Макрон пообещал Украине ракеты SCALP и сотни бомб - Reuters
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Президент Франции Эммануэль Макрон в феврале приедет на Украину для подписания соглашения, по которым Париж будет поставлять Киеву оружие, пишет Reuters
Соглашение о гарантиях безопасности, которое Макрон планирует завершить, включает поставку Киеву ракет большой дальности.
По словам президента Франции, в ближайшие две недели будет доставлено около 40 ракет большой дальности SCALP и несколько сотен бомб.
"Мы собираемся поставить гораздо больше оборудования и помочь Украине тем, что ей необходимо для защиты своего неба. Я сам поеду на Украину в феврале и завершу работу над этими текстами", - заявил Макрон.
Франция уже поставила около 50 ракет SCALP, дальность действия которых составляет около 250 км, что в три раза превышает существующие ракетные мощности Украины.
На прошлой неделе Киев посетил премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Он подписал соглашение о безопасности и объявил об увеличении военного финансирования Украины.
14 января, 12:31"Разошлись в формулировках": СМИ нашли несостыковки в "гарантиях Британии для Украины"Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский "разошлись в характеристике" того, что именно прописано в заключенном британо-украинском договоре по безопасности, пишет издание "Украинская правда“