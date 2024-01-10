https://ukraina.ru/20240110/1052606897.html

Оружие для Украины получил Израиль, Запад думает, что война закончилась – украинский посол в Турции

Оружие для Украины получил Израиль, Запад думает, что война закончилась – украинский посол в Турции - 10.01.2024 Украина.ру

Оружие для Украины получил Израиль, Запад думает, что война закончилась – украинский посол в Турции

Атаки Израиля по сектору Газа изменили отношение стран Запада к военному конфликту на Украине. Оружие, обещанное Киеву, уходит в Тель-Авив. Об этом заявил посол Украины в Турции Василий Бондарь, пишет 10 января издание Anadolu Agency

2024-01-10T12:14

2024-01-10T12:14

2024-01-10T12:14

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"Мировое сообщество переключило свое внимание на это направление, есть даже те, кто думают, что война на Украине закончилась", - сказал он на встрече с турецкими журналистами.Президентские выборы в США, позиции властей Венгрии и Словакии, а также блокада украинских перевозчиков на границе с Польшей – аргументы, подтверждающие тезис Бондаря, подчеркнул он.Ситуация в Чёрном море после выхода России из "зерновой сделки" складывается не лучшим образом для Украины, считает он. Порты Одессы и других южных городов Украины могли бы принимать безопаснее и больше кораблей с продовольствием и "другими полезными товарами", добавил посол."Украина должна стать уроком для других стран", - заявил Бондарь, повторив тезис украинской пропаганды о том, что "Западу дешевле помогать Украине, чем самим воевать с Россией".Главным фактором, отметил он, остается оружие. Украина планирует расширять собственное производство, но западная помощь по-прежнему остается в приоритете. Ситуация на Ближнем Востоке серьезно беспокоит Киев в этой связи.Накануне издание Ottawa Citizen также сообщило, ссылаясь на источники в Минобороны страны, что, зенитный ракетный комплекс (ЗРК) NASAMS, который Канада год назад обещала закупить для нужд Украины у США, до сих пор не был поставлен Киеву.В Минобороны Канады изданию подтвердили, что NASAMS еще не прибыл на Украину и планы по передаче комплекса все еще в разработке.

https://ukraina.ru/20240110/1052605456.html

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новости, украина, израиль, оружие, военная помощь, турция