Китай призвал стороны украинского конфликта избегать ударов по гражданским объектам - 08.01.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240108/1052580578.html
Китай призвал стороны украинского конфликта избегать ударов по гражданским объектам
Китай призвал стороны украинского конфликта избегать ударов по гражданским объектам - 08.01.2024 Украина.ру
Китай призвал стороны украинского конфликта избегать ударов по гражданским объектам
Китай призывает стороны конфликта на Украине проявлять максимальную сдержанность и избегать ударов по гражданским объектам. Об этом 8 января заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин
2024-01-08T14:49
2024-01-08T14:49
кнр (китай)
новости
конфликт
украина
зарубежье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102861/21/1028612144_0:167:3072:1895_1920x0_80_0_0_575d612685c8c913957cdec855dc67bd.jpg
"Позиция Китая по украинскому кризису последовательна и чрезвычайно ясна. Мы призываем соответствующие стороны проявлять максимальную сдержанность, избегать ударов по гражданским объектам и защищать безопасность гражданского населения", - сказала Мао Нин.По ее словам, в Пекине всегда считали, что "диалог и переговоры являются единственным допустимым способом разрешения украинского кризиса".
https://ukraina.ru/20231220/1052259554.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102861/21/1028612144_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_7f4f307a4ed82a9c6cd2cc58a68ef13d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
кнр (китай), новости, конфликт, украина, зарубежье
КНР (Китай), Новости, конфликт, Украина, Зарубежье

Китай призвал стороны украинского конфликта избегать ударов по гражданским объектам

14:49 08.01.2024
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкГорода мира. Шанхай Китай флаг
Города мира. Шанхай Китай флаг - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать в
Китай призывает стороны конфликта на Украине проявлять максимальную сдержанность и избегать ударов по гражданским объектам. Об этом 8 января заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин
"Позиция Китая по украинскому кризису последовательна и чрезвычайно ясна. Мы призываем соответствующие стороны проявлять максимальную сдержанность, избегать ударов по гражданским объектам и защищать безопасность гражданского населения", - сказала Мао Нин.
По ее словам, в Пекине всегда считали, что "диалог и переговоры являются единственным допустимым способом разрешения украинского кризиса".
"Надеемся, что все стороны приложат силы для политического урегулирования кризиса, в кратчайшие сроки прекратят огонь и войну, а также будут совместно способствовать разрядке ситуации", - добавила она.
Рабочий визит премьер-министра РФ М. Мишустина в Китай - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
20 декабря 2023, 09:02
Россия дорожит прочными культурными связями с Китаем - МишустинРоссия дорожит прочными культурными и гуманитарными связями, которые объединяют её с Китаем, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине
 
КНР (Китай)НовостиконфликтУкраинаЗарубежье
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:43Система ПВО сбила украинские беспилотники в Брянской области
17:15Жизнь и смерть Симона Петлюры. За что убили головного атамана Украины
17:14Чахлык и Хмарочос. Неожиданный украинский язык
16:56Польские чиновники скрывали улики о подозреваемых во взрывах на "СП" - следователи
16:17Венгрия попытается "открыть глаза" Брюсселю - Сийярто
16:10Ники, Джорджи и Вилли. Они клялись друг другу в вечной любви, но пролили кровь в Великой войне
14:49Китай призвал стороны украинского конфликта избегать ударов по гражданским объектам
14:08Минобороны РФ перечислило успехи российских военных на нескольких направлениях
13:20Россия применила гиперзвуковое оружие против ОПК Украины — МО РФ
13:01Киев в нечистотах, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 8 января
12:59России важна безопасность, Западу – территории. Две стратегии по Украине
12:59Пушилин порассуждал о возможных преемниках Зеленского
12:05Украина может остаться без западной помощи из-за ударов по Белгороду – французский обозреватель
11:25ФСБ задержала жителей ЛНР, шпионивших в пользу Киева
11:20Арктический "эксперимент" США: вызов мировому сообществу
10:57Глава МИД Украины высказался о заморозке конфликта с Россией
10:25Взрывы в городах, призыв Пушилина. Главное на Украине на утро 8 января
10:20Утро на Украине началось со взрывов, есть повреждения
10:04Мэр Киева задекларировал особняк в Гамбурге
09:49Константинов заявил о неизбежном распаде Украины
Лента новостейМолния