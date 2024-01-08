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Венгрия попытается "открыть глаза" Брюсселю - Сийярто
Венгрия попытается "открыть глаза" Брюсселю - Сийярто - 08.01.2024 Украина.ру
Венгрия попытается "открыть глаза" Брюсселю - Сийярто
В новом году Венгрия будет бороться, чтобы "открыть глаза" руководству Евросоюза. Об этом 8 января заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в соцсетях
2024-01-08T16:17
2024-01-08T16:17
2024-01-08T16:17
венгрия
брюссель
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петер сийярто
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"В этом году мы, венгры, будем бороться за то, чтобы открыть глаза Брюсселю, и чтобы руководство Евросоюза наконец увидело реальность и, таким образом, смогло исправить ошибки предыдущего руководства", - написал Сийярто.Он напомнил, что в 2024 году ожидаются выборы в 78 странах, в частности, в Венгрии, как и в других странах ЕС, пройдут выборы в Европарламент.Сийярто также выразил надежду, что по результатам выборов в Европе и США вектор от поставок оружия и продления боевых действий сменится на мирное урегулирование."С учетом всего, что нас ждет в этом году, мы находимся в самом центре формирования нового миропорядка, где потребуется больше усилий, чем когда-либо, чтобы мы могли гарантировать физическую и экономическую безопасность страны, чтобы Венгрия оказалась среди победителей новой эпохи, которая сейчас складывается", - написал он.Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что нынешнее руководство ЕС надо сменить, потому что оно не способно справиться с кризисными ситуациями. По его словам, в Брюсселе сейчас "недостаточно хорошие руководители", которые не могут решить проблемы, возникшие в связи с конфликтом на Украине.
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венгрия, брюссель, ес, петер сийярто, новости, зарубежье
Венгрия попытается "открыть глаза" Брюсселю - Сийярто
В новом году Венгрия будет бороться, чтобы "открыть глаза" руководству Евросоюза. Об этом 8 января заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в соцсетях
"В этом году мы, венгры, будем бороться за то, чтобы открыть глаза Брюсселю, и чтобы руководство Евросоюза наконец увидело реальность и, таким образом, смогло исправить ошибки предыдущего руководства", - написал Сийярто.
Он напомнил, что в 2024 году ожидаются выборы в 78 странах, в частности, в Венгрии, как и в других странах ЕС, пройдут выборы в Европарламент.
"Поскольку 2024 год будет судьбоносным, мы знаем, что давление будет огромным, но мы и в будущем не поддадимся ни на какой шантаж и не откажемся от представления национальных интересов. Международный либеральный мейнстрим всегда оказывал на нас огромное давление, но мы всегда выдерживали, и всегда подтверждалось, что мы поступили правильно", - добавил глава венгерского МИД.
Сийярто также выразил надежду, что по результатам выборов в Европе и США вектор от поставок оружия и продления боевых действий сменится на мирное урегулирование.
"С учетом всего, что нас ждет в этом году, мы находимся в самом центре формирования нового миропорядка, где потребуется больше усилий, чем когда-либо, чтобы мы могли гарантировать физическую и экономическую безопасность страны, чтобы Венгрия оказалась среди победителей новой эпохи, которая сейчас складывается", - написал он.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что нынешнее руководство ЕС надо сменить, потому что оно не способно справиться с кризисными ситуациями. По его словам, в Брюсселе сейчас "недостаточно хорошие руководители", которые не могут решить проблемы, возникшие в связи с конфликтом на Украине.