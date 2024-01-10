https://ukraina.ru/20240110/1052610271.html

Как "Буча-Комбуча" и редиска "Азовсталь": львовский литклуб угодил в скандал из-за неосторожного названия

Как "Буча-Комбуча" и редиска "Азовсталь": львовский литклуб угодил в скандал из-за неосторожного названия - 10.01.2024 Украина.ру

Как "Буча-Комбуча" и редиска "Азовсталь": львовский литклуб угодил в скандал из-за неосторожного названия

Во Львовской URBAN библиотеке было анонсировано литературное мероприятие организации "Психопростір"(психопространство – ред.) под названием "Прорыв литературной дамбы", в комментариях резко раскритиковали название из-за ассоциаций с трагедией на Каховской ГЭС в июне 2023 года, пишет издание Espreso

2024-01-10T13:43

2024-01-10T13:43

2024-01-10T13:43

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Комментарии под публикацией с афишей были исключительно негативные:"Прорывали дамбу, а пробили дно… Что за нейминг?!""Ей-богу, не очень как-то звучит. Не знаю, какие могут быть еще ассоциации с таким названием, кроме ужасной трагедии 6 июня 2023 года. Подозреваю, вы пытались накреативить что-то мощное, но вышло просто больно…""Организаторов этого мероприятия нужно было отвезти на Херсонщину в июне. Проводили бы мероприятие на крышах затопленных домов. Вы чем вообще думаете?"Организация принесла извинения и изменила афишу, оставив на ней только дату, место и время мероприятия.В ночь на 6 июня была разрушена Каховская Гидроэлектростанция имени Петра Непорожнего — министра энергетики и электрификации СССР в период с 1962 по 1985 годы. Несколько городов и поселков ушло под воду, погибло более сорока человек, урон сельскому хозяйству Херсонщины был нанесен колоссальный. По оценкам экспертов, ГЭС не подлежит восстановлению.*Скандал вокруг безалкогольного сладкого напитка "Героическая Буча-Комбуча" произошел в начале весны 2023 года. Название напитка ассоциативно связано с фейком украинской пропаганды о "резне в городе Буча" Киевской области, где российские военные якобы убили большое количество мирного населения. В городе установлен мемориал, а каждого, приезжающего в Киев иностранного политика, привозят посмотреть именно на разрушения Бучи и соседней Бородянки.** Редиска "Азовсталь", "Семена Победы" и горох "Добробат" - названия продуктов, которые тоже попадали в скандал, а многие украинцы жаловались, что подобные маркетинговые ходы – спекуляция на трагедиях.

https://ukraina.ru/20230606/1046958275.html

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новости, каховская гэс, львов, литература, скандал