Макрон пообещал Украине ракеты SCALP и сотни бомб - Reuters - 17.01.2024 Украина.ру
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Макрон пообещал Украине ракеты SCALP и сотни бомб - Reuters
Макрон пообещал Украине ракеты SCALP и сотни бомб - Reuters - 17.01.2024 Украина.ру
Макрон пообещал Украине ракеты SCALP и сотни бомб - Reuters
Президент Франции Эммануэль Макрон в феврале приедет на Украину для подписания соглашения, по которым Париж будет поставлять Киеву оружие, пишет Reuters
2024-01-17T10:25
2024-01-17T10:25
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франция
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владимир зеленский
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Соглашение о гарантиях безопасности, которое Макрон планирует завершить, включает поставку Киеву ракет большой дальности.По словам президента Франции, в ближайшие две недели будет доставлено около 40 ракет большой дальности SCALP и несколько сотен бомб.Франция уже поставила около 50 ракет SCALP, дальность действия которых составляет около 250 км, что в три раза превышает существующие ракетные мощности Украины.На прошлой неделе Киев посетил премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Он подписал соглашение о безопасности и объявил об увеличении военного финансирования Украины.
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новости, украина, франция, эммануэль макрон, владимир зеленский, риши сунак, scalp
Новости, Украина, Франция, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Риши Сунак, SCALP

Макрон пообещал Украине ракеты SCALP и сотни бомб - Reuters

10:25 17.01.2024
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Президент Франции Эммануэль Макрон в феврале приедет на Украину для подписания соглашения, по которым Париж будет поставлять Киеву оружие, пишет Reuters
Соглашение о гарантиях безопасности, которое Макрон планирует завершить, включает поставку Киеву ракет большой дальности.
По словам президента Франции, в ближайшие две недели будет доставлено около 40 ракет большой дальности SCALP и несколько сотен бомб.
"Мы собираемся поставить гораздо больше оборудования и помочь Украине тем, что ей необходимо для защиты своего неба. Я сам поеду на Украину в феврале и завершу работу над этими текстами", - заявил Макрон.
Франция уже поставила около 50 ракет SCALP, дальность действия которых составляет около 250 км, что в три раза превышает существующие ракетные мощности Украины.
На прошлой неделе Киев посетил премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Он подписал соглашение о безопасности и объявил об увеличении военного финансирования Украины.
14 января, 12:31
"Разошлись в формулировках": СМИ нашли несостыковки в "гарантиях Британии для Украины"Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский "разошлись в характеристике" того, что именно прописано в заключенном британо-украинском договоре по безопасности, пишет издание "Украинская правда“
 
НовостиУкраинаФранцияЭммануэль МакронВладимир ЗеленскийРиши СунакSCALP
 
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Заголовок открываемого материала
10:25Макрон пообещал Украине ракеты SCALP и сотни бомб - Reuters
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