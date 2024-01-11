https://ukraina.ru/20240111/1052631010.html

Важность дронов, эстонское гостеприимство, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 11 января

Важность дронов, эстонское гостеприимство, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 11 января - 11.01.2024 Украина.ру

Важность дронов, эстонское гостеприимство, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 11 января

Президент России Владимир Путин рассказал о применении беспилотников на фронте. Начался визит президента Украины Владимира Зеленского в Эстонию. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России

2024-01-11T13:00

2024-01-11T13:00

2024-01-11T14:19

хроники

эксклюзив

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Армия эффективно применяет российские дроны в зоне проведения специальной военной операции, сообщил Владимир Путин на встрече с предпринимателями Дальнего Востока в Хабаровске.«Продукция, которую вы и ваши коллеги выпускаете, это всем хорошо известно, крайне востребована: и ударные беспилотники, и разведывательные. И они очень эффективно применяются», — отметил Путин.Таким образом он ответил на выступление одного из участников встречи, рассказавшего о разработке модульной платформы для беспилотников, испытанной в зоне спецоперации.Также президент напомнил о своей встрече 1 января с бойцами с разных участков фронта. По словам президента Путина, один из этих бойцов как раз работает с дронами и высоко оценивает их эффективность.Кроме того, Путин подчеркнул, что в разработке беспилотных летательных аппаратов России важно опережать противника, так как это один из современных способов ведения вооруженной борьбы. Использование беспилотников связывает и корректирует взаимодействие войск, делает их работу более эффективной — и контрбатарейную борьбу, и разведку, указал президент России.Визит в ЭстониюПрезидент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Эстонию.«Большая честь приветствовать добрых друзей и союзников Владимира Зеленского и Дмитрия Кулебу в Таллине. Мы даем мощный сигнал и заверения Украине, что Эстония твёрдо стоит на их стороне, и вместе мы победим в этой войне», — заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна, опубликовав фото встречи Зеленского в аэропорту.Днём ранее эстонское издание Postimees опубликовало материал о подготовке к встрече Зеленского.«Таллин готовится к визиту Зеленского, полиция просит избегать попрошайничества и поездок в центре города», — гласил заголовок фоторепортажа.Это рассмешило пользователей в сети.«Почему так смешно. Избегайте попрошайничества, наш гость не любит конкурентов», — отметил публицист Станислав Яковлев.Визит Зеленского уже успел запомниться рядом происшествий. Так, украинский президент записал личные данные журналиста, спросившего о паузе в боевых действиях.ОбстрелыКак сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 11 ударов по территории этого региона России.ВСУ сбросили 3 ВОП с БПЛА, а также выпустили в общей сложности 9 снарядов калибром 155 мм, в т. ч. и кассетных, а также 13 снарядов калибром 152 мм и 5 ракет из РСЗО.Под ударами оказались Кировский район Донецка, Никитовский, Центрально-Городской и Калининский районы Горловки, а также Ясиноватский район.«По оперативным линиям Представительства ДНР в СЦКК за 10 января по состоянию на 22:00 поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики: Донецк (Кировский район) — в результате сброса ВОП с БпЛА по ул. Прудовая, 10 ранена женщина 1972 года рождения, Горловка (Калининский район) — по ул. Мылыныча, 36 погиб мужчина 1983 года рождения», — сообщило представительство.В Кировском районе Донецка, Никитовским и Центрально-Городском районах Горловка повреждения получили частные и многоквартирные жилые дома, повреждён газопровод и хозпостройки.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили Калининскому и Никитовскому районам Горловки в общей сложности 6 снарядов калибром 152 мм и 4 кассетных снаряда калибром 155 мм, по Куйбышевскому району Донецка — 2 снаряда калибром 155 мм.По информации канала «Таврия. Новости Херсонской области», вчера ВСУ выпустили по территории этого региона России 71 снаряд.«ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 71 снаряд из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Крынки — 26; Обрывка — 8; Саги — 5; Алёшки — 10; Корсунка — 5; Казачьи Лагеря — 13; Малые Копани — 4», — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 35 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Крынки, Алешки, Песчановка, Песчаное, Кардашинка, Новая Збурьевка. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.Утром Минобороны РФ несколько раз сообщало об атаке украинских дронов на регионы России.«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Ростовской области», — указывалось в первом сообщении.Позднее стало известно о ещё одной атаке.«11 января около 04:30 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата перехвачены над территорией Ростовской, Тульской и Калужской областей», — сообщило Минобороны РФ.Утром 11 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков у себя в телеграм-канале опубликовал сводку ударов по территории этого региона России.«В Белгородском районе по селу Устинка выпущено 10 артиллерийских снарядов, по селу Щетиновка — 2 артиллерийских снаряда. В селе Журавлевка противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. В данных населенных пунктах обошлось без пострадавших и разрушений. После работы системы ПВО от 8 января выявлены повреждения в поселке Разумное — посечены три автомобиля», — указывалось в сводке.В Борисовском районе на окраине села Богун-Городок с квадрокоптера сброшено взрывное устройство. В Валуйском городском округе по хутору Нижние мельницы выпущено 3 миномётных снаряда, по селу Логачевка — 5 миномётных снарядов. В Волоконовском районе из гранатомёта обстреляли окраину хутора Старый — зафиксировано 10 гранатомётных выстрелов. В Краснояружском районе по окраине поселка Прилесье выпущено 5 миномётных снарядов. На окраине села Поповка зафиксировано 4 прилета. Во всех случаях обошлось без пострадавших и разрушений.«В Шебекинском городском округе по хутору Мухин выпущено 7 миномётных снарядов, по селу Муром и поселку Ленинский — 3 и 6 миномётных снарядов соответственно. Ни в одном из населённых пунктов округа пострадавших и разрушений нет», — писал Гладков.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.

https://ukraina.ru/20240111/1052626011.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив