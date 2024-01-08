https://ukraina.ru/20240108/1052580578.html

Китай призвал стороны украинского конфликта избегать ударов по гражданским объектам

Китай призвал стороны украинского конфликта избегать ударов по гражданским объектам - 08.01.2024 Украина.ру

Китай призвал стороны украинского конфликта избегать ударов по гражданским объектам

Китай призывает стороны конфликта на Украине проявлять максимальную сдержанность и избегать ударов по гражданским объектам. Об этом 8 января заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин

2024-01-08T14:49

2024-01-08T14:49

2024-01-08T14:49

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"Позиция Китая по украинскому кризису последовательна и чрезвычайно ясна. Мы призываем соответствующие стороны проявлять максимальную сдержанность, избегать ударов по гражданским объектам и защищать безопасность гражданского населения", - сказала Мао Нин.По ее словам, в Пекине всегда считали, что "диалог и переговоры являются единственным допустимым способом разрешения украинского кризиса".

https://ukraina.ru/20231220/1052259554.html

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кнр (китай), новости, конфликт, украина, зарубежье