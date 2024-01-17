ПВО сбила четыре снаряда РСЗО RM-70 "Вампир" над Белгородской областью - МО РФ
© РИА Новости . Олег Гончаренко / Перейти в фотобанкСело Журавлевка Белгородского района обстреляли со стороны Украины
Над Белгородской областью система ПВО уничтожили четыре реактивных снаряда и два беспилотника, сообщили 17 декабря в Минобороны РФ
"Дежурными средствами ПВО были уничтожены четыре реактивных снаряда и два украинских беспилотных летательных аппарата перехвачены над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении МО РФ.
В российском военном ведомстве уточнили, что ВСУ применили реактивную системы залпового огня RM-70 "Вампир" и беспилотники самолётного типа.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков также сообщил, что системой противовоздушной обороны сбито несколько воздушных целей.
"По предварительным данным - пострадавших нет. В Белгородском районе повреждено остекление в нескольких жилых домах", - добавил глава региона.
В одном из поселков произошло отключение электричества.