https://ukraina.ru/20240111/1052629265.html
"Кто еще должен каяться?" - юрист о скандале с флагом Норвегии на шапке чиновника из Перми
"Кто еще должен каяться?" - юрист о скандале с флагом Норвегии на шапке чиновника из Перми - 11.01.2024 Украина.ру
"Кто еще должен каяться?" - юрист о скандале с флагом Норвегии на шапке чиновника из Перми
Претензии к иностранной одежде чиновников – идиотизм, а сама одежда – личное дело человека, написал в своем телеграм-канале юрист, член комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Илья Ремесло. Так он прокомментировал скандал вокруг шапки чиновника из Перми
2024-01-11T13:08
2024-01-11T13:08
2024-01-11T13:08
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норвегия
юрист
чиновник
скандал
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Чиновник пермской мэрии Александр Молоковских, одеждой которого возмутились участники СВО из-за наличия на вещах госсимволики Норвегии, ранее заявил, что исключил ее из гардероба, сообщили РИА Новости в городской администрации."Интересно, а тысячи других чиновников, которые одеты в одежду западных стран (и да, флаги стран НАТО там тоже попадаются) — тоже должны начать каяться? Или норм, пока флага нет, не считается изменой Родине? А еще надо срочно начать возмущаться мерседесами, БМВ, айфонами. Да чего далеко ходить — вот передо мной лежит тюбик с аптечной мазью от растяжений. А на нем — немецкий флаг, производитель немецкий. Продал я Родину задешево, за тюбик... Пора судить товарищеским судом...", - написал Ремесло.Молоковского ранее сфотографировали на мероприятии в одежде с нашивкой в виде норвежского флага, отсылающей к итальянскому бренду одежды премиум-класса Napapijri (посвященного Скандинавии).В одном из телеграм-каналов появилась информация, что пермские участники СВО из штурмового отряда возмутились
https://ukraina.ru/20240111/1052626011.html
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, норвегия, юрист, чиновник, скандал
"Кто еще должен каяться?" - юрист о скандале с флагом Норвегии на шапке чиновника из Перми
Претензии к иностранной одежде чиновников – идиотизм, а сама одежда – личное дело человека, написал в своем телеграм-канале юрист, член комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Илья Ремесло. Так он прокомментировал скандал вокруг шапки чиновника из Перми
Чиновник пермской мэрии Александр Молоковских, одеждой которого возмутились участники СВО из-за наличия на вещах госсимволики Норвегии, ранее заявил, что исключил ее из гардероба, сообщили РИА Новости в городской администрации.
"Интересно, а тысячи других чиновников, которые одеты в одежду западных стран (и да, флаги стран НАТО там тоже попадаются) — тоже должны начать каяться? Или норм, пока флага нет, не считается изменой Родине? А еще надо срочно начать возмущаться мерседесами, БМВ, айфонами.
Да чего далеко ходить — вот передо мной лежит тюбик с аптечной мазью от растяжений. А на нем — немецкий флаг, производитель немецкий. Продал я Родину задешево, за тюбик... Пора судить товарищеским судом...", - написал Ремесло.
Молоковского ранее сфотографировали на мероприятии в одежде с нашивкой в виде норвежского флага, отсылающей к итальянскому бренду одежды премиум-класса Napapijri (посвященного Скандинавии).
В одном из телеграм-каналов появилась информация, что пермские участники СВО из штурмового отряда возмутились