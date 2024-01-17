Атаки и провалы ВСУ, успехи россиян, "решающая территория". Главное на Украине на утро 17 января
09:00 17.01.2024 (обновлено: 09:20 17.01.2024)
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкС "Азовстали" вывозят раненых украинских военных
ВСУ не оставляют попыток атаковать российские территории несмотря на неудачи. ВС РФ успешно уничтожают националистов и технику. В Крыму призвали США учитывать, что полуостров является частью ядерной державы
В ночь на среду украинские войска выпустили по Горловке 13 снарядов калибра 155 миллиметров, среди которых три кассетных. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"После 0.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 0.00 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - указали в телеграм-канале представительства.
С 2.50 по 3.00 Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили еще 10 снарядов того же калибра, среди которых три с кассетной частью.
Ранним утром националисты выпустили 14 снарядов по Горловке и Еленовке.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 5.00 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - отметили в представительстве.
Затем с 5.40 по 5.55 по городу выпустили еще семь снарядов того же калибра.
Еленовка подверглась обстрелу в 5.10, по ней выпустили четыре снаряда калибра 155 миллиметров.
Кроме того, накануне вечером украинский беспилотник самолетного типа был уничтожен над Трубчевским районом в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз.
"Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте. Спасибо нашим защитникам!" - написал он в телеграм-канале.
При этом, данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации свидетельствуют, что в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Запорожской области звучит воздушная тревога.
Ее объявили в 4.39 мск в Харьковской области, в 5.06 - в Полтавской и Днепропетровской, еще через минуту - в Сумской.
Ночью сигнал звучал также в Николаевской и Одесской областях и на подконтрольных Киеву территориях Херсонской области.
Украинские СМИ писали о нескольких взрывах в Одессе и Днепропетровской области.
Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что украинские силовики самовольно оставляют позиции на Краснолиманском направлении.
"В районе населенных пунктов Макеевка (ЛНР) и Невское отмечен ряд фактов самовольного оставления позиций украинскими боевиками", - указал Марочко.
Он объяснил, что бежать в тыл военнослужащих заставила сложная оперативно-тактическая обстановка, существенное снижение боевого потенциала украинских подразделений, а также значительные успехи ВС РФ.
В декабре стало известно, что с начала специальной военной операции (СВО) ВСУ потеряли не менее 383 тысяч военнослужащих. Глава Минобороны Сергей Шойгу отдельно подчеркивал, что 159 тысяч военнослужащих Украина лишилась со старта своего контрнаступления, начавшегося в июне.
Сейчас медицинские учреждения Харькова переполнены ранеными украинскими солдатами.
По словам представителя оперативных служб, это вызвано большими потерями Вооруженных сил Украины на Купянском направлении.
"В том числе их везут в гражданские больницы. Там зачастую многие раненые лежат в коридорах, потому что мест в палатах уже нет", — подчеркнул он.
Успехи ВС РФ
В то же время российские военные громят противника и его технику.
Так, экипажи самолетов Су-25 нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе украинских войск на Донецком направлении, видео предоставило Минобороны РФ.
Отмечается, что после применения авиационных средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.
"По докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены. Полет прошел в штатном режиме", - сообщили в Минобороны.
Кроме того, расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Стрела-10М" одного из соединений ВДВ из состава группировки войск "Днепр" уничтожил разведывательный беспилотник ВСУ, который вел воздушную разведку позиций российских подразделений вдоль левого берега Днепра в Херсонской области.
"Во время боевого дежурства наблюдателем в воздухе был обнаружен нераспознанный БПЛА, который летел вдоль русла реки, ведя разведку левого берега Днепра, где держат оборону российские подразделения. В дальнейшем БПЛА был распознан как разведывательный беспилотный летательный аппарат ВСУ "Лелека-100", - указали в Минобороны.
С российского наблюдательного поста немедленно было доложено на пункт управления об обнаружении украинского беспилотника. Данная цель была взята на сопровождение экипажем ЗРК "Стрела-10М".
"После получения подтверждения цели десантники-зенитчики пуском ракеты сбили и уничтожили украинский разведывательный БПЛА", - сообщили в оборонном ведомстве.
В МО РФ отметили, что экипажи ЗРК "Стрела-10" Воздушно-десантных войск ежедневно несут боевое дежурство по прикрытию своих подразделений от средств воздушной разведки и нападения ВСУ, ежедневно сбивают и уничтожают несколько беспилотников.
Кроме того, расчет гаубицы Д-30 артиллерийского подразделения 6-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожил вооруженную группу и бронированную машину ВСУ на Купянском направлении.
"Благодаря корректировке артиллерийского огня с воздуха, производившейся в режиме реального времени, расчетом 122-миллиметровой гаубицы Д-30 6-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" было нанесено огневое поражение обнаруженной вооруженной группе и бронированной машине ВСУ", - рассказали в Минобороны РФ.
Там отметили, что обнаружение цели и ее уничтожение проводилось с использованием беспилотника.
"Противник предпринял попытку ротации своих войск в составе группы из 10 человек. У них принцип такой, если не выкопано определенное количество траншей и окопов, никого на отдых не отправят. Эти боевики с задачей справились. Все выкопали. Привезли на их место новых. Мы заметили их с "птички" (беспилотника - ред.) и накрыли вместе с бронированной машиной", - сказал командир расчета гаубицы Д-30 с позывным "Черный".
Бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в интервью YouTube-каналу Newsroom признал, что в отличие от Вооруженных сил страны российские войска массово оснащены ночными беспилотными летательными аппаратами.
Чиновник заявил о превосходстве российских дронов и подчеркнул, что Россия уже серийно производит дроны с приборами ночного видения и с тепловизионными камерами. Эти особенности позволяют российским военным совершать удары по территории Украины даже по ночам.
Экс-замминистра добавил, что Украине приходится выпускать беспилотники "чуть ли не в гаражах и на дому". При этом дроны с инфракрасным наведением он назвал экзотикой для ВСУ.
"Я не знаю, почему, но у нас ситуация в этом направлении (с беспилотниками) не позитивная. И с этим надо немедленно что-то делать", — призвал Тука.
Во вторник министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью ABC News указал, что украинские военные будут использовать в боях лопаты, если у них закончится оружие западного производства.
"Решающая территория" - Крым
Накануне бывший командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Годжес назвал Крым "решающей территорией". По его словам, тот, кто контролирует Крым, выиграет эту войну.
Экс-военный также указал, что в ближайшее время наземная наступательная операция на Крым вряд ли состоится. По его мнению, полуостров необходимо "сначала сделать непригодным для русских войск и России в целом". Для этого ВСУ надо высокоточное дальнобойное оружие для изолирования полуострова, в том числе для уничтожения Керченского моста.
Россия, по мнению Годжеса, не сможет воевать в течение следующих пяти лет, так как в первую очередь там уничтожается промышленность. А подталкивание Украины к переговорам с Россией экс-военный назвал "смешным".
Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец назвал абсолютной чепухой этот план Годжеса по войне за крымский полуостров.
"Для Крыма это – пустая риторика пустого персонажа и сбитого летчика. Все попытки разговоров о Крыме – это абсолютная чепуха, которая рассчитана в первую очередь на психологическую обработку как американских граждан, так и граждан Украины", - сказал Чегринец.
По его словам, любой разумный человек на Западе понимает, что Крым был, есть и навсегда останется частью России.
"Тонущий корабль под названием Украина уже ничего не спасет, и здесь можно только продлить агонию этого недогосударства", - сказал Чегринец.
В свою очередь заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус заявил, что США в своих планах и угрозах стоит учитывать, что полуостров является частью ядерной державы.
"В США в своем плане как всегда упускают то, что Крым - это территория России и они говорят с ядерной державой, у которой в доктрине все прописано", - напомнил Шонус.
По его словам, подобные разговоры на счет Крыма - не более чем попытка прикрыть проваленное украинское контрнаступление, желание отвлечь и замылить глаза украинскому народу и оправдать потраченные и будущие расходы на вооружения и военную помощь, а также бесполезная попытка когнитивного воздействия на россиян с целью устрашения.
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