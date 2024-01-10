Как "Буча-Комбуча" и редиска "Азовсталь": львовский литклуб угодил в скандал из-за неосторожного названия - 10.01.2024 Украина.ру
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https://ukraina.ru/20240110/1052610271.html
Как "Буча-Комбуча" и редиска "Азовсталь": львовский литклуб угодил в скандал из-за неосторожного названия
Как "Буча-Комбуча" и редиска "Азовсталь": львовский литклуб угодил в скандал из-за неосторожного названия - 10.01.2024 Украина.ру
Как "Буча-Комбуча" и редиска "Азовсталь": львовский литклуб угодил в скандал из-за неосторожного названия
Во Львовской URBAN библиотеке было анонсировано литературное мероприятие организации "Психопростір"(психопространство – ред.) под названием "Прорыв литературной дамбы", в комментариях резко раскритиковали название из-за ассоциаций с трагедией на Каховской ГЭС в июне 2023 года, пишет издание Espreso
2024-01-10T13:43
2024-01-10T13:43
культура
новости
каховская гэс
львов
литература
скандал
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Комментарии под публикацией с афишей были исключительно негативные:"Прорывали дамбу, а пробили дно… Что за нейминг?!""Ей-богу, не очень как-то звучит. Не знаю, какие могут быть еще ассоциации с таким названием, кроме ужасной трагедии 6 июня 2023 года. Подозреваю, вы пытались накреативить что-то мощное, но вышло просто больно…""Организаторов этого мероприятия нужно было отвезти на Херсонщину в июне. Проводили бы мероприятие на крышах затопленных домов. Вы чем вообще думаете?"Организация принесла извинения и изменила афишу, оставив на ней только дату, место и время мероприятия.В ночь на 6 июня была разрушена Каховская Гидроэлектростанция имени Петра Непорожнего — министра энергетики и электрификации СССР в период с 1962 по 1985 годы. Несколько городов и поселков ушло под воду, погибло более сорока человек, урон сельскому хозяйству Херсонщины был нанесен колоссальный. По оценкам экспертов, ГЭС не подлежит восстановлению.*Скандал вокруг безалкогольного сладкого напитка "Героическая Буча-Комбуча" произошел в начале весны 2023 года. Название напитка ассоциативно связано с фейком украинской пропаганды о "резне в городе Буча" Киевской области, где российские военные якобы убили большое количество мирного населения. В городе установлен мемориал, а каждого, приезжающего в Киев иностранного политика, привозят посмотреть именно на разрушения Бучи и соседней Бородянки.** Редиска "Азовсталь", "Семена Победы" и горох "Добробат" - названия продуктов, которые тоже попадали в скандал, а многие украинцы жаловались, что подобные маркетинговые ходы – спекуляция на трагедиях.
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новости, каховская гэс, львов, литература, скандал
Культура, Новости, Каховская ГЭС, Львов, литература, скандал

Как "Буча-Комбуча" и редиска "Азовсталь": львовский литклуб угодил в скандал из-за неосторожного названия

13:43 10.01.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / URBAN бібліотеки
- РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / URBAN бібліотеки
Читать в
Во Львовской URBAN библиотеке было анонсировано литературное мероприятие организации "Психопростір"(психопространство – ред.) под названием "Прорыв литературной дамбы", в комментариях резко раскритиковали название из-за ассоциаций с трагедией на Каховской ГЭС в июне 2023 года, пишет издание Espreso
Комментарии под публикацией с афишей были исключительно негативные:
"Прорывали дамбу, а пробили дно… Что за нейминг?!"
"Ей-богу, не очень как-то звучит. Не знаю, какие могут быть еще ассоциации с таким названием, кроме ужасной трагедии 6 июня 2023 года. Подозреваю, вы пытались накреативить что-то мощное, но вышло просто больно…"
"Организаторов этого мероприятия нужно было отвезти на Херсонщину в июне. Проводили бы мероприятие на крышах затопленных домов. Вы чем вообще думаете?"
"К "Буче-комбуче"* и редиске "Азовсталь"** прибавилось… Пиар на смертях"
Организация принесла извинения и изменила афишу, оставив на ней только дату, место и время мероприятия.
В ночь на 6 июня была разрушена Каховская Гидроэлектростанция имени Петра Непорожнего — министра энергетики и электрификации СССР в период с 1962 по 1985 годы. Несколько городов и поселков ушло под воду, погибло более сорока человек, урон сельскому хозяйству Херсонщины был нанесен колоссальный. По оценкам экспертов, ГЭС не подлежит восстановлению.
*Скандал вокруг безалкогольного сладкого напитка "Героическая Буча-Комбуча" произошел в начале весны 2023 года. Название напитка ассоциативно связано с фейком украинской пропаганды о "резне в городе Буча" Киевской области, где российские военные якобы убили большое количество мирного населения. В городе установлен мемориал, а каждого, приезжающего в Киев иностранного политика, привозят посмотреть именно на разрушения Бучи и соседней Бородянки.
** Редиска "Азовсталь", "Семена Победы" и горох "Добробат" - названия продуктов, которые тоже попадали в скандал, а многие украинцы жаловались, что подобные маркетинговые ходы – спекуляция на трагедиях.
- РИА Новости, 1920, 06.06.2023
6 июня 2023, 15:28Культура
Фильм про Каховскую ГЭС, которой больше нет. Как нынешняя Украина уничтожила труд 12 тысяч своих предков В ночь на 6 июня была разрушена Каховская Гидроэлектростанция имени Петра Непорожнего — министра энергетики и электрификации СССР в период с 1962 по 1985 годы. Города и поселки Херсонской области уходят под воду. По центру Новой Каховки, у здания Дома культуры плывут лебеди, мимо проплывает чей-то частный дом
 
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