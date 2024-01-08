Польские чиновники скрывали улики о подозреваемых во взрывах на "СП" - следователи - 08.01.2024 Украина.ру
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Польские чиновники скрывали улики о подозреваемых во взрывах на "СП" - следователи
Польские чиновники скрывали улики о подозреваемых во взрывах на "СП" - следователи - 08.01.2024 Украина.ру
Польские чиновники скрывали улики о подозреваемых во взрывах на "СП" - следователи
Польские чиновники скрывали доказательства о передвижении по стране подозреваемых во взрывах на трубопроводах "Северные потоки". Об этом сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на европейских следователей
2024-01-08T16:56
2024-01-08T16:56
северный поток
новости
польша
зарубежье
взрыв
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Отмечается, что следствие уже давно полагает, что атака была совершена с территории Украины через Польшу, однако из-за неспособности Варшавы сотрудничать сложно установить, произошла ли она с ведома бывшего польского правительства или нет.По данным следователей, ряд польских агентств безопасности отказались делиться кадрами подозреваемых с камер видеонаблюдения на территории Польши. Кроме того, чиновники из ряда ведомств, среди которых агентство внутренней безопасности Польши, "не отвечали на запросы, искажали информацию или давали противоречивую информацию".При этом следователи из Германии ждали как минимум два месяца, чтобы добиться встречи с польскими коллегами. По мнению источников издания, у них сложилось впечатление, что некоторые польские коллеги не желают или не могут сотрудничать.Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли осенью 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Однако они так и не представили даже предварительных результатов расследования и отказываются от сотрудничества с понесшими ущерб государствами.
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северный поток, новости, польша, зарубежье, взрыв
Северный поток, Новости, Польша, Зарубежье, взрыв

Польские чиновники скрывали улики о подозреваемых во взрывах на "СП" - следователи

16:56 08.01.2024
 
© Danish DefenceУтечка газа Северный поток 2
Утечка газа Северный поток 2
© Danish Defence
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Польские чиновники скрывали доказательства о передвижении по стране подозреваемых во взрывах на трубопроводах "Северные потоки". Об этом сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на европейских следователей
Отмечается, что следствие уже давно полагает, что атака была совершена с территории Украины через Польшу, однако из-за неспособности Варшавы сотрудничать сложно установить, произошла ли она с ведома бывшего польского правительства или нет.
По данным следователей, ряд польских агентств безопасности отказались делиться кадрами подозреваемых с камер видеонаблюдения на территории Польши.
Кроме того, чиновники из ряда ведомств, среди которых агентство внутренней безопасности Польши, "не отвечали на запросы, искажали информацию или давали противоречивую информацию".
При этом следователи из Германии ждали как минимум два месяца, чтобы добиться встречи с польскими коллегами. По мнению источников издания, у них сложилось впечатление, что некоторые польские коллеги не желают или не могут сотрудничать.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли осенью 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Однако они так и не представили даже предварительных результатов расследования и отказываются от сотрудничества с понесшими ущерб государствами.
Место утечки газа на газопроводе Северный поток 2
29 декабря 2023, 04:07
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