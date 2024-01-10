Конец эпохи стабильности. Что показали протесты в Германии - 10.01.2024 Украина.ру
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Конец эпохи стабильности. Что показали протесты в Германии
Конец эпохи стабильности. Что показали протесты в Германии - 10.01.2024 Украина.ру
Конец эпохи стабильности. Что показали протесты в Германии
8 января немецкие фермеры перешли к активной фазе протестов против федерального правительства, желавшего урезать субсидии и льготы аграриям
2024-01-10T05:01
2024-01-10T05:01
эксклюзив
германия
протесты
акции протеста
россия
сво
ес
олаф шольц
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К началу протестов федеральное правительство отказалось от части планов, но аграриев это не остановило — они требуют отставки правительства Шольца. 10 января к забастовке на 2 дня присоединятся немецкие машинисты — он пытаются добиться от федерального правительства повышения зарплат и улучшения условий труда. Чем закончатся данные протесты пока не ясно, впрочем, их итог не имеет особого значения для России. Важно то, что жизнь немецкой бюрократии в ближайшие годы не будет прежней.Формула немецкой стабильностиПоследние 30 лет Германия — признанный лидер мирового машиностроения в самых разных сегментах от энергетического машиностроения и металлообрабатывающих станков до легковых автомобилей. Немецкие товары — синоним качества и надёжности.Лидерство обеспечивалось:· крепкой инженерной школой и высокими уровнем корпоративного управления;· большими объёмами и географией продаж, позволяющим зарабатывать больше конкурентов из развивающихся стран сохраняя высокие объёмы финансирования НИОКР, а заодно задавать тенденции на мировых рынках;· доступом к поступающим из России по трубопроводам энергоносителей;· развитой системой национального и наднационального (на уровне ЕС) субсидирования важнейших отраслей экономики, включая сельское хозяйство;· продвинутыми инструментами защиты национального и европейского рынков от конкурентов из развивающихся стран, включая механизмы на стыке экономики и экологии (экологические стандарты "Евро", трансграничное углеродное регулирование).Работа государственной машины была чёткой и слаженной, как у дорогого и высокотехнологичного механизма, что позволяло удерживать низкие темпы инфляции (с 1994 по 2021 годы она не превышала 2,5%), приемлемый уровень долговой нагрузки (70% от ВВП для федерального правительства).В общем, ровная и спокойная жизнь в стабильно благоприятных экономических и геополитических условиях, как 16-летнее канцлерство Ангелы Меркель. Из значимых потрясений разве что первая волна мирового экономического кризиса 2008 года и пандемия коронавируса. Глобальная задача для бюрократии сводилась к удержанию накопленного отрыва Германии от своих конкурентов и созданию механизмов, предотвращающих захват европейского и немецкого рынка в том случае, если европейские компании теряли лидерство.На этом фоне европейская бюрократия исходит из того, что она может навязывать другим странам свой подход к энергетике (энергопакеты) и экологии, принуждая соседей к трансформации своей экономики за счёт внедрения "зелёных" технологий. Желая сократить зависимость от импортного ископаемого топлива, а заодно замедлить глобальное потепление, в ЕС приходят к необходимости введения дополнительных пошлин на импортируемые товары с высоким углеродным следом, в частности продукции чёрной и цветной металлургии, азотных удобрений, цемента. При этом устанавливали "эталонные" объёмы выбросов парниковых газов и определяли поглощающую способность лесов сами европейские чиновники.Проще говоря, под прикрытием экологии ЕС планировал обложить сырьевой экспорт из других стран дополнительным налогом и за счёт этого провести модернизацию своей экономики, воспользовавшись тем, что Европа является одним из крупнейших и богатейших рынков мира. Пока в ЕС удавалось сохранять профицит во внешней торговле, все эти экологические эксперименты воспринимались более-менее спокойно, раздражая разве что фермеров, которых принуждали к сокращению выбросов парниковых газов за счёт снижения поголовья животных.Прощай стабильность, здравствуй "стабилиздец"Но в 2022 году отлаженная система начала барахлить. Не имея никакого "плана Б", США и ЕС исходят из необходимости добиться поражения России, принудив Москву с помощью санкций и череды военных поражений к уходу с территории Украины с выплатой репараций Киеву и контрибуций спонсорам Украины.Ключевой момент плана — ставка на экономическое и военное сокрушение России в короткие сроки (1,5-2 года), то есть блицкриг. По этой причине с европейскими и американскими оборонными корпорациями не стали подписывать долгосрочные контракты на производство вооружений и боеприпасов — политики исходили из скоротечности конфликта и неизбежной победы "добра" над "злом".Германия в этой истории быстро оказалась в лагере проигравших.С началом СВО Германия — экспортоориентированная экономика — ограничивает свой экспорт в Россию, пытаясь принудить её к прекращению СВО. Однако подорожавшие энергоносители, от которых Берлин не смог отказаться на протяжении большей части 2022 года, делают торговый баланс страны дефицитным — страна больше покупает, чем продаёт.Следом происходит подрыв "Северных потоков", что оборачивается сокращением потребления газа по итогам 2023 года на 17,5% если сравнивать со средними показателями 2018-2021 годов. Дорогая энергия запускает процесс деиндустриализации: сперва бизнес пересмотрел инвестиционные проекты, затем стал закрывать наиболее убыточные (то есть энергоёмкие) производства. Следом — уже к середине прошлого года — в СМИ появились сообщения о планах многих немецких компаний вывести производства из ЕС в США или Азию.Рост цен на энергоносители оборачивается раскруткой инфляции, достигшей по итогам 2022 года 8,12% против и без того рекордных для 2021 года 4,91% (в 2020 году была дефляция в 0,57%). 2023 году инфляция снизилась до 3,7% Для смягчения роста цен на газ и электроэнергию федеральное правительство выделило 200 млрд евро, из них 83 млрд евро потратили в 2023 году, сдерживая цены и тарифы.Заодно федеральные деньги приходится направлять на незапланированные статьи расходов, в частности финансировать Украину, предоставляя ей вооружения и покрывая её бюджетный дефицит, а также содержа украинских беженцев. На эти цели федеральное правительство выделило 24 млрд евро. В 2024 году на Украину и её беженцев планируется потратить ещё 14 млрд евро.Проблем будет всё большеКроме того — на фоне роста антироссийской истерии — приходится наращивать расходы на армию и ВПК. Армия для федерального правительства никогда не была сколь-либо значимым приоритетом и, если отталкиваться от доли военных расходов относительно общих расходов бюджета, то они колеблются в районе 10-11%. Тем не менее, если в 2015 году на оборону в Германии выделили 32,9 млрд евро, то в 2022 и 2023 годах уже по 50 млрд евро. Применительно Германии, что 32 млрд, что 50 млрд евро всё равно меньше общего норматива по странам НАТО в 2% от ВВП, но доведение этих расходов хотя бы до норматива лишь усугубит бюджетный кризис, вынудив корректировать расходы в пользу пушек, а не масла.Поэтому не стоит удивляться тому, что у немецкого правительства стали заканчиваться деньги — это следствие разбалансировки её экономики из-за подрыва газопроводов и удорожания энергоносителей, рост цен на которые удавалось сдерживать за счёт субсидий, а также поддержки Украины при сокращении объёмов торговли с Россией.Найти недостающее финансирование попытались за счёт перевода 60 млрд евро, сэкономленных на борьбе с пандемией коронавируса, в фонд по борьбе с изменением климата, однако Конституционный суд ФРГ запретил наращивать заимствования, сохранив в действии "долговой тормоз". Это ограничение, препятствующее росту заимствований, включили в конституцию ещё в 2009 году. Спустя 14 лет "светофорная коалиция" пожелала его отменить, но не смогла, что и вызвало новый виток бюджетного кризиса. Оставшись без денег, правительство принялось экономить, неумело урезая расходы. В частности, поводом протестов фермеров стало желание сэкономить 440 млн евро за счёт отмены субсидирования стоимости дизельного топлива и ещё 480 млн сохранить благодаря отмене льготных налогов на транспорт в сельском и лесном хозяйстве. Как видно, суммы по сравнению с тем, что будет потрачено на Украину мизерные, но федеральные чиновники во главе вице-канцлером Робертом Хабеком решили сэкономить на том, на чём явно экономить не стоило. Экономить грамотно, с учётом минимизации рисков — а фермеры в ЕС уже не первый ход славятся высокой способностью к самоорганизации — немецкие чиновники не научились так как потребности экономить, выкручиваться и справляться с различными ЧП у них не было вплоть до середины 2022 года. Теперь это искусство им предстоит постигать на практике, сталкиваясь с акциями протеста и растущей политической конкуренцией внутри страны.По большому счёту, акции протеста в Германии при рекордном падении рейтингов правящей коалиции являются следствием поддержки Украины, защищать которую немецкие власти решили без какого-либо плана на случай, если антироссийский блицкриг провалится. Блицкриг провалился, а вместе с ним закончился период стабильности в Германии. Вне зависимости от того, кто и на каких выборах победит в Германии, кризис в ФРГ пришёл надолго так как немецкая экономика вышла из состояния равновесия. И, даже если предположить, что уже завтра будут восстановлены три ветки "Северных потоков", а в Германию пойдёт газ из России, сильно легче не станет — часть рынков Германия уже потеряла безвозвратно, а впереди ещё и рост конфликтности с Китаем, чьи автопроизводители теснят европейские автоконцерны на их домашнем рынке.
https://ukraina.ru/20240109/1052596161.html
https://ukraina.ru/20240109/1052594511.html
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Иван Лизан
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эксклюзив, германия, протесты, акции протеста, россия, сво, ес, олаф шольц
Эксклюзив, Германия, протесты, акции протеста, Россия, СВО, ЕС, Олаф Шольц

Конец эпохи стабильности. Что показали протесты в Германии

05:01 10.01.2024
 
© AFP2023 / JENS SCHLUETER
- РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© AFP2023 / JENS SCHLUETER
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Иван Лизан авторы
Иван Лизан
журналист, автор издания Украина.ру
Все материалы
8 января немецкие фермеры перешли к активной фазе протестов против федерального правительства, желавшего урезать субсидии и льготы аграриям
К началу протестов федеральное правительство отказалось от части планов, но аграриев это не остановило — они требуют отставки правительства Шольца.
10 января к забастовке на 2 дня присоединятся немецкие машинисты — он пытаются добиться от федерального правительства повышения зарплат и улучшения условий труда.
Чем закончатся данные протесты пока не ясно, впрочем, их итог не имеет особого значения для России. Важно то, что жизнь немецкой бюрократии в ближайшие годы не будет прежней.
Формула немецкой стабильности
Последние 30 лет Германия — признанный лидер мирового машиностроения в самых разных сегментах от энергетического машиностроения и металлообрабатывающих станков до легковых автомобилей. Немецкие товары — синоним качества и надёжности.
Лидерство обеспечивалось:
· крепкой инженерной школой и высокими уровнем корпоративного управления;
· большими объёмами и географией продаж, позволяющим зарабатывать больше конкурентов из развивающихся стран сохраняя высокие объёмы финансирования НИОКР, а заодно задавать тенденции на мировых рынках;
· доступом к поступающим из России по трубопроводам энергоносителей;
· развитой системой национального и наднационального (на уровне ЕС) субсидирования важнейших отраслей экономики, включая сельское хозяйство;
· продвинутыми инструментами защиты национального и европейского рынков от конкурентов из развивающихся стран, включая механизмы на стыке экономики и экологии (экологические стандарты "Евро", трансграничное углеродное регулирование).
- РИА Новости, 1920, 09.01.2024
Вчера, 16:32
Протесты фермеров. Закат Европы начинается с ГерманииВ Германии назревает большой кризис, который может обернуться отставкой канцлера Олафа Шольца. Страну охватили масштабные акции протестов фермеров. Они возмущены отменой льгот для сельского хозяйства и дотаций на дизель
Работа государственной машины была чёткой и слаженной, как у дорогого и высокотехнологичного механизма, что позволяло удерживать низкие темпы инфляции (с 1994 по 2021 годы она не превышала 2,5%), приемлемый уровень долговой нагрузки (70% от ВВП для федерального правительства).
В общем, ровная и спокойная жизнь в стабильно благоприятных экономических и геополитических условиях, как 16-летнее канцлерство Ангелы Меркель. Из значимых потрясений разве что первая волна мирового экономического кризиса 2008 года и пандемия коронавируса.
Глобальная задача для бюрократии сводилась к удержанию накопленного отрыва Германии от своих конкурентов и созданию механизмов, предотвращающих захват европейского и немецкого рынка в том случае, если европейские компании теряли лидерство.
На этом фоне европейская бюрократия исходит из того, что она может навязывать другим странам свой подход к энергетике (энергопакеты) и экологии, принуждая соседей к трансформации своей экономики за счёт внедрения "зелёных" технологий.
Желая сократить зависимость от импортного ископаемого топлива, а заодно замедлить глобальное потепление, в ЕС приходят к необходимости введения дополнительных пошлин на импортируемые товары с высоким углеродным следом, в частности продукции чёрной и цветной металлургии, азотных удобрений, цемента.
При этом устанавливали "эталонные" объёмы выбросов парниковых газов и определяли поглощающую способность лесов сами европейские чиновники.
Проще говоря, под прикрытием экологии ЕС планировал обложить сырьевой экспорт из других стран дополнительным налогом и за счёт этого провести модернизацию своей экономики, воспользовавшись тем, что Европа является одним из крупнейших и богатейших рынков мира.
Пока в ЕС удавалось сохранять профицит во внешней торговле, все эти экологические эксперименты воспринимались более-менее спокойно, раздражая разве что фермеров, которых принуждали к сокращению выбросов парниковых газов за счёт снижения поголовья животных.
Прощай стабильность, здравствуй "стабилиздец"
Но в 2022 году отлаженная система начала барахлить. Не имея никакого "плана Б", США и ЕС исходят из необходимости добиться поражения России, принудив Москву с помощью санкций и череды военных поражений к уходу с территории Украины с выплатой репараций Киеву и контрибуций спонсорам Украины.
Ключевой момент плана — ставка на экономическое и военное сокрушение России в короткие сроки (1,5-2 года), то есть блицкриг. По этой причине с европейскими и американскими оборонными корпорациями не стали подписывать долгосрочные контракты на производство вооружений и боеприпасов — политики исходили из скоротечности конфликта и неизбежной победы "добра" над "злом".
Германия в этой истории быстро оказалась в лагере проигравших.
С началом СВО Германия — экспортоориентированная экономика — ограничивает свой экспорт в Россию, пытаясь принудить её к прекращению СВО. Однако подорожавшие энергоносители, от которых Берлин не смог отказаться на протяжении большей части 2022 года, делают торговый баланс страны дефицитным — страна больше покупает, чем продаёт.
- РИА Новости, 1920, 09.01.2024
Вчера, 15:52
Крестьянская война. Колонны техники захватывают немецкие городаВ Германии начались массовые протесты фермеров, под эгидой Немецкого крестьянского союза (DBV), которые уже называют самыми масштабными социальными выступлениями последних лет
Следом происходит подрыв "Северных потоков", что оборачивается сокращением потребления газа по итогам 2023 года на 17,5% если сравнивать со средними показателями 2018-2021 годов.
Дорогая энергия запускает процесс деиндустриализации: сперва бизнес пересмотрел инвестиционные проекты, затем стал закрывать наиболее убыточные (то есть энергоёмкие) производства. Следом — уже к середине прошлого года — в СМИ появились сообщения о планах многих немецких компаний вывести производства из ЕС в США или Азию.
Рост цен на энергоносители оборачивается раскруткой инфляции, достигшей по итогам 2022 года 8,12% против и без того рекордных для 2021 года 4,91% (в 2020 году была дефляция в 0,57%). 2023 году инфляция снизилась до 3,7% Для смягчения роста цен на газ и электроэнергию федеральное правительство выделило 200 млрд евро, из них 83 млрд евро потратили в 2023 году, сдерживая цены и тарифы.
Заодно федеральные деньги приходится направлять на незапланированные статьи расходов, в частности финансировать Украину, предоставляя ей вооружения и покрывая её бюджетный дефицит, а также содержа украинских беженцев.
На эти цели федеральное правительство выделило 24 млрд евро. В 2024 году на Украину и её беженцев планируется потратить ещё 14 млрд евро.
Проблем будет всё больше
Кроме того — на фоне роста антироссийской истерии — приходится наращивать расходы на армию и ВПК. Армия для федерального правительства никогда не была сколь-либо значимым приоритетом и, если отталкиваться от доли военных расходов относительно общих расходов бюджета, то они колеблются в районе 10-11%.
Тем не менее, если в 2015 году на оборону в Германии выделили 32,9 млрд евро, то в 2022 и 2023 годах уже по 50 млрд евро. Применительно Германии, что 32 млрд, что 50 млрд евро всё равно меньше общего норматива по странам НАТО в 2% от ВВП, но доведение этих расходов хотя бы до норматива лишь усугубит бюджетный кризис, вынудив корректировать расходы в пользу пушек, а не масла.
Поэтому не стоит удивляться тому, что у немецкого правительства стали заканчиваться деньги — это следствие разбалансировки её экономики из-за подрыва газопроводов и удорожания энергоносителей, рост цен на которые удавалось сдерживать за счёт субсидий, а также поддержки Украины при сокращении объёмов торговли с Россией.
Выборы в Бундестаг - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
Вчера, 10:14
Депутат Бундестага назвал сроки начала переговоров по УкраинеПереговоры между Россией и странами Запады по урегулированию украинского конфликта могут начаться в 2024 году, заявил 9 января депутат Бундестага Маттиас Моосдорф в интервью "Известиям"
Найти недостающее финансирование попытались за счёт перевода 60 млрд евро, сэкономленных на борьбе с пандемией коронавируса, в фонд по борьбе с изменением климата, однако Конституционный суд ФРГ запретил наращивать заимствования, сохранив в действии "долговой тормоз".
Это ограничение, препятствующее росту заимствований, включили в конституцию ещё в 2009 году. Спустя 14 лет "светофорная коалиция" пожелала его отменить, но не смогла, что и вызвало новый виток бюджетного кризиса. Оставшись без денег, правительство принялось экономить, неумело урезая расходы.
В частности, поводом протестов фермеров стало желание сэкономить 440 млн евро за счёт отмены субсидирования стоимости дизельного топлива и ещё 480 млн сохранить благодаря отмене льготных налогов на транспорт в сельском и лесном хозяйстве.
Как видно, суммы по сравнению с тем, что будет потрачено на Украину мизерные, но федеральные чиновники во главе вице-канцлером Робертом Хабеком решили сэкономить на том, на чём явно экономить не стоило.
Экономить грамотно, с учётом минимизации рисков — а фермеры в ЕС уже не первый ход славятся высокой способностью к самоорганизации — немецкие чиновники не научились так как потребности экономить, выкручиваться и справляться с различными ЧП у них не было вплоть до середины 2022 года.
Теперь это искусство им предстоит постигать на практике, сталкиваясь с акциями протеста и растущей политической конкуренцией внутри страны.
По большому счёту, акции протеста в Германии при рекордном падении рейтингов правящей коалиции являются следствием поддержки Украины, защищать которую немецкие власти решили без какого-либо плана на случай, если антироссийский блицкриг провалится. Блицкриг провалился, а вместе с ним закончился период стабильности в Германии.
Вне зависимости от того, кто и на каких выборах победит в Германии, кризис в ФРГ пришёл надолго так как немецкая экономика вышла из состояния равновесия. И, даже если предположить, что уже завтра будут восстановлены три ветки "Северных потоков", а в Германию пойдёт газ из России, сильно легче не станет — часть рынков Германия уже потеряла безвозвратно, а впереди ещё и рост конфликтности с Китаем, чьи автопроизводители теснят европейские автоконцерны на их домашнем рынке.
 
ЭксклюзивГерманияпротестыакции протестаРоссияСВОЕСОлаф Шольц
 
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