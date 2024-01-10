https://ukraina.ru/20240110/1052603991.html

Жертвы Запада, проблемы ВСУ, претензии к проекту о мобилизации. Главное на Украине на утро 10 января

Жертвы Запада, проблемы ВСУ, претензии к проекту о мобилизации. Главное на Украине на утро 10 января - 10.01.2024 Украина.ру

Жертвы Запада, проблемы ВСУ, претензии к проекту о мобилизации. Главное на Украине на утро 10 января

Украина.ру, 10.01.2024

2024-01-10T09:00

2024-01-10T09:00

2024-01-10T11:27

хроники

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спецоперация

мобилизация

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техника

боеприпасы

помощь

илон маск

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Маск заявил о жертвах США из-за поддержки Украины. У Киева заканчиваются боеприпасы, западная техника вязнет в снегу, увеличивается число тяжелораненых солдат. Депутат Рады назвала законопроект о мобилизации антиконституционным.Американский предприниматель Илон Маск удивился многомиллиардным планам США по поддержке Украины и заявил, что из-за трат на конфликт, где нет никакого прогресса, молодежь страны приносится в жертву.Он оставил комментарий в социальной сети Х под скриншотом с базовыми параметрами одной из версий законопроекта о дополнительных бюджетных ассигнованиях, включая 65,5 миллиарда долларов на нужды Украины.Выделить Украине 65,5 миллиарда долларов против запрашиваемых Белым домом 61 миллиарда предлагали авторы сенатского законопроекта, который был еще декабре заблокирован республиканской оппозицией.В обмен на одобрение дополнительных ассигнований он требует от администрации США провести радикальную миграционную реформу.Накануне колумнист Макс Бут в своей статье для газеты The Washington Post указал, что прекращение финансовой помощи со стороны США будет катастрофой для Украины.По его мнению, неизбежным последствием прекращения поддержки Вашингтона станет увеличение и так ощутимого неравенства в возможностях Вооруженных сил Украины и Вооруженных сил России. Это неравенство станет фатальным для Киева.Бут привел слова президента Центра анализа европейской политики Алины Поляковой, которая убеждена, что Украина не пойдет на мирные переговоры, но неизбежно проиграет в конфликте после прекращения финансовой поддержки.«Последствия прекращения помощи США будут просто катастрофическими. Это будет означать, что США значительно ослабнут в качестве мирового лидера, я думаю, что победа России на Украине — это, откровенно говоря, конец глобального лидерства США», — предположила она.Аналогичную позицию высказал и бригадный генерал армии США в отставке Марк Арнольд, который, по словам Бута, в ноябре провел три недели на Украине. Он отметил превосходство России по части военной техники, которое ощущается даже при наличии поставок от Запада. По его мнению, отсутствие этих поставок окончательно разрушит боеспособность украинских войск.В свою очередь глава социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко отметил, что Офис президента Украины ошибочно пытается добиться финансирования с помощью пиар-акций.По его мнению, украинское руководство зря пытается презентовать свои запросы как «нечто уникальное», и предупреждая, что «завтра мир рухнет». Небоженко отметил, что лидеры разных стран регулярно приезжают в Вашингтон, чтобы «клянчить деньги», и Владимир Зеленский не кажется Вашингтону кем-то исключительным.Проблемы ВСУНа фоне задержки в утверждении американскими законодателями запроса администрации о помощи Украине Киев испытывает нехватку боеприпасов, заявил лидер демократического большинства в верхней палате конгресса Чак Шумер.«У (украинцев) заканчиваются боеприпасы. По словам одного наблюдателя, они могут дать только один ответный залп на каждые пять или около того выстрелов россиян по ним», — сказал Шумер в ходе выступления в сенате.Он предупредил, что история неблагосклонно отнесется к такому эпизоду, если США не будут действовать.Шумер ранее отмечал, что за последние дни сенаторы якобы добились серьезного прогресса на переговорах по соглашению об укреплении безопасности границы и ужесточении миграционного законодательства в обмен на поддержку запроса президента США Джо Байдена для выделения помощи Украине.При этом источник в американском конгрессе сообщал, что переговоры законодателей по ужесточению охраны границы и выделению финансирования для Украины продолжаются, но прорыва до сих пор не достигнуто.Конгресс США так и не согласовал запрос Белого дома о новой помощи Киеву, в администрации сообщали, что без одобрения законодателей больше не смогут отправлять Украине оружие. Республиканская оппозиция требует от Байдена шагов по охране границы, оспаривая необходимость новой многомиллиардной поддержки Киева без представления дальнейшего плана действий.Споры о миграции стали главной причиной, по которой конгрессу до сих пор не удалось согласовать запрос Белого дома о помощи Украине и Израилю. Республиканская оппозиция настаивает, что подходы Байдена делают границу открытой. В последние месяцы сообщается о рекордных количествах нелегалов, пересекающих границу, в конце декабря патрули оформляли до 10 и более тысяч мигрантов ежедневно.По словам военного эксперта, подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко, это не все проблемы ВСУ. Так, западная техника — колесная и гусеничная — вязнет в снежных заносах на ряде участков в зоне проведения СВО.«Большое количество осадков в виде снега образовало снежные заносы, которые на многих участках парализовали снабжение, эвакуацию и ротационные мероприятия вооруженных формирований Украины на линии боевого соприкосновения», — рассказал Марочко.По его словам, основной проблемой стала плохая проходимость западной техники по рыхлому снегу, причем как колесной, так и гусеничной.«Частично проблему пытаются решить за счет советской техники, грейдеров и эвакуационных тягачей», — пояснил он.Главный врач больницы имени Мечникова в Днепропетровске Сергей Рыженко обратил внимание на то, что за последние недели число тяжелораненых украинских солдат выросло на 30%, а больница ежедневно принимает до сотни "тяжелых" пациентов, его слова приводит телеканал ABC News.По его словам, сейчас больница ежедневно принимает от 40 до 100 тяжелораненых, а медики проводят от 50 до 100 хирургических операций круглосуточно. Отмечается, что многие из операций включают в себя ампутации.При этом в Минобороны России сообщают об успехах ВС РФ. Так, российская группировка войск «Запад» уничтожила укрепления Вооруженных сил Украины с бронетехникой на Купянском направлении при помощи тяжелых огнеметных систем «Солнцепек».«Экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-А1 "Солнцепек" 6-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" на Купянском направлении уничтожили укрепленные блиндажи с бронетехникой подразделений ВСУ», — рассказали в оборонном ведомстве, добавив, что запуски из орудий проводились с расстояния более 4,5 километра.Стрельба из «Солнцепеков» по целям противника ведется с применением современных программных систем топогеодезической привязки. После того как система отработала боевые задачи, ее оперативно переводят на другие позиции и осуществляют перезарядку.«Боевая машина — очень мобильная, она никогда не стоит на месте. Ты постоянно должен быть в движении. Противник за нами постоянно охотится, потому что мы очень точно бьем», — рассказал механик-водитель одного из «Солнцепеков» с позывным «Дизель».Претензии к законопроекту о мобилизацииЗаконопроект о мобилизации, подготовленный Кабмином Украины, содержит антиконституционные нормы, считает депутат Верховной Рады Ирина Фриз.«Мы настаиваем на снятии всех норм, которые содержат коррупционные риски, на снятии норм антиконституционных, и там их многовато для одного законодательного акта. Если будет одобрено решение представителями монобольшинства, тот текст, который внесен кабмином, он будет содержать все риски и антиконституционные нормы под эгидой, что это будет доработано ко второму чтению», — сказала Фриз в эфире всеукраинского телемарафона.По словам депутата Рады Федора Вениславского, в предложенном Кабмином законопроекте много дискуссионных положений.В свою очередь член профильного комитета Соломия Бобровская сообщила, что правительственный законопроект нуждается в серьезной доработке, а у депутатов «есть вопросы практически к каждой второй его статье».На днях о своих замечаниях высказался антикоррупционный комитет, он заключил, что документ в таком виде содержит коррупционные риски.Всеобщая мобилизация была объявлена на Украине с февраля 2022 года и с тех пор неоднократно продлевалась. Действия представителей территориальных центров комплектования (аналог военкомата) нередко становились причиной скандалов, а практически поголовная коррупция в ТЦК вынудила Зеленского сменить всех областных военкомов и устроить массовую проверку.Несмотря на это в соцсетях регулярно появляются видео, на которых военкомы пытаются с применением силы вручать повестки на улицах, в общественном транспорте или в спортзалах, а многие мужчины буквально месяцами не выходят из дома.На этом фоне президент Зеленский недавно заявил, что военное командование запросило мобилизовать в вооруженные силы еще 500 тысяч человек.Законопроект о новых правилах мобилизации внесли в Раду поздно вечером 25 декабря. Затем в СМИ появилось множество экспертных комментариев и пояснений. В частности, внимание привлекло предложение призывать инвалидов третьей группы. Многие издания обратили внимание, что под эту формулировку подпадают люди без одного глаза, пальцев, почки, легкого или мочевого пузыря. В целом законопроект предполагает ужесточение мер в отношении тех, кто не является по повестке в военкомат, и существенное сокращение числа категорий лиц, имеющих право на отсрочку.Накануне Рада зарегистрировала пять вариантов нового законопроекта о мобилизации.Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк указал, что изменения в законопроект о мобилизации должны быть приняты максимально быстро.«Парламент должен эти изменения (в законопроект о мобилизации. — Ред.) максимально быстро принять, обговорив предварительно, после этого проголосовать в первом чтении, потом дополнительные изменения, и уже во втором чтении... Я считаю, нужно ускорить процедуру обсуждения и выходить на определенные решения. И эти решения нужно принимать неотложно», — сказал Подоляк в эфире всеукраинского телемарафона.Он отметил, что обсуждение предложенного Кабмином законопроекта идет активно, есть большое количество замечаний. По его мнению, в результате выйдет «абсолютно оптимальный вариант, не идеальный, но оптимальный закон».Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник оценил мобилизационный потенциал Украины почти в три миллиона человек.«Если брать относительно здоровых мужчин в возрасте 18–60 лет и женщин военных специальностей, то эта цифра может составить 2,5–3 миллиона человек», — подчеркнул Мирошник.Кроме того, посол уточнил, что если к числу прибавить количество всех женщин этого же возраста, то цифра может вырасти до 10 миллионов. Однако мотивированный и готовый мобилизационный резерв составит «практически ноль», отметил он.

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

хроники, эксклюзив, спецоперация, мобилизация, украина, всу, техника, боеприпасы, помощь, илон маск, молодежь, запад