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ПВО сбила четыре снаряда РСЗО RM-70 "Вампир" над Белгородской областью - МО РФ

ПВО сбила четыре снаряда РСЗО RM-70 "Вампир" над Белгородской областью - МО РФ - 17.01.2024 Украина.ру

ПВО сбила четыре снаряда РСЗО RM-70 "Вампир" над Белгородской областью - МО РФ

Над Белгородской областью система ПВО уничтожили четыре реактивных снаряда и два беспилотника, сообщили 17 декабря в Минобороны РФ

2024-01-17T09:38

2024-01-17T09:38

2024-01-17T09:38

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В российском военном ведомстве уточнили, что ВСУ применили реактивную системы залпового огня RM-70 "Вампир" и беспилотники самолётного типа.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков также сообщил, что системой противовоздушной обороны сбито несколько воздушных целей."По предварительным данным - пострадавших нет. В Белгородском районе повреждено остекление в нескольких жилых домах", - добавил глава региона.В одном из поселков произошло отключение электричества.

https://ukraina.ru/20240117/1052731841.html

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новости, россия, всу, белгородская область, вячеслав гладков, бпла, беспилотники