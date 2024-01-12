https://ukraina.ru/20240112/1052646202.html
США прекратили поставки оружия Украине— Кирби
США прекратили поставки оружия Украине— Кирби - 12.01.2024 Украина.ру
США прекратили поставки оружия Украине— Кирби
Помощь США Киеву прекратилась до одобрения конгрессом запроса на новые средства. Об этом 11 января заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби
2024-01-12T07:12
2024-01-12T07:12
2024-01-12T07:21
помощь
сша
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новости
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"Мы передали последний пакет помощи, поэтому критически важно, чтобы конгресс одобрил дальнейшее финансирование. Помощь, которую мы предоставляли, остановилась", - сказал Кирби.В конце декабря США выделили Украине последний пакет помощи на 250 миллионов долларов. Продолжение финансирования на 2024 год пока не прошло согласование в конгрессе.Эксперты в статье для Washington Post предупреждали о катастрофичных последствиях для Киева, если новых поставок не будет.Однако Кремль считает, что поставки возобновятся. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, "Америка продолжит свою вовлеченность в этот конфликт".
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помощь, сша, джон кирби, новости, украина, зарубежье
помощь, США, Джон Кирби, Новости, Украина, Зарубежье
США прекратили поставки оружия Украине— Кирби
07:12 12.01.2024 (обновлено: 07:21 12.01.2024)
Помощь США Киеву прекратилась до одобрения конгрессом запроса на новые средства. Об этом 11 января заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби
"Мы передали последний пакет помощи, поэтому критически важно, чтобы конгресс одобрил дальнейшее финансирование. Помощь, которую мы предоставляли, остановилась", - сказал Кирби.
В конце декабря США выделили Украине последний пакет помощи на 250 миллионов долларов. Продолжение финансирования на 2024 год пока не прошло согласование в конгрессе.
Эксперты в статье для Washington Post предупреждали о катастрофичных последствиях для Киева, если новых поставок не будет.
Однако Кремль считает, что поставки возобновятся. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, "Америка продолжит свою вовлеченность в этот конфликт".