужчин призывного возраста среди них около 650 тысяч. То есть, проблема касается чуть более 10% выехавших с Украины граждан.Вычтем из числа вероятных беглых призывников инвалидов и многодетных отцов. С самой первой мобилизации границы плотно (с поправкой на украинскую коррупцию) прикрылись. И процент легально выехавших мужчин, не подлежащих армейской службе, среди беженцев достаточно высокий: потенциальных бойцов попросту не выпускали с 2022 года.Вычтем и "батальон Монако". Хотя если они и вернутся на Украину, вряд ли рискуют быть пойманными на улице и отправленными на фронт. Эта участь грозит только украинским простолюдинам. Представители "элиты", кстати, преспокойно позволяют себе пересекать границу и сейчас, раздражая своей "надзаконностью" украинскую общественность.В результате опасаться возвращения на Украину приходится едва ли 1–2% беженцев. Это те, кто покинули страну незаконно: переплыли пограничную речку или выехали на "ездовом инвалиде". "Ездовой инвалид" — это новый, циничный украинский вид бизнеса для лиц с ограниченными возможностями. Пока разрешено выезжать из страны, самые ушлые из них десятки раз пересекают границу, каждый раз вывозя с собой нового сопровождающего.Что же до "бедствий в Польше", то почему же поляки завидуют несчастным беженцам? Потому что последние имеют право на бесплатное проживание и медпомощь (включая стоматологическую), на возмещение расходов на аренду жилья, проезд, питание детей, покупку одежды, оплату лекарств и на другие льготы.Например, на ребёнка от года до трёх лет выплачивается "семейный капитал" в 12 тысяч злотых. Полякам приходится зарабатывать то, что беженцам отдают с щедрого бюджетного плеча. На Украине о такой "халяве" и мечтать не приходится, поэтому беженцы предпочитают сытое "бедствие" в щедрой Европе.— Ранее 11 января спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук заявил, украинский зерновой коридор вышел на "довоенный объём поставок" — экспорт зерновых за первую неделю 2024 года достиг 1 миллиона тонн, что на 20% превысило показатели прошлого года. Почему мы пустили это на самотёк?[Украинский зерновой коридор — это морской путь из портов Большой Одессы: так называют порты Ильичёвска (он же Черноморск), Южного и Одессы в мировой океан вдоль побережья Одесской области.]— Разве среди задач специальной военной операции (СВО) фигурирует подрыв экономических основ Украины? Разве Россия воюет с крестьянами, выращивающими и продающими хлеб?Совсем недавно, после террористического удара по Белгороду, президент на встрече с участниками СВО, проходящими лечение в госпитале имени Вишневского, ещё раз повторил: "Сама Украина для нас не враг… Мы, конечно, можем ударить по площадям и в Киеве, и в любом другом городе. Я вас понимаю. У меня все кипит внутри. Но что — ударить по мирным людям? Нет, мы бьем по военным объектам — так и будем делать".Что же до зерновой сделки, которая была заключена ранее, то "западные партнёры" не выполнили своей части договора. Брать на себя новые обязательства и тщательно их выполнять в такой ситуации — бессмысленно.— Следственный комитет Российской Федерации (СКР) предложил разработать механизм ареста украденных у России средств. Реально ли вернуть эти деньги, на которые уже нацелилась Украина?— Реально — при одном условии.На Западе попытки замены стройной правовой системы правилами, которые можно переписывать в угоду сиюминутным интересам, разрывали саму ткань права. В результате нормы были заменены силой и целесообразностью, а так называемые права — лишь декорации.Перефразирую слова Аль Капоне на западный лад: законом и пистолетом можно добиться большего, чем только законом. ["Добрым словом и пистолетом вы можете добиться гораздо большего, чем одним только добрым словом". Эту фразу приписывают гангстеру Аль Капоне.]Заметьте, даже легендарный итальянец не говорил исключительно об оружии: правовое обоснование нужно даже тогда, когда право без пистолета не работает.Это реальность сегодняшнего дня. И не мы её создали. Россия противилась мейнстриму и не раз выступала против концепции "глобального миропорядка, построенного на правилах". Теперь остаётся лишь учесть существующее положение вещей и, добиваясь справедливости законом, не забывать о пистолете.То есть Россия сможет вернуть замороженные активы при условии, что будет достаточно сильной. Сильной настолько, чтобы "партнёры", взвесив риски и профиты, предпочли выполнить наши требования. Но и юридическое обоснование, конечно, будет нужно — без этого Запад не сможет сохранить лицо.— Со старта 7 октября новой фазы арабо-израильского конфликта прошло более 3 месяцев. Почему Израиль не может победить ХАМАС?— А какой победы можно ожидать? Министр экономики и промышленности Израиля Нир Баркат сказал 15 января: "Мы должны добиться полной капитуляции Хамаса, вернуть наших заложников, Хамас должен поднять белый флаг".Кто должен поднять белый флаг? Кто-то из палестинских лидеров? Если даже он это сделает, то палестинцы, подвергнутые эталонному геноциду, всё равно не остановятся в своей борьбе. Для удержания заложников достаточно буквально нескольких человек.И что же: Израиль, нанося неизбирательные удары, будет уничтожать целый народ до тех пор, пока, вместе с десятками тысяч мирных граждан, случайно не убьёт последнего боевика, удерживающего заложника? Но как Тель-Авив определит, что среди оставшихся в живых уже нет боевиков? Это нереально. Заявленная цель даже не иллюзорна — она лжива.ХАМАС — это не регулярная армия, которую можно разгромить и тем самым лишить боеспособности. Это не партия, которая может разбежаться, если лишится лидера. Это общественное движение, зародившееся как ответ на постоянное давление Израиля.Чем больше будет зверствовать израильская армия, тем сильнее будет ненависть палестинцев. Уничтожить, раздавить, стереть с лица земли ХАМАС невозможно, пока на планете жив хотя бы один палестинец.

https://ukraina.ru/20230228/1043951241.html

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Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, давос, украина, владимир зеленский, россия, польша, украинские беженцы, "формула мира", замороженные активы, запад