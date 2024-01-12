США прекратили поставки оружия Украине— Кирби - 12.01.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240112/1052646202.html
США прекратили поставки оружия Украине— Кирби
США прекратили поставки оружия Украине— Кирби - 12.01.2024 Украина.ру
США прекратили поставки оружия Украине— Кирби
Помощь США Киеву прекратилась до одобрения конгрессом запроса на новые средства. Об этом 11 января заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби
2024-01-12T07:12
2024-01-12T07:21
помощь
сша
джон кирби
новости
украина
зарубежье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103327/76/1033277678_0:0:6000:3376_1920x0_80_0_0_5d2367604b2ea027c6ab33f719a3155a.jpg
"Мы передали последний пакет помощи, поэтому критически важно, чтобы конгресс одобрил дальнейшее финансирование. Помощь, которую мы предоставляли, остановилась", - сказал Кирби.В конце декабря США выделили Украине последний пакет помощи на 250 миллионов долларов. Продолжение финансирования на 2024 год пока не прошло согласование в конгрессе.Эксперты в статье для Washington Post предупреждали о катастрофичных последствиях для Киева, если новых поставок не будет.Однако Кремль считает, что поставки возобновятся. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, "Америка продолжит свою вовлеченность в этот конфликт".
https://ukraina.ru/20240109/1052583828.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103327/76/1033277678_667:0:6000:4000_1920x0_80_0_0_4a87111ddc849090ff1982f54d78c06d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
помощь, сша, джон кирби, новости, украина, зарубежье
помощь, США, Джон Кирби, Новости, Украина, Зарубежье

США прекратили поставки оружия Украине— Кирби

07:12 12.01.2024 (обновлено: 07:21 12.01.2024)
 
© AP / Alex BrandonПредставитель Пентагона Джон Кирби выступает на брифинге для СМИ в Пентагоне в понедельник, 14 февраля 2022 г., в Вашингтоне.
Представитель Пентагона Джон Кирби выступает на брифинге для СМИ в Пентагоне в понедельник, 14 февраля 2022 г., в Вашингтоне. - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© AP / Alex Brandon
Читать в
Помощь США Киеву прекратилась до одобрения конгрессом запроса на новые средства. Об этом 11 января заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби
"Мы передали последний пакет помощи, поэтому критически важно, чтобы конгресс одобрил дальнейшее финансирование. Помощь, которую мы предоставляли, остановилась", - сказал Кирби.
В конце декабря США выделили Украине последний пакет помощи на 250 миллионов долларов. Продолжение финансирования на 2024 год пока не прошло согласование в конгрессе.
Эксперты в статье для Washington Post предупреждали о катастрофичных последствиях для Киева, если новых поставок не будет.

Однако Кремль считает, что поставки возобновятся. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, "Америка продолжит свою вовлеченность в этот конфликт".
Форум Какая Украина нам нужна? - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
9 января, 09:40
Пушилин предостерег от иллюзий насчет западной помощи КиевуГлава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин предостерег от иллюзий о возможном прекращении Западом помощи Киеву, передает 9 января РИА Новости
 
помощьСШАДжон КирбиНовостиУкраинаЗарубежье
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:57Депутат Госдумы процитировал Станиславского в связи с прекращением помощи Киеву
08:56Атака на Йемен и прекращение помощи Киеву. Главное на Украине на утро 12 января
08:29США нанесли удары по объектам хуситов в Йемене
08:11Путин призвал прокуроров обеспечить законность выборов президента России
07:58Российские военные уничтожили пункты дислокации ВСУ и склад боеприпасов — Минобороны РФ
07:49Минобороны Украины подготовило новую редакцию законопроекта о мобилизации
07:27Зеленский обвинил США в вымирании украинских пенсионеров
07:12США прекратили поставки оружия Украине— Кирби
05:56Быстрее, дальше, сильнее. На фронте намечается перелом в контрбатарейной борьбе
05:37Новая "Она". Место Тимошенко на Украине заняла Безуглая
05:23Владимир Ераносян: Пока Россия наступает с воздуха, ее морпехи на земле устраивают ВСУ идеальный шторм
05:02Донецкий фронт. Вместо авиации украинские опорники разносят эскадрильи беспилотников и новая САУ "Вена"
04:33"Спрячутся по хатам и домам". Украинские эксперты и политики о тотальной мобилизации
04:15Сергей Полетаев: Россия готова накрыть ВСУ еще до прибытия в окопы, а потом адекватно пойти на Харьков
04:03Ампутации на конвейере и мусорный коллапс. Что происходит в Днепре
18:42Пентагон обеспокоен: финансовая помощь Украине отслеживалась крайне плохо, оружие пропадало – NYT
18:21Применение ядерного оружия, проблемный закон о мобилизации. Итоги 11 января на Украине
18:08О чём Зеленский пытается договориться с прибалтами и станет ли на Украине больше добровольцев - Ищенко
18:03США подготовили для Зеленского неудобные вопросы. Ответить придётся уже скоро
17:53Никита Мендкович: Пока ВСУ продлевают свою агонию, США и НАТО готовят Финляндию к удару по России
Лента новостейМолния