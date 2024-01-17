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Макрон пообещал Украине ракеты SCALP и сотни бомб - Reuters

Макрон пообещал Украине ракеты SCALP и сотни бомб - Reuters - 17.01.2024 Украина.ру

Макрон пообещал Украине ракеты SCALP и сотни бомб - Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон в феврале приедет на Украину для подписания соглашения, по которым Париж будет поставлять Киеву оружие, пишет Reuters

2024-01-17T10:25

2024-01-17T10:25

2024-01-17T10:25

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Соглашение о гарантиях безопасности, которое Макрон планирует завершить, включает поставку Киеву ракет большой дальности.По словам президента Франции, в ближайшие две недели будет доставлено около 40 ракет большой дальности SCALP и несколько сотен бомб.Франция уже поставила около 50 ракет SCALP, дальность действия которых составляет около 250 км, что в три раза превышает существующие ракетные мощности Украины.На прошлой неделе Киев посетил премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Он подписал соглашение о безопасности и объявил об увеличении военного финансирования Украины.

https://ukraina.ru/20240114/1052681938.html

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новости, украина, франция, эммануэль макрон, владимир зеленский, риши сунак, scalp