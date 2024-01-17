https://ukraina.ru/20240117/1052731841.html

Атаки и провалы ВСУ, успехи россиян, "решающая территория". Главное на Украине на утро 17 января

Атаки и провалы ВСУ, успехи россиян, "решающая территория". Главное на Украине на утро 17 января - 17.01.2024 Украина.ру

Атаки и провалы ВСУ, успехи россиян, "решающая территория". Главное на Украине на утро 17 января

Украина.ру, 17.01.2024

2024-01-17T09:00

2024-01-17T09:00

2024-01-17T09:20

хроники

эксклюзив

спецоперация

крым

территория

россия

украина

атака

обстрелы

беспилотники

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1b/1036921325_0:0:3204:1803_1920x0_80_0_0_614f6e9edc6f05e2271833efe8866943.jpg

ВСУ не оставляют попыток атаковать российские территории несмотря на неудачи. ВС РФ успешно уничтожают националистов и технику. В Крыму призвали США учитывать, что полуостров является частью ядерной державыВ ночь на среду украинские войска выпустили по Горловке 13 снарядов калибра 155 миллиметров, среди которых три кассетных. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.С 2.50 по 3.00 Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили еще 10 снарядов того же калибра, среди которых три с кассетной частью.Ранним утром националисты выпустили 14 снарядов по Горловке и Еленовке."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 5.00 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - отметили в представительстве.Затем с 5.40 по 5.55 по городу выпустили еще семь снарядов того же калибра. Еленовка подверглась обстрелу в 5.10, по ней выпустили четыре снаряда калибра 155 миллиметров.Кроме того, накануне вечером украинский беспилотник самолетного типа был уничтожен над Трубчевским районом в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз."Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте. Спасибо нашим защитникам!" - написал он в телеграм-канале.При этом, данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации свидетельствуют, что в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Запорожской области звучит воздушная тревога.Ее объявили в 4.39 мск в Харьковской области, в 5.06 - в Полтавской и Днепропетровской, еще через минуту - в Сумской.Ночью сигнал звучал также в Николаевской и Одесской областях и на подконтрольных Киеву территориях Херсонской области.Украинские СМИ писали о нескольких взрывах в Одессе и Днепропетровской области.Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что украинские силовики самовольно оставляют позиции на Краснолиманском направлении."В районе населенных пунктов Макеевка (ЛНР) и Невское отмечен ряд фактов самовольного оставления позиций украинскими боевиками", - указал Марочко.Он объяснил, что бежать в тыл военнослужащих заставила сложная оперативно-тактическая обстановка, существенное снижение боевого потенциала украинских подразделений, а также значительные успехи ВС РФ.В декабре стало известно, что с начала специальной военной операции (СВО) ВСУ потеряли не менее 383 тысяч военнослужащих. Глава Минобороны Сергей Шойгу отдельно подчеркивал, что 159 тысяч военнослужащих Украина лишилась со старта своего контрнаступления, начавшегося в июне.Сейчас медицинские учреждения Харькова переполнены ранеными украинскими солдатами.По словам представителя оперативных служб, это вызвано большими потерями Вооруженных сил Украины на Купянском направлении."В том числе их везут в гражданские больницы. Там зачастую многие раненые лежат в коридорах, потому что мест в палатах уже нет", — подчеркнул он.Успехи ВС РФВ то же время российские военные громят противника и его технику.Так, экипажи самолетов Су-25 нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе украинских войск на Донецком направлении, видео предоставило Минобороны РФ.Отмечается, что после применения авиационных средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.Кроме того, расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Стрела-10М" одного из соединений ВДВ из состава группировки войск "Днепр" уничтожил разведывательный беспилотник ВСУ, который вел воздушную разведку позиций российских подразделений вдоль левого берега Днепра в Херсонской области."Во время боевого дежурства наблюдателем в воздухе был обнаружен нераспознанный БПЛА, который летел вдоль русла реки, ведя разведку левого берега Днепра, где держат оборону российские подразделения. В дальнейшем БПЛА был распознан как разведывательный беспилотный летательный аппарат ВСУ "Лелека-100", - указали в Минобороны.С российского наблюдательного поста немедленно было доложено на пункт управления об обнаружении украинского беспилотника. Данная цель была взята на сопровождение экипажем ЗРК "Стрела-10М"."После получения подтверждения цели десантники-зенитчики пуском ракеты сбили и уничтожили украинский разведывательный БПЛА", - сообщили в оборонном ведомстве.В МО РФ отметили, что экипажи ЗРК "Стрела-10" Воздушно-десантных войск ежедневно несут боевое дежурство по прикрытию своих подразделений от средств воздушной разведки и нападения ВСУ, ежедневно сбивают и уничтожают несколько беспилотников.Кроме того, расчет гаубицы Д-30 артиллерийского подразделения 6-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожил вооруженную группу и бронированную машину ВСУ на Купянском направлении."Благодаря корректировке артиллерийского огня с воздуха, производившейся в режиме реального времени, расчетом 122-миллиметровой гаубицы Д-30 6-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" было нанесено огневое поражение обнаруженной вооруженной группе и бронированной машине ВСУ", - рассказали в Минобороны РФ.Там отметили, что обнаружение цели и ее уничтожение проводилось с использованием беспилотника."Противник предпринял попытку ротации своих войск в составе группы из 10 человек. У них принцип такой, если не выкопано определенное количество траншей и окопов, никого на отдых не отправят. Эти боевики с задачей справились. Все выкопали. Привезли на их место новых. Мы заметили их с "птички" (беспилотника - ред.) и накрыли вместе с бронированной машиной", - сказал командир расчета гаубицы Д-30 с позывным "Черный".Бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в интервью YouTube-каналу Newsroom признал, что в отличие от Вооруженных сил страны российские войска массово оснащены ночными беспилотными летательными аппаратами.Чиновник заявил о превосходстве российских дронов и подчеркнул, что Россия уже серийно производит дроны с приборами ночного видения и с тепловизионными камерами. Эти особенности позволяют российским военным совершать удары по территории Украины даже по ночам.Экс-замминистра добавил, что Украине приходится выпускать беспилотники "чуть ли не в гаражах и на дому". При этом дроны с инфракрасным наведением он назвал экзотикой для ВСУ."Я не знаю, почему, но у нас ситуация в этом направлении (с беспилотниками) не позитивная. И с этим надо немедленно что-то делать", — призвал Тука.Во вторник министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью ABC News указал, что украинские военные будут использовать в боях лопаты, если у них закончится оружие западного производства."Решающая территория" - КрымНакануне бывший командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Годжес назвал Крым "решающей территорией". По его словам, тот, кто контролирует Крым, выиграет эту войну.Экс-военный также указал, что в ближайшее время наземная наступательная операция на Крым вряд ли состоится. По его мнению, полуостров необходимо "сначала сделать непригодным для русских войск и России в целом". Для этого ВСУ надо высокоточное дальнобойное оружие для изолирования полуострова, в том числе для уничтожения Керченского моста.Россия, по мнению Годжеса, не сможет воевать в течение следующих пяти лет, так как в первую очередь там уничтожается промышленность. А подталкивание Украины к переговорам с Россией экс-военный назвал "смешным".Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец назвал абсолютной чепухой этот план Годжеса по войне за крымский полуостров.По его словам, любой разумный человек на Западе понимает, что Крым был, есть и навсегда останется частью России."Тонущий корабль под названием Украина уже ничего не спасет, и здесь можно только продлить агонию этого недогосударства", - сказал Чегринец.В свою очередь заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус заявил, что США в своих планах и угрозах стоит учитывать, что полуостров является частью ядерной державы."В США в своем плане как всегда упускают то, что Крым - это территория России и они говорят с ядерной державой, у которой в доктрине все прописано", - напомнил Шонус.По его словам, подобные разговоры на счет Крыма - не более чем попытка прикрыть проваленное украинское контрнаступление, желание отвлечь и замылить глаза украинскому народу и оправдать потраченные и будущие расходы на вооружения и военную помощь, а также бесполезная попытка когнитивного воздействия на россиян с целью устрашения.

https://ukraina.ru/20240116/1052717074.html

https://ukraina.ru/20240116/1052714892.html

https://ukraina.ru/20240115/1052698895.html

крым

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

хроники, эксклюзив, спецоперация, крым, территория, россия, украина, атака, обстрелы, беспилотники, всу, вс рф, ядерный