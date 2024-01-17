ПВО сбила четыре снаряда РСЗО RM-70 "Вампир" над Белгородской областью - МО РФ - 17.01.2024 Украина.ру
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ПВО сбила четыре снаряда РСЗО RM-70 "Вампир" над Белгородской областью - МО РФ
ПВО сбила четыре снаряда РСЗО RM-70 "Вампир" над Белгородской областью - МО РФ - 17.01.2024 Украина.ру
ПВО сбила четыре снаряда РСЗО RM-70 "Вампир" над Белгородской областью - МО РФ
Над Белгородской областью система ПВО уничтожили четыре реактивных снаряда и два беспилотника, сообщили 17 декабря в Минобороны РФ
2024-01-17T09:38
2024-01-17T09:38
новости
россия
всу
белгородская область
вячеслав гладков
бпла
беспилотники
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В российском военном ведомстве уточнили, что ВСУ применили реактивную системы залпового огня RM-70 "Вампир" и беспилотники самолётного типа.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков также сообщил, что системой противовоздушной обороны сбито несколько воздушных целей."По предварительным данным - пострадавших нет. В Белгородском районе повреждено остекление в нескольких жилых домах", - добавил глава региона.В одном из поселков произошло отключение электричества.
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новости, россия, всу, белгородская область, вячеслав гладков, бпла, беспилотники
Новости, Россия, ВСУ, Белгородская область, Вячеслав Гладков, БПЛА, беспилотники

ПВО сбила четыре снаряда РСЗО RM-70 "Вампир" над Белгородской областью - МО РФ

09:38 17.01.2024
 
© РИА Новости . Олег Гончаренко / Перейти в фотобанкСело Журавлевка Белгородского района обстреляли со стороны Украины
Село Журавлевка Белгородского района обстреляли со стороны Украины - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости . Олег Гончаренко
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Над Белгородской областью система ПВО уничтожили четыре реактивных снаряда и два беспилотника, сообщили 17 декабря в Минобороны РФ
"Дежурными средствами ПВО были уничтожены четыре реактивных снаряда и два украинских беспилотных летательных аппарата перехвачены над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении МО РФ.
В российском военном ведомстве уточнили, что ВСУ применили реактивную системы залпового огня RM-70 "Вампир" и беспилотники самолётного типа.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков также сообщил, что системой противовоздушной обороны сбито несколько воздушных целей.
"По предварительным данным - пострадавших нет. В Белгородском районе повреждено остекление в нескольких жилых домах", - добавил глава региона.
В одном из поселков произошло отключение электричества.
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